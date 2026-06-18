Tráiler queda montado sobre el muro y provoca fuerte percance en Los Chorros

Un accidente entre unidades de carga se registró la mañana de este jueves en el kilómetro 229 de la carretera federal 57, en el tramo Puerto México-Saltillo, antes del túnel ubicado en la zona de Los Chorros.

Conforme a las declaraciones de los participantes, el conductor de un tractocamión de la empresa Ala, Pedro ¨N¨, realizó una maniobra para evitar impactarse contra otra unidad de carga que circulaba por la vía cerca del acotamiento del lado derecho. Durante la acción, el operador viró hacia su lado izquierdo y terminó subiéndose, con todo y caja, sobre las ballenas del muro de contención ubicadas a su derecha.