Tráiler derrapa y se estrella contra muro en la carretera 57; cierran circulación por 3 horas

Un aparatoso accidente protagonizado por un tráiler provocó afectaciones a la circulación durante más de tres horas en la carretera 57, luego de que la pesada unidad derrapara sobre el pavimento mojado y terminara impactándose contra una barrera metálica. El percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas de ayer en el kilómetro 1 del tramo de la autopista Carbonera-Ojo Caliente, en los carriles con dirección de norte a sur, donde se registraba pavimento resbaladizo debido a las fuertes lluvias.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, el conductor perdió el control de la unidad tras derrapar y posteriormente se estrelló de frente contra la valla metálica ubicada a la orilla del camino que conduce hacia el municipio de Arteaga. Debido a la fuerza del impacto, la cabina del tráiler dio un giro de aproximadamente 180 grados y quedó atravesada en sentido contrario a la circulación, lo que generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.