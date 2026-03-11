Tienes hasta el 17 de marzo para registrar tu proyecto en Participa Saltillo 2026

La convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Saltillo para proponer proyectos dentro del programa Participa Saltillo 2026, entra en su etapa final. El 17 de marzo concluirá el periodo para que habitantes de la ciudad registren iniciativas que podrían convertirse en obras o acciones a realizar en sus colonias.

A través de este esquema de participación ciudadana, el Municipio destina un porcentaje —17.5 mdp— de lo recaudado del impuesto predial para financiar proyectos que resulten ganadores en los nueve sectores en los que se divide la ciudad.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que las propuestas deben registrarse en línea a través del portal participa.saltillo.gob.mx , donde la ciudadanía puede postular ideas relacionadas con mejoras en su entorno.

Entre las propuestas que pueden presentarse se encuentran obras públicas, rehabilitación de parques y plazas, juegos infantiles, mejoras en calles o banquetas, iluminación, espacios culturales y deportivos, así como equipamiento urbano como bancas, mesas o señalética.