Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo

Por: Katie Mogg

P: A veces me duelen los oídos durante los vuelos. ¿Por qué ocurre esto y qué puedo hacer al respecto?

Cuando vuelas a miles de metros de altura, los cambios en la presión de la cabina pueden ser francamente desagradables, causando problemas potenciales como inflamación abdominal, dolores de cabeza y, sí, dolores de oído.

El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas causados por los rápidos cambios de altitud y presión atmosférica, dijo David Gudis, otorrinolaringólogo del Hospital NewYork-Presbyterian/Columbia. Para algunas personas, no es más que una sensación de taponamiento que amortigua temporalmente la audición. Para otras, la afección puede causar un dolor intenso e incluso dañar el tímpano.

“La buena noticia es que suele resolverse por sí solo”, dijo Gudis. “Solo que puede ser muy incómodo hasta que eso sucede”. Puede tardar desde segundos hasta días, añadió.

¿Por qué te duelen los oídos cuando viajas en avión?

En el espacio que hay detrás del tímpano, u oído medio, hay una estructura llamada trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio con la parte posterior de la nariz y la garganta. La trompa de Eustaquio se encarga de mantener homogénea la presión del aire entre el oído medio y el entorno.

Mantener equilibrada la presión del aire es “algo en lo que normalmente no tenemos que pensar”, dijo Esther X. Vivas, catedrática de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory de Atlanta. Normalmente podemos hacerlo bostezando o tragando, lo que contrae los músculos que abren la trompa de Eustaquio, dijeron los expertos.

Pero cuando la presión atmosférica cambia rápidamente durante un vuelo, puede ser difícil para la trompa de Eustaquio “seguir el ritmo”, dijo Gudis. Esto puede hacernos sentir que necesitamos bostezar o “destaparnos los oídos” para forzar la trompa a abrirse y que pueda pasar el aire, dijo Gregory Levitin, otorrinolaringólogo del Sistema de Salud Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York.

Si el aire no puede pasar por la trompa de Eustaquio, la presión del aire dentro de tus oídos no será la misma que la presión del aire a tu alrededor, dijo Levitin. Puedes pensarlo como que “tu oído no puede respirar muy bien”, dijo Vivas.

La presión desigual puede estirar el tímpano y causar dolor, dijeron los expertos. También puede ahogar la audición al impedir que el tímpano responda adecuadamente a las ondas sonoras.

¿Por qué algunas personas son más propensas al oído de avión?

Hay varias explicaciones, dijeron los expertos, pero el culpable más común es tener congestión de las vías respiratorias altas antes de volar.

El oído medio y la trompa de Eustaquio tienen un revestimiento mucoso que atrapa y protege de las bacterias nocivas. Pero cuando estás congestionado por algo como un resfriado, alergias o una infección sinusal, el revestimiento puede hincharse, lo que puede obstruir la trompa, dijo Howard W. Francis, profesor de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Duke.

Volar con una infección de oído también puede aumentar tus probabilidades de experimentar síntomas de oído de avión poco comunes, pero graves y dolorosos, como la rotura del tímpano, dijo Francis. Si tienes una infección de oído y tienes previsto volar, considera la posibilidad de cambiar tus planes de viaje, si es posible, dijo Francis.

El oído de avión suele desaparecer una vez que el aire puede pasar a través de la trompa de Eustaquio, lo que puede ocurrir en cuestión de segundos, minutos, horas o pocos días desde el inicio de los síntomas, dijeron los expertos.

La forma más rápida de tratarlo es “destaparse los oídos”, dijo Vivas. Intenta forzarte a bostezar, o mastica chicle o bebe sorbos de agua para conseguir tragar.

Si eso no funciona, dijo Gudis, prueba la maniobra de Valsalva, una técnica respiratoria que consiste en cerrar la boca y pellizcarte la nariz mientras exhalas suavemente.

Cualquier síntoma que dure semanas, sea extremadamente molesto o se produzca cada vez que vueles debe provocar una visita a un otorrinolaringólogo, dijo Gudis.

¿Cómo puedes prevenir el oído de avión?

Si estás congestionado, pero tienes que tomar un vuelo, utiliza un espray descongestionante nasal entre 30 y 60 minutos antes del despegue, dijo Levitin.

Intentar la maniobra de Valsalva mientras el avión asciende o desciende puede ayudar a prevenir totalmente los síntomas, añadió Francis.

Quien vuele con frecuencia o experimente a menudo el oído de avión, tal vez desee consultar a su médico sobre los tubos de ventilación, pequeños tubos huecos que se introducen quirúrgicamente en el tímpano para facilitar el flujo de aire al oído medio.

Pero, en general, la mayoría de la gente puede prevenir el oído de avión con estrategias mucho más sencillas, dijo Gudis. “Es muy raro que los pacientes necesiten una intervención para este tipo de problema”.