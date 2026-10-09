Daniela Martínez conquista el rancho: así nació su personaje de Rita en ‘Tierra de Amor y Coraje’

Las telenovelas campiranas que cuentan historias de amores pasionales suelen ser las favoritas de la audiencia mexicana, y una muestra de ello es el éxito con el que el público recibió ‘Tierra de Amor y Coraje’, de Televisa, la nueva apuesta estelar de la televisión nocturna y del streaming a través de ViX. En su elenco estelar se encuentra Daniela Martínez, quien platicó con VMÁS, pues vuelve a trabajar con la producción de José Alberto Castro, ahora para darle vida a Rita. “Estoy muy feliz, muy emocionada. La verdad es que, aunque ya ha salido en otros lados, he tratado de no verla. Yo quiero ser fiel a las 9:30 y verla al aire en Las Estrellas, entonces, pues sí, estoy muy emocionada. Lo poco que he visto, siento que se ve padrísimo”, dijo Daniela respecto a la semana de estreno en la televisión abierta.

La joven actriz aseguró que este personaje la llevó a salir de lo que había interpretado anteriormente e incluso impulsó al elenco en general a mostrar otras facetas. “Fue un proyecto que hicimos con muchísimo amor, que nos sacó a todos de nuestra zona de confort. Estoy muy emocionada”, expresó quien dará vida a una de las enamoradas de los protagonistas.

¿Cómo llegaste a interpretar a Rita? Después de terminar la novela pasada del ‘Güero’ Castro, me volvieron a hablar y yo, bueno, feliz. ¿Cómo es Rita? Es una veterinaria, por ende, es muy fuerte, porque es una veterinaria de rancho que trabaja con caballos, toros y vacas. Es una mujer muy fuerte, muy justiciera; le encanta que el bien triunfe siempre y, si es por ella, se mete, pelea y defiende a los suyos. Eso me gusta mucho. Daniela, quien llega a ‘Tierra de Amor y Coraje’ tras formar parte del elenco estelar de ‘Los Hilos del Pasado’ y ‘Las Hijas de la Señora García’, interpreta ahora a una mujer con más carácter y decisión para enfrentar los obstáculos de la vida.

“Rita es muy empoderada, tiene un buen de amor propio, porque, por ejemplo, en la pasada, Marisol era migajera y aquí Rita es un leve migajera, pero cuando ya ve que se están pasando, es como: ‘¡Oh, no! ¡Órale, no, no! ¿Cómo, cómo?’. Entonces, eso me gustó mucho y, pues sí, es súper linda. Siento que es muy explosiva, es muy compulsiva”, explicó Martínez. ¿Cómo te preparaste físicamente para este personaje? El productor, la verdad, nos mandó, no sé si a todo el elenco o a parte del elenco, a clases de equitación antes de empezar el proyecto, porque la convivencia con los animales fue mucha. Por ejemplo, yo no sabía montar a caballo, entonces primero fueron las clases de equitación y creo que, con la equitación, ya conectas de una manera muy poderosa con los caballos. ‘Tierra de Amor y Coraje’ debutó este lunes por Las Estrellas a las 9:30 p. m.; sin embargo, desde hace semanas el melodrama ya había conquistado a la audiencia hispana a través de Univisión y también podía verse en ViX, incluso en México. Parte de la apuesta del productor José Alberto Castro fue recurrir a escenarios como los de Arizona, en Estados Unidos.

“Ya luego, llegando a Arizona, el set era un rancho, entonces, si no grababas, estabas en un rancho. Había unas cabras bellísimas que estaban ahí siempre, vacas, perros y había de todo. Entonces, es muy chistoso, porque yo siento que mi estilo de vida se volvió así, campirano. O sea, yo terminaba una escena y ahí me veías con las cabras o me veías que tiraban, ya sabes. Entonces, fue muy bonita toda esta parte de la creación del personaje”, explicó la joven. ¿Cuál consideras que fue tu reto, además de aprender equitación y convivir con los animales de rancho? Creo que mi reto más grande fue encontrar un diferenciador entre Rita y Marisol, que era el personaje anterior. Porque te digo que, al principio, cuando yo lo leía, decía: “Ay, se parecen mucho”, y ya sabes, pues iban a decir: “Nada, se parecen”. Entonces dije: “No, ¿cómo le voy a hacer?”. Y fue encontrar la manera de darle la vuelta para que no recuerden a Marisol y que ya vean solamente a Rita. Ese fue un gran reto. Otro fue, pues yo creo que aprender a cabalgar, pero la verdad es que soy una persona muy aventada, entonces eso fue padrísimo.

