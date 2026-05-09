Trabajador de la Narro sale proyectado y queda grave tras volcadura al sur de Saltillo; conductor escapa

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    Trabajador de la Narro sale proyectado y queda grave tras volcadura al sur de Saltillo; conductor escapa
    El lesionado fue llevado grave a la Clínica Dos del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

El conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y huyó del lugar tras el accidente, dejando abandonado a su acompañante lesionado

El consumo de alcohol y el exceso de velocidad estuvieron a punto de cobrar la vida de un trabajador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, luego de que saliera proyectado de una camioneta durante una aparatosa volcadura registrada sobre la carretera Saltillo-Zacatecas, rumbo a Derramadero.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando Daniel López Rodríguez, de 51 años, conducía una camioneta Ford Explorer con placas EZK-213-D. En la unidad viajaba también Cuauhtémoc Antolín Rodríguez Rodríguez, de 49 años.

$!El lesionado salió proyectado cerca de 15 metros tras la volcadura y cayó sobre las vías del ferrocarril, donde fue auxiliado por cuerpos de emergencia.
El lesionado salió proyectado cerca de 15 metros tras la volcadura y cayó sobre las vías del ferrocarril, donde fue auxiliado por cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ
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$!Testigos señalaron que el conductor de la camioneta huyó del lugar después del accidente, dejando abandonado a su acompañante herido.
Testigos señalaron que el conductor de la camioneta huyó del lugar después del accidente, dejando abandonado a su acompañante herido. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con las autoridades, ambos hombres consumían bebidas alcohólicas mientras circulaban con dirección al ejido La Encantada. Sin embargo, al pasar por el ejido Buenavista, el conductor perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad, salió del camino y terminó volcando sobre la terracería.

$!Bomberos de Derramadero brindaron atención prehospitalaria al trabajador de la Narro antes de trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS.
Bomberos de Derramadero brindaron atención prehospitalaria al trabajador de la Narro antes de trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

Tras el fuerte impacto, Cuauhtémoc salió proyectado a través del parabrisas y cayó aproximadamente a 15 metros de distancia, hasta las vías del ferrocarril. Como consecuencia, sufrió lesiones graves en diversas extremidades, además de hundimiento de cráneo.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911, ya que inicialmente pensaron que el hombre había fallecido debido a la gravedad de las lesiones y la distancia a la que quedó del vehículo.

Testigos también informaron a las autoridades que el conductor abandonó el lugar del accidente y dejó lesionado a su acompañante sin brindarle ayuda.

$!Autoridades estatales tomaron conocimiento del accidente ocurrido sobre la carretera Saltillo-Zacatecas y turnaron el caso al Ministerio Público.
Autoridades estatales tomaron conocimiento del accidente ocurrido sobre la carretera Saltillo-Zacatecas y turnaron el caso al Ministerio Público. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Bomberos de la estación Derramadero acudieron para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado en ambulancia a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Personal de la Policía Estatal tomó conocimiento del percance y aseguró la zona, mientras una grúa realizó el retiro de la camioneta siniestrada. El caso fue consignado ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades y localizar al conductor involucrado.

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