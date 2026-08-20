Torneo de ‘farmear aura’ llega a Saltillo: Dublin organiza primer evento

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    Torneo de ‘farmear aura’ llega a Saltillo: Dublin organiza primer evento
    Organizan primer ‘torneo de farmeo de aura’ en Saltillo. Vanguardia

Si no tienes planes para hoy, pero sí mucho aura, ve a competir en el primer ‘torneo de farmear aura’ en Saltillo. ¿Qué es y qué significa? Aquí te contamos

La tendencia conocida como ‘farmear aura’ llegó a la capital de Coahuila. Dublin de Saltillo anunció a través de las redes sociales el primer ‘torneo’ de este tipo que recientemente ha despertado el interés de cientos de personas.

De acuerdo con su última publicación en Instagram, Dublin Saltillo convocó a todas las personas interesadas a ‘Farmear aura’ en el patio de su establecimiento en la Zona Centro de la ciudad, con la música de las Soul Sisters.

“Trae tus mejores vibras y tu porra. Te esperamos”, se lee en la publicación del bar.

¿QUÉ ES ‘FARMEAR AURA’? SIGNIFICADO Y ORIGEN

Recientemente el término conocido como ‘farmear aura’ creció en popularidad entre los jóvenes de todo Latinoamérica. Las ‘batallas’ en parques y lugares públicos que los jóvenes organizan han sido testigos de esta peculiar forma de expresión.

Los participantes compiten con poses, gestos y movimientos populares de videojuegos o redes sociales; gana la persona que proyecte más carisma, actitud y presencia durante el baile.

https://vanguardia.com.mx/show/farmear-el-aura-que-es-y-como-la-viralidad-paso-de-internet-a-las-calles-AB22890145

La expresión ‘farmear’ tiene su origen en el mundo gamer, parte del lenguaje de los videojuegos y se refiere a acumular recursos o puntos de manera repetitiva, viene del inglés farm (granja) y deriva de la palabra farming.

El ‘aura’, por otra parte, representa un sistema de puntos imaginarios e irónicos que miden qué tan carismático, seguro, haiblidoso o cool es una persona por sus acciones. Es una puntuación ficticia que se le asigna a alguien que realiza una acción impresionante o bien, que falla el intento (+1,000 de aura o -100 de aura, respectivamente).

En pocas palabras: “farmear aura” significa acumular simbólicamente carisma, presencia o admiración mediante acciones que otras personas consideran impresionantes, divertidas o “cool”.

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Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

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