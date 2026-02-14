Tráiler termina volcado en la carretera a Zacatecas debido al exceso de velocidad

Un trailero terminó volcando la mañana de este sábado al circular a exceso de velocidad sobre la carretera a Zacatecas, en su entronque con la carretera a Derramadero, quedando lesionado y siendo trasladado a un hospital de la ciudad.

El accidente se registró alrededor de las 7:30 de la mañana, movilizándose personal del Cuerpo de Bomberos, así como elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron el lugar del percance.

