El significado de ‘Chiriwillo’,un término ligado a la discriminación y xenofobia usado en Saltillo y Monterrey

Desde siglos atrás, la xenofobia y discriminación, han sido fenómenos sociales que siguen dando de que hablar en la actualidad, aunque México se define como un país diverso y multicultural, estos términos siguen siendo problemáticas que afectan a miles de personas dentro del país, ya que según la CONAPRED, entre 2012 y mayo del 2022, se registraron siete mil 979 expedientes de quejas por actos de discriminación. Saltillo, la capital de Coahuila, no se exenta de este tipo de fenómenos, especialmente dirigido hacia personas originarias del sur del país, que migran en busca de mejores oportunidades laborales y llegan a la ciudad para establecerse. Un ejemplo claro es el uso del término “Chiriwillo”, utilizado en diferentes estados del país, para referirse de forma burlona y discriminatoria particularmente a personas provenientes del sur o sureste del país, siendo catalogado como un concepto, xenofóbico y despectivo, de acuerdo a la Doctora Machelly Flores Reyna, directora de la Facultad de Ciencias Sociales y especialista en investigación feminista. TE PUEDE INTERESAR: Usuarios registran ‘aldea de Chiriwillos’ en Google Maps de Saltillo, alertan por racismo y clasismo EXCLUSIÓN EN MÉXICO

De acuerdo a Héctor Islas Azaïs, en su escrito para la CONAPRED “Lenguaje y discriminación”, la discriminación se manifiesta desde el lenguaje, a través de burlas por el acento, el tono de voz o forma de vestir. Especialistas en temas sociales, como Gilberto Giménez, sociólogo de la UNAM, mencionan que este tipo de actitudes reflejan una xenofobia interna que divide al país entre norte y sur. Aunque las leyes y la CONAPRED promueven la inclusión, persisten expresiones cotidianas que normalizan el racismo y refuerzan la idea de superioridad regional.

¿Te negaron o impidieron el acceso a tus derechos por ser quién eres?



¡Eso es discriminación!#AcércateAlConapred, organismo del gobierno de México encargado de prevenir y eliminar la discriminación.



¡Todos los derechos para todas las personas!



Conoce más en:... pic.twitter.com/gSvUNEAfn8 — Conapred (@CONAPRED) October 23, 2025

¿LOS EXTRANJEROS TAMBIÉN SON “CHIRIWILLOS”?

Por ser una expresión popularizada en Nuevo León para llamar a las personas que provenían de los estados del sur, no se emplea para referirse a extranjeros. Este concepto es una etiqueta culturalmente usada para marcar diferencias entre estados, no nacionalidades, el término también se enlaza a prejuicios por color de piel, nivel socioeconómico, acento y costumbres. Aunque los extranjeros no están exentos de este tipo de “apodos”, ya que según la encuesta nacional sobre discriminación, 1 de cada 4 personas extrajeras, externaron haber sufrido rechazo o maltrato en México. XENOFOBIA EN EXTRANJEROS

Según Amnistía Internacional, en su informe 2023 sobre Derechos Humanos en las Américas, menciona que se ha documentado que la xenofobia, suele dirigirse principalmente a personas migrantes del triángulo norte de Centroamérica y Haití, a menudo por prejuicios de pobreza o inseguridad. Académicos de la UNAM y de COMEX han señalado que en México existe una xenofobia selectiva, en la cual se discrimina más a migrantes pobres o racializados, mientras sé admira o privilegia a extranjeros blancos o con poder adquisitivo alto, como es el caso de los extranjeros estadounidenses.

XENOFOBIA Y DISCRIMINACIÓN EN SALTILLO

Las personas migrantes tienen menos poder social y legal, lo cual facilita que sean objeto de discriminación o actos xenófobos sin mecanismos eficaces de protección, Saltillo es parte de una ruta de tránsito migratorio importante en el norte del país, lo que hace que la presencia de migrantes en movilidad sea visible. En Coahuila y Saltillo, se han llevado a cabo jornadas y campañas públicas dirigidas a la inclusión de personas en situación de movilidad, buscando no solo promover un ambiente seguro y pacífico para todas las personas del estado, sino también garantizar oportunidades laborales y educativas para las personas refugiadas. Durante la jornada por la “Inclusión y la no Discriminación” del 15 de abril del 2024, el secretario de gobierno, Óscar Pimentel González, menciono “Tenemos el claro objetivo, de que todas las personas independientemente de su origen, color de piel, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad, puedan vivir sus vidas auténticamente, sin temor a prejuicios o exclusiones” DISCRIMINACIÓN O ACTOS DE XENOFOBIA EN LA INDUSTRIA SALTILLENSE

De acuerdo al presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), Xavier Galindo, menciona que al ser Saltillo, una región industrial, es normal recibir gente de diferentes países y culturas, lo cual ha ayudado que la capital de Coahuila cuente con una gran producción en sus plantas industriales. Según menciona el presidente de ARHCOS, uno de cada cinco operadores que trabaja en las empresas saltillenses viene de fuera, la mayoría de ellos llegando a sumar, agregando valor a las organizaciones, teniendo como resultado un crecimiento como sociedad con esa mezcla de diversidad, llevando a las empresas de la región a ser punta de lanza a nivel mundial. De igual forma, Xavier menciona que la mayoría de las plantas de la región y transnacionales, están basadas en filosofías que fomentan la inclusión basándose en el respeto a las personas, en crear ambientes donde todos puedan tener libertad de expresión, teniendo códigos de conducta y ética, que se respetan para que se pueda laborar bajo un buen ambiente de trabajo.

¿QUÉ HACER EN CASO DE PRESENCIAR UN ACTO DE DISCRIMINACIÓN?

En caso de llegar a presenciar un acto de discriminación, racismo o xenofobia, según el consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) Y La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomiendan seguir estos pasos:

1. Actúa con seguridad: No confrontes directamente, la situación puede volverse violenta.

2. Registra detalles: Lugar, hora, descripción de la persona agresora y de la víctima y testigos.

3. Denuncia formalmente: Puedes llamar al Consejo Estatal Para Prevenir la Discriminación, al 844 438 9400, ext. 1940, reciben denuncias por exclusión, insultos, acoso o maltrato por origen, acento, color de piel, nacionalidad o condición migratoria.

Al CONAPRED, al número 01800 543 0033 y 55 5262 1490 ext. 5418, 5421 y 5423, o mediante la página web www.conapred.org.mx, puedes denunciar en línea si fuiste víctima o testigo de xenofobia, racismo o discriminación.