Tráiler se impacta y se descuadra en carretera a Los Lirios, en Arteaga

Un operador de un tractocamión resultó lesionado tras sufrir un accidente la tarde de este lunes sobre la carretera estatal 110, en el tramo conocido como Los Lirios.

El percance también afectó la circulación en ambos sentidos de la vialidad, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de Protección Civil y una ambulancia para atender al conductor.

Tras recibir una primera valoración en el lugar, el operador fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, donde fue reportado como estable.

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde, cuando el tractocamión circulaba por la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Los Chorros, y posteriormente tomó la curva que conecta con la carretera estatal 110, en dirección al oriente.