Tráiler queda montado sobre el muro y provoca fuerte percance en Los Chorros

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Saltillo
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    Tráiler queda montado sobre el muro y provoca fuerte percance en Los Chorros
    El conductor de una unidad de carga realizó una maniobra para evitar una colisión, sin embargo, terminó sobre el muro de contención, situación que derivó en un segundo impacto por alcance por parte de otro tráiler que circulaba por la misma vía. ULISES MARTÍNEZ

La circulación en la carretera federal 57 registró afectaciones parciales mientras autoridades y personal de auxilio realizaban las maniobras necesarias para retirar las unidades

Un accidente entre unidades de carga se registró la mañana de este jueves en el kilómetro 229 de la carretera federal 57, en el tramo Puerto México-Saltillo, antes del túnel ubicado en la zona de Los Chorros.

Conforme a las declaraciones de los participantes, el conductor de un tractocamión de la empresa Ala, Pedro ¨N¨, realizó una maniobra para evitar impactarse contra otra unidad de carga que circulaba por la vía cerca del acotamiento del lado derecho. Durante la acción, el operador viró hacia su lado izquierdo y terminó subiéndose, con todo y caja, sobre las ballenas del muro de contención ubicadas a su derecha.

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$!A pesar de la magnitud del percance y de los daños materiales registrados en ambos vehículos de carga, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni fue necesario realizar traslados a hospitales.
A pesar de la magnitud del percance y de los daños materiales registrados en ambos vehículos de carga, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni fue necesario realizar traslados a hospitales. ULISES MARTÍNEZ

Tras el incidente, el operador de un tráiler de la empresa VIFE, Jesús Israel ¨N¨, quien transitaba por el mismo tramo, no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando por alcance a la unidad que había quedado sobre el muro de contención.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de seguridad vial, mientras que personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindó apoyo en la atención del percance.

$!Elementos de la Guardia Nacional División Caminos y personal de Capufe acudieron al sitio para coordinar las labores de atención, garantizar la seguridad de los automovilistas y supervisar el retiro de las unidades involucradas.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos y personal de Capufe acudieron al sitio para coordinar las labores de atención, garantizar la seguridad de los automovilistas y supervisar el retiro de las unidades involucradas. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de los daños materiales ocasionados en las unidades involucradas, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas. No obstante, la circulación presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos y liberar la vía.

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