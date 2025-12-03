Taxista manda al piso a mujer con todo y su nieto, en el Centro de Saltillo

A las instalaciones del Hospital del ISSSTE fue llevada una mujer mediante una ambulancia de la Cruz Roja, luego de haber sido empujada por un vehículo de alquiler cuando cruzaba una de las vialidades de la zona centro.

Se trata de Yolanda “N”, de 59 años, quien caminaba por la calle General Cepeda con dirección a la plaza Santo Domingo, acompañada de su nieto de 4 años, llamado Jorge Ángel. Al cruzar la calle De La Fuente, un vehículo de alquiler la empujó.

TE PUEDE INTERESAR: Riña interrumpe peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Torreón