Tormenta daña sistema eléctrico y deja sin agua a 24 colonias de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González aclaró que la suspensión no se originó por fallas de Aguas de Saltillo, sino por afectaciones en la red eléctrica derivadas de las lluvias y descargas eléctricas.

Una tormenta eléctrica registrada durante la madrugada provocó daños en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó fuera de operación varios pozos de bombeo y afectó el suministro de agua en al menos 24 colonias de Saltillo .

“No, no, no fue tema de Aguas de Saltillo, ustedes saben, fue tema de la Comisión Federal de Electricidad con las tormentas que tuvimos el día de ayer en la madrugada”, señaló.

Explicó que en la zona de la sierra de Zapalinamé se registró la caída de postes y la quema de transformadores, lo que dejó sin energía a los pozos y provocó que las líneas de conducción se vaciaran por completo.

El edil indicó que ya sostuvo comunicación con el superintendente de la CFE para agilizar las reparaciones y restablecer el servicio lo antes posible.

Sin embargo, advirtió que la recuperación será gradual debido a los tiempos que requiere el sistema para volver a bombear agua y llenar nuevamente las tuberías de distribución.