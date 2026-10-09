Profeco pone bajo la lupa al jamón de pavo: estas 6 marcas destacan por su proteína y esto cuestan

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    Profeco pone bajo la lupa al jamón de pavo: estas 6 marcas destacan por su proteína y esto cuestan
    Un estudio de calidad de Profeco identificó seis jamones de pavo con al menos 12% de proteína; sin embargo, varios presentaron observaciones en su etiquetado. FOTO: MAGNIFIC

Estos son sus resultados y precios en octubre de 2026.

Elegir un jamón de pavo para preparar desayunos, sándwiches o comidas rápidas no solo depende del precio. La cantidad de proteína, el contenido de sodio y la información del empaque también son factores importantes al momento de hacer las compras.

https://vanguardia.com.mx/informacion/profeco-pone-a-prueba-el-papel-de-bano-estas-marcas-destacaron-por-su-resistencia-AL23938495

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó distintas marcas de jamón para comprobar su composición y verificar si la información que presentan al consumidor corresponde con sus características.

Entre los productos evaluados, seis jamones de pavo registraron un contenido de proteína igual o superior al 12%. No obstante, destacar en este apartado no significa que todos hayan cumplido con cada uno de los criterios revisados.

¿CUÁLES SON LOS 6 JAMONES DE PAVO CON MÁS PROTEÍNA?

El estudio de calidad publicado por Profeco en julio de 2025 incluyó 40 productos, de los cuales 14 correspondían a jamones de pavo comerciales. Seis destacaron por su contenido de proteína.

Estas son las marcas y sus resultados por cada 100 gramos:

- Vita Deli Capistrano: 12.9% de proteína.

- Capistrano Receta Familiar: 12.8% de proteína.

- Virginia Capistrano Clásica: 12.6% de proteína.

- Virginia FUD: 12.5% de proteína.

- Parma Sabori: 12.5% de proteína.

- Jamón americano FUD: 12.0% de proteína.

Las cifras corresponden a los resultados del análisis de Profeco. Sin embargo, la dependencia también identificó observaciones en la información comercial de estos productos, relacionadas con la forma en que presentan su clasificación en el empaque.

$!Elegir un jamón de pavo para preparar desayunos, sándwiches o comidas rápidas no solo depende del precio.
Elegir un jamón de pavo para preparar desayunos, sándwiches o comidas rápidas no solo depende del precio. FOTO: MAGNIFIC

¿CUÁNTO CUESTAN ESTOS JAMONES EN OCTUBRE DE 2026?

Los precios pueden variar según la tienda, la presentación y las promociones disponibles. De acuerdo con los precios reportados en octubre de 2026, estas son las referencias para comparar:

- Virginia Capistrano Clásica, 250 gramos: 58 pesos en Soriana.

- Virginia FUD, 290 gramos: 54 pesos en Walmart.

- Capistrano Receta Familiar, 250 gramos: 43 pesos en Walmart.

- Jamón americano FUD, 170 gramos: 39 pesos en Walmart.

- Parma Sabori, 250 gramos: 51 pesos en Walmart.

- Vita Deli Capistrano, 250 gramos: sin precio disponible, debido a que esa presentación no se encontró en el mercado mexicano.

Estos montos son referencias de venta y pueden cambiar dependiendo de la sucursal o la disponibilidad del producto.

https://vanguardia.com.mx/informacion/desayuno-de-campeones-profeco-revela-los-cereales-con-mas-azucar-y-grasas-que-danan-la-salud-AK23924352

¿QUÉ DEBES REVISAR ANTES DE COMPRAR JAMÓN DE PAVO?

Aunque el contenido de proteína puede ayudar a comparar productos, no es el único dato que conviene revisar. En el mismo análisis, los jamones mencionados registraron entre 457 y 867 miligramos de sodio por cada 100 gramos.

También es importante comprobar la cantidad de grasa, los ingredientes, el contenido neto y la información nutrimental de cada empaque.

Los resultados de Profeco permiten tomar una decisión de compra mejor informada, pero no significan que estos productos sean necesariamente los más saludables en todos los aspectos. Comparar sus características y precios ayuda a elegir la opción que mejor se ajuste a las necesidades y al presupuesto de cada hogar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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