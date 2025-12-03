Taxista manda al piso a mujer con todo y su nieto, en el Centro de Saltillo

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Taxista manda al piso a mujer con todo y su nieto, en el Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron y atendieron a Yolanda en el lugar, decidiendo su traslado al hospital debido a las lesiones sufridas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Una mujer de 59 años y su nieto de 4 resultaron lesionados tras ser empujados por un vehículo de alquiler en la zona centro de Saltillo

A las instalaciones del Hospital del ISSSTE fue llevada una mujer mediante una ambulancia de la Cruz Roja, luego de haber sido empujada por un vehículo de alquiler cuando cruzaba una de las vialidades de la zona centro.

Se trata de Yolanda “N”, de 59 años, quien caminaba por la calle General Cepeda con dirección a la plaza Santo Domingo, acompañada de su nieto de 4 años, llamado Jorge Ángel. Al cruzar la calle De La Fuente, un vehículo de alquiler la empujó.

TE PUEDE INTERESAR: Riña interrumpe peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Torreón

$!La víctima fue trasladada al Hospital del ISSSTE, mientras que las autoridades de tránsito y la aseguradora del automóvil atendieron el incidente.
La víctima fue trasladada al Hospital del ISSSTE, mientras que las autoridades de tránsito y la aseguradora del automóvil atendieron el incidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Así lo relató el operador de la unidad 0272-T, José “N”, de 67 años, quien tenía el semáforo en verde y no pensó que la mujer y el menor avanzaran.

El conductor sí alcanzó a frenar, pero golpeó a la mujer, quien cayó al suelo junto con el menor. Los testigos llamaron al número de emergencias, 911, solicitando una ambulancia, y arribó el personal de la Cruz Roja.

Yolanda fue subida a la ambulancia, valorada y atendida por los paramédicos, quienes, debido a las lesiones, decidieron trasladarla a un hospital. Como no había con quién dejar al menor, se contactó a un familiar que llegó minutos después, lo que ocasionó complicaciones en el flujo vehicular de la zona.

$!El conductor del taxi aseguró que tenía el semáforo en verde y no previó que la mujer y el menor avanzaran, aunque logró frenar parcialmente antes del impacto.
El conductor del taxi aseguró que tenía el semáforo en verde y no previó que la mujer y el menor avanzaran, aunque logró frenar parcialmente antes del impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Personal de tránsito arribó para mover el vehículo y permitir que los policías de la zona centro continuaran con su patrullaje habitual.

Se presentó la aseguradora del auto, que se encargará de cubrir los daños ocasionados y entregar el pase médico a la mujer para su atención correspondiente.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Recordaron que desde el sexenio anterior, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, se ha utilizado la plataforma presidencial para promover una ideología política, por lo que llamó a emitir las medidas cautelares necesarias.

Afirman que Sheinbaum utilizó recursos públicos para mitin de la 4T
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un mitin en Caracas.

Enfrenta Maduro la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular
Las personas que toman fármacos como Ozempic dicen que su apetito se evapora.

¿Pueden los fármacos como Ozempic tratar el trastorno por atracón?
true

Facilitar la inversión, el empleo de calidad y reducir el impacto ambiental mediante una nueva Ley: Caso en Saltillo

true

Coahuila: ‘Anexos’, la evidencia de un fracaso estatal
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
Las empresas ganadoras de las licitaciones avanzan en las demoliciones y adecuaciones iniciales del nuevo recinto ferial de Saltillo.

En 2025 se invirtieron 37 mdp en el nuevo centro de convenciones