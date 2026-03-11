Tienes hasta el 17 de marzo para registrar tu proyecto en Participa Saltillo 2026

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Tienes hasta el 17 de marzo para registrar tu proyecto en Participa Saltillo 2026
    De entre las propuestas, vecinos y vecinas podrán elegir su mejor opción a través del voto. CORTESÍA

El programa destina más de 17.5 millones de pesos del predial para obras o acciones propuestas por la ciudadanía.

La convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Saltillo para proponer proyectos dentro del programa Participa Saltillo 2026, entra en su etapa final. El 17 de marzo concluirá el periodo para que habitantes de la ciudad registren iniciativas que podrían convertirse en obras o acciones a realizar en sus colonias.

A través de este esquema de participación ciudadana, el Municipio destina un porcentaje —17.5 mdp— de lo recaudado del impuesto predial para financiar proyectos que resulten ganadores en los nueve sectores en los que se divide la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza recaudación de predial en Saltillo por confianza ciudadana: Tesorería

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que las propuestas deben registrarse en línea a través del portal participa.saltillo.gob.mx , donde la ciudadanía puede postular ideas relacionadas con mejoras en su entorno.

Entre las propuestas que pueden presentarse se encuentran obras públicas, rehabilitación de parques y plazas, juegos infantiles, mejoras en calles o banquetas, iluminación, espacios culturales y deportivos, así como equipamiento urbano como bancas, mesas o señalética.

$!Será el 4 de mayo cuando se den a conocer los proyectos ganadores.
Será el 4 de mayo cuando se den a conocer los proyectos ganadores. CORTESÍA

De acuerdo con la funcionaria, el proceso de registro comenzó el 16 de febrero y permanecerá abierto hasta el 17 de marzo. Posteriormente, del 18 al 31 de marzo se realizará la etapa de prevalidación y evaluación de factibilidad de las propuestas recibidas.

Una vez concluida esa fase, la ciudadanía podrá participar en la votación de proyectos del 1 al 30 de abril, periodo en el que se elegirá cuáles iniciativas se ejecutarán en cada sector de la ciudad.

Los resultados del proceso se darán a conocer el 4 de mayo, fecha a partir de la cual comenzará la ejecución de los proyectos ganadores.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