Fue un proyecto que hicimos con muchísimo amor, que nos sacó a todos de nuestra zona de confort. Estoy muy emocionada”.

La protagonista de la serie ‘Proyecto Final’ tuvo otra misión: cambiar de residencia mientras se realizaban las grabaciones del proyecto, algo que la unió a sus compañeros de elenco, con quienes vivió durante semanas para darle vida a la telenovela. “Fueron tres, casi tres meses en Estados Unidos, en Arizona, entonces, pues el estilo de vida cambia mucho, la alimentación cambia mucho. Yo creo que esos fueron mis retos”, agregó.

Te toca hacer la mayoría de las escenas junto a Emilio Osorio. ¿Cómo fue esa química con él frente a la cámara? Lo hablábamos hace poco: no nos acordamos, pero creo que nos habíamos saludado por personas en común. Yo no lo conocía en lo absoluto. Desde el casting me cayó muy bien, me pareció muy genuino y, de ahí, cuando tuvimos el primer taller, pues yo justo no había trabajado con él y no sabía su manera de trabajar. Cuando lo vi tan preparado, que llegó con todo bien estructurado y tal, me acuerdo de que incluso me dio unas observaciones sobre mi personaje que concordaban al 100% con lo que yo pensaba. Dije: “Ay, wow, este chavo es súper profesional. ¡Qué padre tener un compañero así!”. A mí me gusta mucho improvisar y a Emilio le gusta mucho proponer, entonces como que nos poníamos de acuerdo. Cosas que metimos nosotros, porque, si no era él, era yo. La verdad, estoy muy agradecida por haber podido compartir con él. Daniela recordó que la admiración profesional por sus compañeros de reparto también representó una exigencia para entregarse al 100% a su personaje.

LA HISTORIA El melodrama estelar de Televisa está encabezado por Emmanuel Palomares, Brandon Peniche, Emilio Osorio y Sofía Castro, quienes dan vida a los protagonistas de esta historia. La telenovela cuenta el cambio en la vida de los hermanos Coraje: Juan (Emmanuel Palomares), Jerónimo (Brandon Peniche) y Lalo (Emilio Osorio), tras la llegada de Clara Barrios, interpretada por Sofía Castro.

¿Qué representa este proyecto en tu carrera profesional y personal? Ah, pues yo creo que fue un proyecto de muchos retos. Uno, salir de tu zona de confort, porque, pues, no solamente había tenido la oportunidad de trabajar fuera de casa. Otra cosa que me marcó de este proyecto fue lo inesperado de las relaciones que puedes hacer, ¿sabes? Como que uno hace relación con la persona que menos espera y que una está sola en esta carrera. ¿Hay algún momento que esperas que ya vea el público? Siempre tienes la curiosidad de cómo va a reaccionar el público a ciertas escenas. Hay una específica en el final que yo quiero ver, porque fue toda improvisada por Emilio y por mí. Entonces, no sé cómo quedó, pero, pues, no puede ser porque es el final. Me da mucha curiosidad esa. También hubo una con Brandon, Sofía y Emilio en la que no nos podíamos dejar de reír, y no sé cómo quedó. Me da curiosidad verla para recordar cómo nos reíamos y revivir ese sentimiento también.

Antes de concluir la charla, Daniela Martínez, quien se perfila como una de las nuevas protagonistas jóvenes del melodrama mexicano, invitó a la audiencia de Vanguardia a conocer y disfrutar la telenovela.