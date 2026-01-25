Saltillo: ‘Aquí Andamos’ mejora la movilidad y seguridad vial en Misión Cerritos
Se intervinieron tramos dañados del bulevar Misión Santa Lucía, entre Misión de la Cruz y bulevar Fundadores
Con el propósito de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias saltillenses, el alcalde Javier Díaz González mantiene de manera permanente acciones de rehabilitación de pavimento tanto al interior de las colonias como en las principales vialidades de la ciudad.
Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” atendieron reportes ciudadanos canalizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, y se trasladaron al sector oriente de la ciudad para realizar trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en la colonia Misión Cerritos.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan alertas ante bajas temperaturas y habilitan refugios
En este punto, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervinieron diversos tramos del bulevar Misión Santa Lucía, específicamente en el segmento comprendido entre la calle Misión de la Cruz y el bulevar Fundadores, donde se detectaron daños considerables en el pavimento.
Las labores ejecutadas permitieron eliminar hundimientos y superficies irregulares que representaban un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas que transitan diariamente por la zona, con el objetivo de ofrecer una circulación más segura, eficiente y ordenada.
Estas acciones forman parte de la respuesta directa del alcalde Javier Díaz González a las peticiones de la ciudadanía, orientadas a atender el deterioro del pavimento ocasionado por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas que afectan de manera constante a la infraestructura vial de la localidad.
Asimismo, para mejorar la imagen urbana y fortalecer la conectividad entre colonias, zonas comerciales y avenidas de alto tránsito, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” rehabilitaron distintos tramos de la calle José María Lafragua, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y el bulevar Francisco Coss.
De igual manera, al oriente de la capital de Coahuila, el Ayuntamiento de Saltillo realizó trabajos de reparación en diversos puntos del bulevar Fundadores y sus vialidades laterales, incluyendo el cruce con el bulevar Mirasierra, así como en los bulevares Gaspar Valdez y Centenario de Torreón, considerados ejes clave para la movilidad urbana.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: SMA documenta irregularidades en hornos ladrilleros, reconoce rezago histórico
El Gobierno Municipal de Saltillo refrendó su compromiso de continuar con la rehabilitación de vialidades, dar seguimiento a los reportes ciudadanos y priorizar la atención en zonas de mayor tránsito vehicular, con el objetivo de consolidar una ciudad más ordenada, segura y funcional, tanto para las y los saltillenses como para quienes visitan la capital del estado.