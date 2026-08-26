¿Tienes entre 12 y 29 años? Continúa vigente en Saltillo convocatoria para Premio Municipal de la Juventud 2026

La convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026 continúa vigente en Saltillo, por lo que jóvenes de entre 12 y 29 años todavía pueden ser postulados para recibir el reconocimiento en alguna de las seis categorías contempladas. De acuerdo con el Gobierno Municipal, el premio está dirigido a jóvenes que destaquen por su conducta, dedicación al trabajo, estudio o actividades que los conviertan en referentes para la juventud saltillense.

Las categorías son Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor y Logro en Ciencia y Tecnología. El periodo de recepción de candidaturas comenzó el 12 de agosto y concluirá el próximo 23 de septiembre. Las propuestas pueden presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. También existe la opción de realizar el procedimiento en línea durante las 24 horas del día a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo. ¿QUÉ SE NECESITA PARA PARTICIPAR? Entre los requisitos establecidos en la convocatoria se encuentra presentar una carta de postulación en la que se especifique la categoría en la que participa la persona propuesta, así como una exposición de motivos.

El expediente deberá incluir también documentos y materiales que acrediten la trayectoria, logros o actividades de la persona postulada, conforme a los requisitos establecidos para el premio. El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, informó que la convocatoria completa y la documentación necesaria para integrar las postulaciones pueden consultarse en el sitio oficial del Municipio. Una vez concluido el periodo de recepción, un jurado analizará las candidaturas para determinar a las personas ganadoras de cada categoría. La entrega del Premio Municipal de la Juventud 2026 está prevista para octubre, de acuerdo con la convocatoria.