Tiktoker exhibe a saltillenses, asegura que: En Saltillo no saludan con ‘buenos días’

En redes sociales, desde hace algunos años, se ha dado por hecho que de todos los habitantes de Coahuila, los saltillenses son los más apáticos respecto al tema de regresar los buenos días como saludo. Recientemente, una saltillense identificada en TikTok como ‘Mamá luchona foránea’, compartió un video en el que exhibe una característica de las personas de Saltillo, pues asegura que aquí, en la capital de Coahuila, nadie regresa el saludo de buenos días. En el video muestra su recorrido camino a su casa, en Guadalajara (donde vive como foránea), mientras que saluda a todas las personas con las que cruza camino, los participantes para su sorpresa, si le regresan el saludo.

Por su parte, usuarios de Saltillo y otros municipios ya han reaccionado a este video, dejando ver la controversia que existe aún entre los ciudadanos no solo la capital de Coahuila, sino de sus alrededores sobre su supuesto comportamiento apático. SALTILLENSES NO SALUDAN: ¿SON TÍMIDOS O GROSEROS?

En Tiktok, varios usuarios comentaron el video, y señalaron que no es necesario el saludo, también que muchas personas no son groseras, simplemente son tímidas y no socializan con personas extrañas que se encuentran por las calles. Por otro lado, usuarios de otros estados se presentaron molestos ante este tipo de situaciones: “Totalmente de acuerdo... aparte de problemáticos y flojos! Quienes sacan el trabajo son los foráneos”, comento el usuario con nombre @Kasaldo, en otro video que hablaba del tema, haciendo saber que los Saltillenses son los del problema de acuerdo con su punto de vista. Aunque hay diferentes opiniones ante la situación, la mayoría de comentarios concuerdan que no es obligatorio saludar a un extraño que te encuentras por la calle, qué saltillo cuenta con personas buenas y que es una gran ciudad. PORQUE NO SE RESPONDE EL “BUENOS DÍAS” EN SALTILLO

Desde años atrás, este tema ha dado de que hablar tanto dentro de la ciudadanía, como en redes sociales, ¿Por qué los saltillenses no responden los buenos días? Usuarios en redes comentan que solo es timidez de los ciudadanos, otros mencionan que no es normal socializar con alguien que no conoces, mientras que otros mencionan que esto viene desde tiempo atrás, a raíz de como fue fundado Saltillo.

En algunos contextos sociales, ignorar a alguien puede considerarse de mala educación, pero, por otro lado, no es obligatoria la interacción con una persona que no conoces, nadie puede obligar a una persona a hacer algo que vaya contra sus principios, al menos lo que si queda claro es que depende de la persona a la que se saluda, ella decidirá si responder o no este saludo. EN OTROS ESTADOS SI DAN LOS "BUENOS DÍAS"

Según los usuarios de Tiktok de otros estados, que se hicieron presentes en los comentarios, mencionan que cuando han acudido de visita a la capital de Coahuila, los saltillenses han sido muy corteses, saludan y son amables. Por su parte, la usaría con el nombre @bby_pixie, menciona en un video realizado por ella que “Depende de cada persona”, haciendo saber que ella es foránea desde hace 5 años en Saltillo y que los saltillenses nunca han sido descorteses con ella, también menciona que por no responder un saludo de buenos días, quiere decir que los ciudadanos de Saltillo son malos o te odian por ser de otro lugar.

La ausencia del saludo cotidiano no solo evidencia un cambio en las dinámicas sociales, sino también una pérdida gradual de prácticas que históricamente han favorecido la convivencia en Saltillo. Retomar el “buenos días” como acto común no demanda grandes esfuerzos, pero sí conciencia colectiva, recuperar estas expresiones mínimas de cortesía podría fortalecer la interacción social y reafirmar los valores comunitarios que distinguen a la capital coahuilense.