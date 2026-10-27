TecNM-Saltillo recibirá a más de 500 participantes en hackatón de la NASA

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    TecNM-Saltillo recibirá a más de 500 participantes en hackatón de la NASA
    El TecNM-Saltillo será sede del NASA Space Apps Challenge 2026, competencia que espera reunir a más de 500 participantes los días 14 y 15 de noviembre. CORTESÍA

La competencia se realizará el 14 y 15 de noviembre; Coahuila otorgará premios de hasta 10 mil pesos a los equipos ganadores

El Instituto Tecnológico de Saltillo, perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM-Saltillo), será sede del NASA Space Apps Challenge 2026, una competencia internacional de innovación que reunirá a más de 500 participantes los días 14 y 15 de noviembre.

El encuentro convocará a estudiantes, profesionistas y mentores para desarrollar soluciones a problemas de la Tierra y el espacio mediante el uso de datos abiertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

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Durante la presentación del evento, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, destacó que la competencia busca impulsar el talento científico y tecnológico de las juventudes, así como fomentar la creatividad y el trabajo colaborativo.

La edición de este año marcará la segunda ocasión en que Saltillo alberga el encuentro. La primera se realizó hace un año en la Universidad Carolina.

PREMIARÁN A LOS TRES PRIMEROS LUGARES

Como incentivo para los equipos participantes, el Gobierno de Coahuila entregará premios económicos de 10 mil pesos al primer lugar, 7 mil al segundo y 5 mil pesos al tercero.

Además de los estímulos económicos, los proyectos ganadores podrán obtener proyección internacional mediante su participación en la competencia vinculada con la NASA.

En la presentación también estuvieron Ania Sánchez, directora del TecNM-Saltillo; Gabriel Fuentes Murillo, organizador del evento, e Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve).

$!Ania Sánchez, directora del TecNM-Saltillo, y Gabriel Fuentes Murillo, organizador del encuentro, participaron en la presentación de la competencia.
Ania Sánchez, directora del TecNM-Saltillo, y Gabriel Fuentes Murillo, organizador del encuentro, participaron en la presentación de la competencia. CORTESÍA

Asimismo, acudieron Luis Mona Peña, jefe del Departamento de Sistemas y Computación del instituto tecnológico, integrantes de su equipo de trabajo y estudiantes.

INSCRIPCIONES GRATUITAS

Los organizadores informaron que las inscripciones serán gratuitas y estarán disponibles a través de las redes sociales oficiales del Icojuve.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesionistas y personas interesadas en la ciencia, la tecnología y la innovación, quienes podrán participar en equipos para trabajar en propuestas basadas en los desafíos planteados por la NASA.

El NASA Space Apps Challenge se desarrolla como una iniciativa de innovación abierta que promueve el aprovechamiento de información científica y tecnológica para atender retos relacionados con el planeta y el espacio.

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