Tráiler derrapa y se estrella contra muro en la carretera 57; cierran circulación por 3 horas
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Un tráiler se estrelló contra una barrera metálica en la carretera 57, luego de derrapar por el pavimento mojado, provocando el cierre parcial de la circulación durante más de tres horas
Un aparatoso accidente protagonizado por un tráiler provocó afectaciones a la circulación durante más de tres horas en la carretera 57, luego de que la pesada unidad derrapara sobre el pavimento mojado y terminara impactándose contra una barrera metálica.
El percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas de ayer en el kilómetro 1 del tramo de la autopista Carbonera-Ojo Caliente, en los carriles con dirección de norte a sur, donde se registraba pavimento resbaladizo debido a las fuertes lluvias.
De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, el conductor perdió el control de la unidad tras derrapar y posteriormente se estrelló de frente contra la valla metálica ubicada a la orilla del camino que conduce hacia el municipio de Arteaga.
Debido a la fuerza del impacto, la cabina del tráiler dio un giro de aproximadamente 180 grados y quedó atravesada en sentido contrario a la circulación, lo que generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.
Ante la emergencia, fue necesaria la intervención de personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), además de servicios de grúas, quienes realizaron las maniobras correspondientes para retirar la pesada unidad y liberar la vialidad.
Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y el caso fue consignado ante el Ministerio Público correspondiente para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.