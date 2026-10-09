Profeco pone bajo la lupa al jamón de pavo: estas 6 marcas destacan por su proteína y esto cuestan

Elegir un jamón de pavo para preparar desayunos, sándwiches o comidas rápidas no solo depende del precio. La cantidad de proteína, el contenido de sodio y la información del empaque también son factores importantes al momento de hacer las compras.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó distintas marcas de jamón para comprobar su composición y verificar si la información que presentan al consumidor corresponde con sus características.

Entre los productos evaluados, seis jamones de pavo registraron un contenido de proteína igual o superior al 12%. No obstante, destacar en este apartado no significa que todos hayan cumplido con cada uno de los criterios revisados.

¿CUÁLES SON LOS 6 JAMONES DE PAVO CON MÁS PROTEÍNA?

El estudio de calidad publicado por Profeco en julio de 2025 incluyó 40 productos, de los cuales 14 correspondían a jamones de pavo comerciales. Seis destacaron por su contenido de proteína.

Estas son las marcas y sus resultados por cada 100 gramos:

- Vita Deli Capistrano: 12.9% de proteína.

- Capistrano Receta Familiar: 12.8% de proteína.

- Virginia Capistrano Clásica: 12.6% de proteína.

- Virginia FUD: 12.5% de proteína.

- Parma Sabori: 12.5% de proteína.

- Jamón americano FUD: 12.0% de proteína.

Las cifras corresponden a los resultados del análisis de Profeco. Sin embargo, la dependencia también identificó observaciones en la información comercial de estos productos, relacionadas con la forma en que presentan su clasificación en el empaque.