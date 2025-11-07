Tragedia en Arteaga; pareja muere intoxicada con gas LP

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Tragedia en Arteaga; pareja muere intoxicada con gas LP
    Pérdida. Autoridades y familiares confirmaron que Gaspar e Imelda fallecieron intoxicados mientras dormían. FOTO: VANGUARDIA/JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las víctimas, de 68 y 57 años, fueron halladas sin vida en su vivienda del ejido 18 de Marzo. Su hijo reportó el hecho

ARTEAGA, COAH.- Una nueva tragedia enluta a este municipio serrano de Coahuila.

Ayer viernes fueron encontrados sin vida Gaspar Herrera Flores, de 68 años, e Imelda Lira, de 57, en su domicilio del ejido 18 de Marzo, luego de sufrir una intoxicación por gas LP, según confirmó su hijo, Ricardo Herrera González.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acusan a dueños de ‘camión homicida’ de incumplimiento y juez niega su devolución

Presuntamente los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando una posible fuga en el sistema de gas doméstico habría llenado la vivienda del combustible sin que las víctimas se percataran.

La acumulación del gas provocó que ambos fallecieran mientras dormían.

AMARGO ANTECEDENTE

Este lamentable caso recuerda otro suceso ocurrido en junio de 2022, cuando una pareja de adultos mayores también murió intoxicada por gas en el ejido Tierras Prietas, en el mismo municipio.

En aquella ocasión, una lámpara defectuosa liberó el gas que acabó con sus vidas mientras descansaban en su rancho.

El monóxido de carbono y los gases derivados de combustión incompleta son conocidos como “asesinos invisibles”, ya que no tienen olor, color ni sabor, y pueden causar mareos, náuseas, pérdida de conciencia e incluso la muerte en pocos minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en comercio deja a dos intoxicados, en Ramos Arizpe

Las autoridades recomiendan mantener una adecuada ventilación en las viviendas, revisar las instalaciones de gas y evitar el uso de estufas o calentadores defectuosos.

La tragedia de Gaspar e Imelda vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de prevenir fugas y reforzar la cultura de seguridad doméstica ante la llegada del frío.

Temas


Muertes
adultos mayores
Ejidos

Localizaciones


Arteaga

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia