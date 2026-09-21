Tráiler se impacta y se descuadra en carretera a Los Lirios, en Arteaga

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Saltillo
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    Tráiler se impacta y se descuadra en carretera a Los Lirios, en Arteaga
    El tramo estuve cerrado por algunas horas, deteniendo el tráfico vehicular.
    Tráiler se impacta y se descuadra en carretera a Los Lirios, en Arteaga

Trailero resultó lesionado en el aparatoso accidente

Un operador de un tractocamión resultó lesionado tras sufrir un accidente la tarde de este lunes sobre la carretera estatal 110, en el tramo conocido como Los Lirios.

El percance también afectó la circulación en ambos sentidos de la vialidad, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de Protección Civil y una ambulancia para atender al conductor.

Tras recibir una primera valoración en el lugar, el operador fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, donde fue reportado como estable.

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde, cuando el tractocamión circulaba por la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Los Chorros, y posteriormente tomó la curva que conecta con la carretera estatal 110, en dirección al oriente.

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De acuerdo con los primeros reportes, al tomar la curva el conductor habría perdido el control de la unidad, por lo que salió de la trayectoria y, después de avanzar aproximadamente medio kilómetro, se impactó directamente contra un talud.

A consecuencia del choque, la cabina y el remolque quedaron descuadrados, mientras que el operador permaneció atrapado al interior de la cabina debido al impacto.

A la llegada de los paramédicos, se realizaron las maniobras necesarias para valorar al conductor y determinar su condición. Finalmente, no fue necesario utilizar equipo especializado para lograr su liberación.

Debido a que el operador no respondía a los cuestionamientos de los paramédicos, se determinó su traslado a la Clínica 2 del IMSS para una valoración médica más completa.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del accidente y posteriormente realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el caso quedó a disposición de la autoridad investigadora del Ministerio Público para determinar las circunstancias en que ocurrió el percance.

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