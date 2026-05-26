Tormenta daña sistema eléctrico y deja sin agua a 24 colonias de Saltillo

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    Tormenta daña sistema eléctrico y deja sin agua a 24 colonias de Saltillo
    La tormenta provocó daños en infraestructura eléctrica que dejó fuera de operación pozos de bombeo en Saltillo. ESPECIAL

Fallas eléctricas en pozos de Zapalinamé provocaron suspensión del servicio; estiman entre 30 y 40 horas para normalizar el abasto

Una tormenta eléctrica registrada durante la madrugada provocó daños en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó fuera de operación varios pozos de bombeo y afectó el suministro de agua en al menos 24 colonias de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González aclaró que la suspensión no se originó por fallas de Aguas de Saltillo, sino por afectaciones en la red eléctrica derivadas de las lluvias y descargas eléctricas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/colapso-de-poste-de-cfe-deja-sin-agua-a-24-colonias-del-suroriente-de-saltillo-GO20952253

“No, no, no fue tema de Aguas de Saltillo, ustedes saben, fue tema de la Comisión Federal de Electricidad con las tormentas que tuvimos el día de ayer en la madrugada”, señaló.

Explicó que en la zona de la sierra de Zapalinamé se registró la caída de postes y la quema de transformadores, lo que dejó sin energía a los pozos y provocó que las líneas de conducción se vaciaran por completo.

El edil indicó que ya sostuvo comunicación con el superintendente de la CFE para agilizar las reparaciones y restablecer el servicio lo antes posible.

Sin embargo, advirtió que la recuperación será gradual debido a los tiempos que requiere el sistema para volver a bombear agua y llenar nuevamente las tuberías de distribución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/caos-vial-en-saltillo-un-conductor-derriba-poste-y-otro-termina-en-el-camellon-DP20948308

“Nos va a llevar entre 30 a 40 horas para poder garantizar o normalizar el suministro”, comentó.

Díaz González aseguró que las cuadrillas técnicas continuarán trabajando de manera permanente para reducir el tiempo de afectación en las colonias afectadas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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