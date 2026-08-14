TecNM Saltillo concluye auditoría interna rumbo a revisión externa de calidad

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    TecNM Saltillo concluye auditoría interna rumbo a revisión externa de calidad
    Personal del Tecnológico de Saltillo participó en el cierre de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad. CORTESÍA

La institución revisó durante tres días procesos, documentos y evidencias de diferentes departamentos

SALTILLO, COAH.- El Instituto Tecnológico de Saltillo concluyó este viernes 14 de agosto la auditoría interna de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, proceso que durante tres días permitió revisar el funcionamiento de distintas áreas y detectar aspectos susceptibles de mejora antes de la evaluación externa programada para septiembre.

Las actividades comenzaron el 12 de agosto con visitas a diferentes departamentos de la institución, donde los auditores analizaron procesos relacionados con la prestación de servicios, mediante entrevistas al personal, revisión de documentos, registros y evidencias.

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El cierre estuvo encabezado por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, en representación de la directora Ania Sánchez. En la reunión también participaron integrantes de las subdirecciones Académica y de Servicios Administrativos, además de responsables de los departamentos que fueron incluidos en la revisión.

Durante la sesión, Xitlalic Ibarra Salazar, coordinadora de Innovación y Calidad, presentó los hallazgos, incidencias y reportes derivados de la auditoría, así como las acciones de mejora que deberán atender las áreas involucradas.

El ejercicio permitió evaluar el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad y, al mismo tiempo, identificar oportunidades para fortalecer la operación institucional.

El grupo auditor estuvo integrado por Xitlalic Ibarra Salazar, Javier Galindres Coto, Juan Manuel Hernández Castillo, María Teresa de la Peña Fuentes, Mario de la Rosa Cepeda, Argelia Polina Mezquitic y Brenda Ibarra.

La revisión interna representa una etapa previa a la auditoría externa que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de septiembre, cuando se evaluará nuevamente el cumplimiento de los procesos establecidos bajo la ISO 9001:2015.

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Entre los aspectos revisados se encuentran el seguimiento de objetivos y metas, identificación de recursos, planeación operacional y aplicación de acciones correctivas.

Con este proceso, el Tecnológico de Saltillo avanza en la preparación de una evaluación que permitirá determinar el nivel de cumplimiento de su sistema de gestión y dar seguimiento a las áreas que requieren ajustes o fortalecimiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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