¿Tienes entre 12 y 29 años? Continúa vigente en Saltillo convocatoria para Premio Municipal de la Juventud 2026

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    ¿Tienes entre 12 y 29 años? Continúa vigente en Saltillo convocatoria para Premio Municipal de la Juventud 2026
    Jóvenes de entre 12 y 29 años pueden ser postulados en alguna de las seis categorías contempladas en la convocatoria. FREEPIK

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 23 de septiembre en seis categorías y pueden realizarse de manera presencial o en línea

La convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026 continúa vigente en Saltillo, por lo que jóvenes de entre 12 y 29 años todavía pueden ser postulados para recibir el reconocimiento en alguna de las seis categorías contempladas.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, el premio está dirigido a jóvenes que destaquen por su conducta, dedicación al trabajo, estudio o actividades que los conviertan en referentes para la juventud saltillense.

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Las categorías son Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor y Logro en Ciencia y Tecnología.

El periodo de recepción de candidaturas comenzó el 12 de agosto y concluirá el próximo 23 de septiembre. Las propuestas pueden presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

También existe la opción de realizar el procedimiento en línea durante las 24 horas del día a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo.

¿QUÉ SE NECESITA PARA PARTICIPAR?

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria se encuentra presentar una carta de postulación en la que se especifique la categoría en la que participa la persona propuesta, así como una exposición de motivos.

$!Las candidaturas al Premio Municipal de la Juventud 2026 podrán registrarse hasta el próximo 23 de septiembre.
Las candidaturas al Premio Municipal de la Juventud 2026 podrán registrarse hasta el próximo 23 de septiembre. CORTESÍA

El expediente deberá incluir también documentos y materiales que acrediten la trayectoria, logros o actividades de la persona postulada, conforme a los requisitos establecidos para el premio.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, informó que la convocatoria completa y la documentación necesaria para integrar las postulaciones pueden consultarse en el sitio oficial del Municipio.

Una vez concluido el periodo de recepción, un jurado analizará las candidaturas para determinar a las personas ganadoras de cada categoría.

La entrega del Premio Municipal de la Juventud 2026 está prevista para octubre, de acuerdo con la convocatoria.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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