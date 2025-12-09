Termina motociclista sobre el pavimento tras impacto con camioneta en Saltillo
Los primeros auxilios fueron proporcionados por la Cruz Roja, y el joven motociclista resultó sin lesiones graves tras el accidente
Sobre el pavimento terminó un joven que viajaba en motocicleta luego de que una camioneta se le atravesara en el camino la mañana de este martes, en el cruce de Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez,e n Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 09:15 horas, y como responsable fue señalado Eduardo ¨N¨, de 69 años, quien conducía una camioneta Mazda CX-9 por la calle Zaragoza.
Al llegar al cruce con Jesús Valdés, Eduardo ¨N¨ mencionó que los autos a su derecha le cedieron el paso, pero no advirtió los vehículos a su izquierda, lo que provocó que se atravesara al motociclista.
El joven motociclista, Ángel Eduardo ¨N¨, de 27 años, no logró esquivar el impacto con su motocicleta Italika, golpeando el ángulo delantero izquierdo de la camioneta y quedando tendido sobre el pavimento.
Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, y minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja para brindar primeros auxilios. El motociclista había contactado previamente a sus familiares, quienes llegaron al sitio.
Tras la valoración médica, se descartaron lesiones de consideración. Los involucrados permanecieron en el lugar mientras contactaban a sus aseguradoras para asumir los daños y gastos médicos correspondientes.