Trabajo interinstitucional impulsa soluciones urbanas en el oriente de Saltillo

Personal de diversas dependencias municipales realizó un recorrido técnico de supervisión y coordinación con vecinas y vecinos de los sectores Prados de San José, Santa Lucía, Misión Cerritos y Valle de los Almendros, al oriente de Saltillo, con el objetivo de atender de manera conjunta las principales problemáticas que enfrenta esta zona habitacional. Alfonso González Vélez, secretario técnico del Ayuntamiento de Saltillo, explicó que estas acciones forman parte del seguimiento puntual a los acuerdos establecidos en reuniones previas con la ciudadanía, los cuales buscan dar solución a las peticiones planteadas por las y los habitantes de este sector de la capital coahuilense. TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’ Durante la jornada se contó con la participación de representantes de la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, Aguas de Saltillo, Atención Ciudadana, Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública, Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Instituto Municipal de Planeación, Servicios Públicos, así como personal de la constructora Davisa, además de las y los vecinos.

“Con la información recabada por las diferentes áreas, las dependencias municipales comenzarán a dar solución a los requerimientos existentes en estos sectores, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, señaló González Vélez. Para garantizar avances reales y medibles, el funcionario detalló que se cuenta con un cronograma de seguimiento al que todas las partes involucradas tienen acceso en tiempo real, lo que permitirá priorizar acciones y fortalecer la toma de decisiones. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Como parte del recorrido por calles y vialidades del sector, se definieron acciones integrales en temas como escurrimientos de agua jabonosa provenientes de lavadoras domiciliarias, drenaje, rehabilitación de juegos infantiles y espacios públicos, seguridad vial, alumbrado público, así como limpieza de calles y lotes baldíos, entre otros. González Vélez subrayó la importancia de dar mantenimiento constante a las áreas comunes en coordinación con las y los vecinos, a fin de disminuir problemas de escurrimientos y contaminación ambiental que afectan la convivencia y el entorno urbano.

Asimismo, se planteó la implementación de un programa de control y cultura vial, además de reforzar las acciones de cuidado al medio ambiente mediante la concientización ciudadana, para evitar la disposición indebida de basura, escombros y desechos orgánicos en la vía pública. ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Las y los vecinos reconocieron y agradecieron la presencia de las autoridades municipales, al considerar que estas acciones reflejan una atención directa y coordinada que contribuirá a elevar la calidad de vida en sus colonias.