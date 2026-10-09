Valoraría Stellantis traer nuevos modelos a la región sur de Coahuila

Stellantis está valorando traer nuevos modelos o líneas de producción a Derramadero, así lo dio a conocer el secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, quien añadió que hasta fecha próxima conocerán si se tendrá alguna confirmación.

Aunque en los últimos días se ha hablado de un paro técnico en Stellantis, comentó que no tienen información oficial al respecto, lo que si adelantó es que “ellos están viendo nuevos modelos y nuevas líneas de producción que están valorarlas traerlas”.

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Sin embargo, Olivares Martínez añadió que de darse alguna confirmación, esto sería hasta fechas próximas, pero cree que están buscando más negocios para la operación de Coahuila; sería más producción de vehículos, pero serian modelos que no se fabrican en el estado, pero buscan traerlos para acá.

“Algo similar como lo que en su momento está haciendo General Motors, que está buscando dentro de sus modelos de producción a nivel mundial, por los resultados que se tienen en las plantas de Coahuila, considerarlos para futuros proyectos en el corto plazo”, aseguró.

El secretario de Economía indicó que hay productos que se fabrican en otras latitudes del mundo y que se pueden traer a México, esos son los proyectos que pueden dar una connotación positiva ante los ajustes que se están viviendo desde hace un par de años.

REVISARÁN PROYECTOS CON CFE

Por otro lado, al preguntarle si estaría en Coahuila alguno de los 38 proyectos solares y eólicos que recientemente adjudicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Olivares Martínez respondió que no les han reportado nada; las reuniones que hasta ahora han tenido con la CFE han sido más regionales por las situaciones que se han presentado en el estado.

Sin embargo, añadió que lo estarán revisando con la CFE a nivel nacional, para conocer qué tienen contemplado, por lo pronto, recordó que en Coahuila hay siete proyectos esperando la autorización de la federación, esperan venga alguno de ellos, se ubican en las regiones Sureste, Laguna y Centro, los que llevan esperando desde el sexenio anterior.