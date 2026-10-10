Tráiler impacta módulo de cobro en la caseta de Carbonera y provoca congestionamiento vial

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    Tráiler impacta módulo de cobro en la caseta de Carbonera y provoca congestionamiento vial
    El accidente ocurrió cuando la unidad de carga circulaba de Matehuala hacia Monterrey; la Guardia Nacional tomó conocimiento del percance. ULISES MARTÍNEZ

Un accidente registrado en la carretera de Matehuala a Monterrey dejó fuera de servicio uno de los puntos de cobro; no se reportaron lesionados de gravedad

Un tráiler que circulaba con exceso de dimensiones chocó contra uno de los módulos de cobro de la caseta de Carbonera, lo que ocasionó daños en la estructura, la suspensión del servicio en ese punto y congestionamiento vehicular en la zona.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este sábado, cuando el tractocamión avanzaba de Matehuala hacia Monterrey. Al llegar a la caseta, la unidad impactó directamente contra una de las instalaciones de cobro, cuya estructura quedó destruida e imposibilitada para continuar operando con normalidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/accidente-en-la-carretera-a-saltillo-deja-tres-lesionados-en-nl-MC24048646

Tras el choque, el vehículo de carga fue retirado del lugar, mientras que el módulo afectado quedó fuera de servicio. La interrupción de las operaciones generó complicaciones para los automovilistas que circulaban por el sector, quienes tuvieron que avanzar con precaución debido a las afectaciones en la circulación.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron a las instalaciones para valorar al personal que se encontraba en el sitio. De acuerdo con los primeros reportes, ninguna persona presentó lesiones de gravedad que requirieran traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el impacto y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura carretera.

Hasta el momento, la afectación principal se concentra en el módulo de cobro destruido y en las complicaciones viales derivadas de la suspensión del servicio en ese punto de la caseta.

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