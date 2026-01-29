Trabajo interinstitucional impulsa soluciones urbanas en el oriente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 enero 2026
    Trabajo interinstitucional impulsa soluciones urbanas en el oriente de Saltillo
    Autoridades municipales y vecinos realizaron un recorrido técnico a pie por colonias del oriente de Saltillo para identificar problemáticas y definir soluciones conjuntas. FOTO: CORTESÍA

Con recorridos técnicos a pie y mesas de seguimiento interinstitucional, el Gobierno Municipal refuerza la coordinación con vecinos de Prados de San José, Santa Lucía, Misión Cerritos y Valle de los Almendros para resolver problemáticas de servicios, movilidad, medio ambiente y espacios públicos

Personal de diversas dependencias municipales realizó un recorrido técnico de supervisión y coordinación con vecinas y vecinos de los sectores Prados de San José, Santa Lucía, Misión Cerritos y Valle de los Almendros, al oriente de Saltillo, con el objetivo de atender de manera conjunta las principales problemáticas que enfrenta esta zona habitacional.

Alfonso González Vélez, secretario técnico del Ayuntamiento de Saltillo, explicó que estas acciones forman parte del seguimiento puntual a los acuerdos establecidos en reuniones previas con la ciudadanía, los cuales buscan dar solución a las peticiones planteadas por las y los habitantes de este sector de la capital coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’

Durante la jornada se contó con la participación de representantes de la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, Aguas de Saltillo, Atención Ciudadana, Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública, Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Instituto Municipal de Planeación, Servicios Públicos, así como personal de la constructora Davisa, además de las y los vecinos.

$!Durante la supervisión se abordaron temas como drenaje, escurrimientos, alumbrado público, seguridad vial y rehabilitación de espacios comunes.
Durante la supervisión se abordaron temas como drenaje, escurrimientos, alumbrado público, seguridad vial y rehabilitación de espacios comunes. FOTO: CORTESÍA

“Con la información recabada por las diferentes áreas, las dependencias municipales comenzarán a dar solución a los requerimientos existentes en estos sectores, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, señaló González Vélez.

Para garantizar avances reales y medibles, el funcionario detalló que se cuenta con un cronograma de seguimiento al que todas las partes involucradas tienen acceso en tiempo real, lo que permitirá priorizar acciones y fortalecer la toma de decisiones.

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como parte del recorrido por calles y vialidades del sector, se definieron acciones integrales en temas como escurrimientos de agua jabonosa provenientes de lavadoras domiciliarias, drenaje, rehabilitación de juegos infantiles y espacios públicos, seguridad vial, alumbrado público, así como limpieza de calles y lotes baldíos, entre otros.

González Vélez subrayó la importancia de dar mantenimiento constante a las áreas comunes en coordinación con las y los vecinos, a fin de disminuir problemas de escurrimientos y contaminación ambiental que afectan la convivencia y el entorno urbano.

$!Los vecinos expusieron las problemáticas que los aquejan.
Los vecinos expusieron las problemáticas que los aquejan. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, se planteó la implementación de un programa de control y cultura vial, además de reforzar las acciones de cuidado al medio ambiente mediante la concientización ciudadana, para evitar la disposición indebida de basura, escombros y desechos orgánicos en la vía pública.

ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Las y los vecinos reconocieron y agradecieron la presencia de las autoridades municipales, al considerar que estas acciones reflejan una atención directa y coordinada que contribuirá a elevar la calidad de vida en sus colonias.

$!El recorrido concluyó en el Centro Comunitario de Misión Cerritos, donde se refrendó el compromiso de mantener reuniones semanales de seguimiento.
El recorrido concluyó en el Centro Comunitario de Misión Cerritos, donde se refrendó el compromiso de mantener reuniones semanales de seguimiento. FOTO: CORTESÍA

El recorrido inició en el cruce del bulevar Santa Lucía y la calle Dolores Sendejo, continuó por las vialidades Imperio Turco, Las Cruces, La Vega, La Luz, Santiago y La Barranca, y concluyó en el Centro Comunitario de Misión Cerritos.

Finalmente, se informó que las reuniones de seguimiento continuarán de manera semanal con personal de las distintas dependencias municipales, a fin de dar respuesta oportuna y sostenida a los requerimientos planteados por la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
colonias

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado