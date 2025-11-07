Tragedia en Arteaga; pareja muere intoxicada con gas LP

ARTEAGA, COAH.- Una nueva tragedia enluta a este municipio serrano de Coahuila.

Ayer viernes fueron encontrados sin vida Gaspar Herrera Flores, de 68 años, e Imelda Lira, de 57, en su domicilio del ejido 18 de Marzo, luego de sufrir una intoxicación por gas LP, según confirmó su hijo, Ricardo Herrera González.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acusan a dueños de ‘camión homicida’ de incumplimiento y juez niega su devolución

Presuntamente los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando una posible fuga en el sistema de gas doméstico habría llenado la vivienda del combustible sin que las víctimas se percataran.

La acumulación del gas provocó que ambos fallecieran mientras dormían.

AMARGO ANTECEDENTE

Este lamentable caso recuerda otro suceso ocurrido en junio de 2022, cuando una pareja de adultos mayores también murió intoxicada por gas en el ejido Tierras Prietas, en el mismo municipio.

En aquella ocasión, una lámpara defectuosa liberó el gas que acabó con sus vidas mientras descansaban en su rancho.

El monóxido de carbono y los gases derivados de combustión incompleta son conocidos como “asesinos invisibles”, ya que no tienen olor, color ni sabor, y pueden causar mareos, náuseas, pérdida de conciencia e incluso la muerte en pocos minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en comercio deja a dos intoxicados, en Ramos Arizpe

Las autoridades recomiendan mantener una adecuada ventilación en las viviendas, revisar las instalaciones de gas y evitar el uso de estufas o calentadores defectuosos.

La tragedia de Gaspar e Imelda vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de prevenir fugas y reforzar la cultura de seguridad doméstica ante la llegada del frío.