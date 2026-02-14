Tráiler termina volcado en la carretera a Zacatecas debido al exceso de velocidad

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Tráiler termina volcado en la carretera a Zacatecas debido al exceso de velocidad
    El tractocamión terminó volcado sobre la barrera metálica de contención tras perder el control en el puente del entronque a Derramadero. Ulises Martínez

El conductor resultó lesionado tras perder el control de la unidad cuando circulaba sobre el puente del entronque a Derramadero

Un trailero terminó volcando la mañana de este sábado al circular a exceso de velocidad sobre la carretera a Zacatecas, en su entronque con la carretera a Derramadero, quedando lesionado y siendo trasladado a un hospital de la ciudad.

El accidente se registró alrededor de las 7:30 de la mañana, movilizándose personal del Cuerpo de Bomberos, así como elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron el lugar del percance.

TE PUEDE INTERESAR: Amor incondicional: tres historias de dueños de mascotas

$!Elementos de Bomberos rescataron al operador lesionado, quien fue trasladado en ambulancia a un hospital para su atención médica.
Elementos de Bomberos rescataron al operador lesionado, quien fue trasladado en ambulancia a un hospital para su atención médica. Ulises Martínez

El operador, identificado como Julio César Juárez García, manifestó a las autoridades que arribaron al sitio que, al subir por el puente, sintió cómo la caja se le iba poco a poco, hasta que ya no pudo controlar la unidad.

La caja y el tractocamión se ladearon por completo hacia el costado izquierdo, terminando por caer encima de la barrera metálica de contención, quedando el operador atrapado en la cabina.

Personal de Bomberos atendió a Julio César, quien presentaba diversas lesiones, por lo que fue extraído del tráiler y trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad para su atención médica correspondiente.

$!Se solicitó el apoyo de grúas para realizar las maniobras.
Se solicitó el apoyo de grúas para realizar las maniobras. Ulises Martínez

Elementos de la Policía Estatal se hicieron cargo del accidente, mientras que la aseguradora arribó para responder por los daños. Asimismo, se solicitó el apoyo de grúas para realizar las maniobras y retirar el tractocamión, la caja y su carga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño