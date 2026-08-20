Torneo de ‘farmear aura’ llega a Saltillo: Dublin organiza primer evento

La tendencia conocida como ‘farmear aura’ llegó a la capital de Coahuila. Dublin de Saltillo anunció a través de las redes sociales el primer ‘torneo’ de este tipo que recientemente ha despertado el interés de cientos de personas.

De acuerdo con su última publicación en Instagram, Dublin Saltillo convocó a todas las personas interesadas a ‘Farmear aura’ en el patio de su establecimiento en la Zona Centro de la ciudad, con la música de las Soul Sisters.

“Trae tus mejores vibras y tu porra. Te esperamos”, se lee en la publicación del bar.