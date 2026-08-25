Tráiler derrapa y se estrella contra muro en la carretera 57; cierran circulación por 3 horas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Tráiler derrapa y se estrella contra muro en la carretera 57; cierran circulación por 3 horas
    El tráiler terminó atravesado sobre la carretera 57 tras derrapar por el pavimento mojado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un tráiler se estrelló contra una barrera metálica en la carretera 57, luego de derrapar por el pavimento mojado, provocando el cierre parcial de la circulación durante más de tres horas

Un aparatoso accidente protagonizado por un tráiler provocó afectaciones a la circulación durante más de tres horas en la carretera 57, luego de que la pesada unidad derrapara sobre el pavimento mojado y terminara impactándose contra una barrera metálica.

El percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas de ayer en el kilómetro 1 del tramo de la autopista Carbonera-Ojo Caliente, en los carriles con dirección de norte a sur, donde se registraba pavimento resbaladizo debido a las fuertes lluvias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/valientes-mujeres-salvan-a-hombre-que-intentaba-lanzarse-de-puente-al-sur-de-saltillo-HC23030799
$!La cabina quedó en sentido contrario luego de impactarse de frente contra la barrera metálica.
La cabina quedó en sentido contrario luego de impactarse de frente contra la barrera metálica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, el conductor perdió el control de la unidad tras derrapar y posteriormente se estrelló de frente contra la valla metálica ubicada a la orilla del camino que conduce hacia el municipio de Arteaga.

Debido a la fuerza del impacto, la cabina del tráiler dio un giro de aproximadamente 180 grados y quedó atravesada en sentido contrario a la circulación, lo que generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

$!Personal de CAPUFE y grúas trabajó durante varias horas para retirar la unidad y liberar la circulación.
Personal de CAPUFE y grúas trabajó durante varias horas para retirar la unidad y liberar la circulación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ante la emergencia, fue necesaria la intervención de personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), además de servicios de grúas, quienes realizaron las maniobras correspondientes para retirar la pesada unidad y liberar la vialidad.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y el caso fue consignado ante el Ministerio Público correspondiente para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo
Derramadero

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Habitar un cerebro que funciona diferente

NosotrAs: Habitar un cerebro que funciona diferente
true

La ‘Era’ que fue, la era que se va

Los operadores de opciones trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 17 de agosto de 2026, en Nueva York.

Por qué el mundo sigue necesitando a Wall Street
true

Temporada de idiotas
true

Rocha Moya, en el limbo político
true

Sitios ‘maliciosos’, ¿es posible erradicarlos?
true

Rocha Moya y el fracaso de la asonada política en defensa de AMLO

Morena: Círculo mafioso

Morena: Círculo mafioso