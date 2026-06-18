Tráiler queda montado sobre el muro y provoca fuerte percance en Los Chorros
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La circulación en la carretera federal 57 registró afectaciones parciales mientras autoridades y personal de auxilio realizaban las maniobras necesarias para retirar las unidades
Un accidente entre unidades de carga se registró la mañana de este jueves en el kilómetro 229 de la carretera federal 57, en el tramo Puerto México-Saltillo, antes del túnel ubicado en la zona de Los Chorros.
Conforme a las declaraciones de los participantes, el conductor de un tractocamión de la empresa Ala, Pedro ¨N¨, realizó una maniobra para evitar impactarse contra otra unidad de carga que circulaba por la vía cerca del acotamiento del lado derecho. Durante la acción, el operador viró hacia su lado izquierdo y terminó subiéndose, con todo y caja, sobre las ballenas del muro de contención ubicadas a su derecha.
Tras el incidente, el operador de un tráiler de la empresa VIFE, Jesús Israel ¨N¨, quien transitaba por el mismo tramo, no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando por alcance a la unidad que había quedado sobre el muro de contención.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de seguridad vial, mientras que personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindó apoyo en la atención del percance.
A pesar de los daños materiales ocasionados en las unidades involucradas, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas. No obstante, la circulación presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos y liberar la vía.