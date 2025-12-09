Termina motociclista sobre el pavimento tras impacto con camioneta en Saltillo

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Termina motociclista sobre el pavimento tras impacto con camioneta en Saltillo
    El motociclista terminó sobre el pavimento tras impactar contra la camioneta en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los primeros auxilios fueron proporcionados por la Cruz Roja, y el joven motociclista resultó sin lesiones graves tras el accidente

Sobre el pavimento terminó un joven que viajaba en motocicleta luego de que una camioneta se le atravesara en el camino la mañana de este martes, en el cruce de Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez,e n Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:15 horas, y como responsable fue señalado Eduardo ¨N¨, de 69 años, quien conducía una camioneta Mazda CX-9 por la calle Zaragoza.

TE PUEDE INTERESAR: 'El Sinaloa' rechaza acuerdo y enfrentará juicio por intento de homicidio en Saltillo

$!Testigos y familiares llegaron rápidamente al lugar para auxiliar al motociclista.
Testigos y familiares llegaron rápidamente al lugar para auxiliar al motociclista. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con Jesús Valdés, Eduardo ¨N¨ mencionó que los autos a su derecha le cedieron el paso, pero no advirtió los vehículos a su izquierda, lo que provocó que se atravesara al motociclista.

El joven motociclista, Ángel Eduardo ¨N¨, de 27 años, no logró esquivar el impacto con su motocicleta Italika, golpeando el ángulo delantero izquierdo de la camioneta y quedando tendido sobre el pavimento.

$!Personal de la Cruz Roja brindó atención médica en el sitio, descartando lesiones graves.
Personal de la Cruz Roja brindó atención médica en el sitio, descartando lesiones graves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, y minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja para brindar primeros auxilios. El motociclista había contactado previamente a sus familiares, quienes llegaron al sitio.

Tras la valoración médica, se descartaron lesiones de consideración. Los involucrados permanecieron en el lugar mientras contactaban a sus aseguradoras para asumir los daños y gastos médicos correspondientes.

