Saltillo: ‘Aquí Andamos’ mejora la movilidad y seguridad vial en Misión Cerritos

Con el propósito de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias saltillenses, el alcalde Javier Díaz González mantiene de manera permanente acciones de rehabilitación de pavimento tanto al interior de las colonias como en las principales vialidades de la ciudad.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” atendieron reportes ciudadanos canalizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, y se trasladaron al sector oriente de la ciudad para realizar trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en la colonia Misión Cerritos.

En este punto, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervinieron diversos tramos del bulevar Misión Santa Lucía, específicamente en el segmento comprendido entre la calle Misión de la Cruz y el bulevar Fundadores, donde se detectaron daños considerables en el pavimento.

Las labores ejecutadas permitieron eliminar hundimientos y superficies irregulares que representaban un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas que transitan diariamente por la zona, con el objetivo de ofrecer una circulación más segura, eficiente y ordenada.