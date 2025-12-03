Taxista manda al piso a mujer con todo y su nieto, en el Centro de Saltillo
Una mujer de 59 años y su nieto de 4 resultaron lesionados tras ser empujados por un vehículo de alquiler en la zona centro de Saltillo
A las instalaciones del Hospital del ISSSTE fue llevada una mujer mediante una ambulancia de la Cruz Roja, luego de haber sido empujada por un vehículo de alquiler cuando cruzaba una de las vialidades de la zona centro.
Se trata de Yolanda “N”, de 59 años, quien caminaba por la calle General Cepeda con dirección a la plaza Santo Domingo, acompañada de su nieto de 4 años, llamado Jorge Ángel. Al cruzar la calle De La Fuente, un vehículo de alquiler la empujó.
Así lo relató el operador de la unidad 0272-T, José “N”, de 67 años, quien tenía el semáforo en verde y no pensó que la mujer y el menor avanzaran.
El conductor sí alcanzó a frenar, pero golpeó a la mujer, quien cayó al suelo junto con el menor. Los testigos llamaron al número de emergencias, 911, solicitando una ambulancia, y arribó el personal de la Cruz Roja.
Yolanda fue subida a la ambulancia, valorada y atendida por los paramédicos, quienes, debido a las lesiones, decidieron trasladarla a un hospital. Como no había con quién dejar al menor, se contactó a un familiar que llegó minutos después, lo que ocasionó complicaciones en el flujo vehicular de la zona.
Personal de tránsito arribó para mover el vehículo y permitir que los policías de la zona centro continuaran con su patrullaje habitual.
Se presentó la aseguradora del auto, que se encargará de cubrir los daños ocasionados y entregar el pase médico a la mujer para su atención correspondiente.