Termina motociclista sobre el pavimento tras impacto con camioneta en Saltillo

Sobre el pavimento terminó un joven que viajaba en motocicleta luego de que una camioneta se le atravesara en el camino la mañana de este martes, en el cruce de Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez,e n Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:15 horas, y como responsable fue señalado Eduardo ¨N¨, de 69 años, quien conducía una camioneta Mazda CX-9 por la calle Zaragoza.

