Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Tendrá IMSS almacén para resguardo de insumos y medicamentos en Saltillo
    Diputados validaron la solicitud, para que el instituto de salud tenga un espacio de resguardo de medicinas. FOTO: VANGUARDIA/HÉCTOR GARCÍA

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la desincorporación de un predio, que será enajenado al IMSS para la edificación de un nuevo espacio de resguardo

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad el dictamen que autoriza la desincorporación del dominio público municipal de un terreno de cinco mil hectáreas, con el propósito de enajenarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un almacén destinado al suministro y distribución de medicamentos en la entidad.

El predio está identificado como polígono 2 del lote “El Jaguey y Escobedo”, ubicado en el municipio de Saltillo. La iniciativa fue recibida por el Congreso y fue enviada por el alcalde Javier Díaz el pasado 22 de octubre, luego de que fuera aprobado por unanimidad por el cabildo de la capital.

De acuerdo con información del IMSS, actualmente el Instituto no cuenta con un almacén propio en el estado y arrienda un espacio en Derramadero para el resguardo de suministros y medicamentos.

En el caso de la bodega que se incendió en marzo de 2023 sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del cruce con Valdez Sánchez, donde se almacenaban distintos insumos médicos, informó que el espacio era rentado.

En ese contexto, se informó que el objetivo del IMSS es contar con un espacio definitivo que garantice el abasto y la distribución de medicamentos sin depender de inmuebles rentados.

El proyecto del nuevo almacén forma parte de las obras planeadas para 2025, aunque su construcción podría definirse hasta el año entrante. Se prevé que la construcción pueda comenzar una vez que el Consejo Consultivo del IMSS avale la donación y se formalicen los trámites correspondientes.

