TecNM Saltillo concluye auditoría interna rumbo a revisión externa de calidad

Las actividades comenzaron el 12 de agosto con visitas a diferentes departamentos de la institución, donde los auditores analizaron procesos relacionados con la prestación de servicios, mediante entrevistas al personal, revisión de documentos, registros y evidencias.

SALTILLO, COAH.- El Instituto Tecnológico de Saltillo concluyó este viernes 14 de agosto la auditoría interna de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, proceso que durante tres días permitió revisar el funcionamiento de distintas áreas y detectar aspectos susceptibles de mejora antes de la evaluación externa programada para septiembre.

El cierre estuvo encabezado por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, en representación de la directora Ania Sánchez. En la reunión también participaron integrantes de las subdirecciones Académica y de Servicios Administrativos, además de responsables de los departamentos que fueron incluidos en la revisión.

Durante la sesión, Xitlalic Ibarra Salazar, coordinadora de Innovación y Calidad, presentó los hallazgos, incidencias y reportes derivados de la auditoría, así como las acciones de mejora que deberán atender las áreas involucradas.

El ejercicio permitió evaluar el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad y, al mismo tiempo, identificar oportunidades para fortalecer la operación institucional.

El grupo auditor estuvo integrado por Xitlalic Ibarra Salazar, Javier Galindres Coto, Juan Manuel Hernández Castillo, María Teresa de la Peña Fuentes, Mario de la Rosa Cepeda, Argelia Polina Mezquitic y Brenda Ibarra.

La revisión interna representa una etapa previa a la auditoría externa que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de septiembre, cuando se evaluará nuevamente el cumplimiento de los procesos establecidos bajo la ISO 9001:2015.