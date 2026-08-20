Torneo de ‘farmear aura’ llega a Saltillo: Dublin organiza primer evento
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Si no tienes planes para hoy, pero sí mucho aura, ve a competir en el primer ‘torneo de farmear aura’ en Saltillo. ¿Qué es y qué significa? Aquí te contamos
La tendencia conocida como ‘farmear aura’ llegó a la capital de Coahuila. Dublin de Saltillo anunció a través de las redes sociales el primer ‘torneo’ de este tipo que recientemente ha despertado el interés de cientos de personas.
De acuerdo con su última publicación en Instagram, Dublin Saltillo convocó a todas las personas interesadas a ‘Farmear aura’ en el patio de su establecimiento en la Zona Centro de la ciudad, con la música de las Soul Sisters.
“Trae tus mejores vibras y tu porra. Te esperamos”, se lee en la publicación del bar.
¿QUÉ ES ‘FARMEAR AURA’? SIGNIFICADO Y ORIGEN
Recientemente el término conocido como ‘farmear aura’ creció en popularidad entre los jóvenes de todo Latinoamérica. Las ‘batallas’ en parques y lugares públicos que los jóvenes organizan han sido testigos de esta peculiar forma de expresión.
Los participantes compiten con poses, gestos y movimientos populares de videojuegos o redes sociales; gana la persona que proyecte más carisma, actitud y presencia durante el baile.
La expresión ‘farmear’ tiene su origen en el mundo gamer, parte del lenguaje de los videojuegos y se refiere a acumular recursos o puntos de manera repetitiva, viene del inglés farm (granja) y deriva de la palabra farming.
El ‘aura’, por otra parte, representa un sistema de puntos imaginarios e irónicos que miden qué tan carismático, seguro, haiblidoso o cool es una persona por sus acciones. Es una puntuación ficticia que se le asigna a alguien que realiza una acción impresionante o bien, que falla el intento (+1,000 de aura o -100 de aura, respectivamente).
En pocas palabras: “farmear aura” significa acumular simbólicamente carisma, presencia o admiración mediante acciones que otras personas consideran impresionantes, divertidas o “cool”.
Cuéntanos ¿Tú irías?