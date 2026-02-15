‘Tenchita’ Urteaga cautiva a Saltillo con concierto gratuito en el Museo de las Aves

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    ‘Tenchita’ Urteaga cautiva a Saltillo con concierto gratuito en el Museo de las Aves
    La pianista interpretó obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin y Felix Mendelssohn, entre otros compositores clásicos. CORTESÍA

La pianista internacional Hortencia Urteaga Diego ofreció un recital gratuito en el Museo de las Aves, como parte de la agenda cultural impulsada por el Gobierno Municipal de Saltillo

Cientos de asistentes se congregaron en el Museo de las Aves para disfrutar del concierto “Desde el Norte, con Amor. Un reencuentro con su tierra a través de notas del corazón”, interpretado por la pianista de trayectoria internacional Hortencia Urteaga Diego, conocida artísticamente como “Tenchita”.

El recital, organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, fue de acceso gratuito, reafirmando la política de acercar expresiones artísticas de alto nivel a toda la población.

La velada incluyó un repertorio de sólida estructura clásica y romanticismo virtuoso, comenzando con la Sonata para piano en si bemol mayor No. 13, K.333 de Wolfgang Amadeus Mozart, seguida del Estudio en do sostenido menor, Op. 25, No. 12 de Frédéric Chopin y el Rondo capriccioso, Op. 14 de Felix Mendelssohn. El programa también integró piezas de Aaron Copland, mostrando versatilidad estilística y dominio técnico.

El concierto fue organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo como parte de su agenda cultural abierta al público. CORTESÍA

La interpretación fue recibida con prolongados aplausos por parte del público, que reconoció la sensibilidad y precisión de la ejecución.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, subrayó que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad garantizar que este tipo de eventos culturales sean accesibles y gratuitos.

Urteaga Diego, quien vive con discapacidad visual, comenzó sus estudios de piano en 1987 bajo la tutela de la maestra Hortensia Vela Mante y ofreció su primer recital a los siete años de edad. Desde entonces, ha desarrollado una carrera que la ha llevado a presentarse en ciudades de México y Estados Unidos, incluyendo Piedras Negras, Eagle Pass, San Antonio, San Marcos, Houston y Asheville, Carolina del Norte.

A lo largo de su formación ha recibido reconocimientos como el Outstanding Accomplishment Progress Award de la H.S.P.V.A. y el World of Music Certificate otorgado por la Texas Music Teachers Association.

Rodarte Rangel destacó que la pianista representa un ejemplo de determinación y superación personal. “Ha sabido transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer e inspirar”, afirmó, al resaltar que su historia confirma que el talento acompañado de disciplina y resiliencia puede trascender cualquier limitación.

El concierto no solo significó un reencuentro artístico con su tierra, sino también un mensaje de inclusión y fortaleza que dejó huella entre los asistentes.

