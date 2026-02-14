Tráiler termina volcado en la carretera a Zacatecas debido al exceso de velocidad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor resultó lesionado tras perder el control de la unidad cuando circulaba sobre el puente del entronque a Derramadero
Un trailero terminó volcando la mañana de este sábado al circular a exceso de velocidad sobre la carretera a Zacatecas, en su entronque con la carretera a Derramadero, quedando lesionado y siendo trasladado a un hospital de la ciudad.
El accidente se registró alrededor de las 7:30 de la mañana, movilizándose personal del Cuerpo de Bomberos, así como elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron el lugar del percance.
TE PUEDE INTERESAR: Amor incondicional: tres historias de dueños de mascotas
El operador, identificado como Julio César Juárez García, manifestó a las autoridades que arribaron al sitio que, al subir por el puente, sintió cómo la caja se le iba poco a poco, hasta que ya no pudo controlar la unidad.
La caja y el tractocamión se ladearon por completo hacia el costado izquierdo, terminando por caer encima de la barrera metálica de contención, quedando el operador atrapado en la cabina.
Personal de Bomberos atendió a Julio César, quien presentaba diversas lesiones, por lo que fue extraído del tráiler y trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad para su atención médica correspondiente.
Elementos de la Policía Estatal se hicieron cargo del accidente, mientras que la aseguradora arribó para responder por los daños. Asimismo, se solicitó el apoyo de grúas para realizar las maniobras y retirar el tractocamión, la caja y su carga.