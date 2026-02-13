Amor incondicional: tres historias de dueños de mascotas

A veces, el amor hacia una mascota se demuestra con decisiones difíciles, gastos elevados, trámites largos y cambios profundos en la vida. Algunas personas llevan ese cariño un paso más allá, mostrando que amar a un animal implica responsabilidad, constancia y sacrificios.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, estas tres historias reflejan otra forma de amar: una en donde las distancias y los problemas de salud no son una barrera insalvable, sino una lucha que se enfrenta con cariño... ¡y se vence!

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Será 14 de febrero ligero respiro para la economía, coinciden restauranteros, comerciantes y hoteleros

Un viaje de casi dos días... con tres perros rumbo a Canadá

Cuando Juan Barrera y su esposa, Tania Coronado, tomaron la decisión de mudarse a Canadá nunca contemplaron hacerlo sin sus mascotas. T-bone, Nala y Mia eran parte de su vida diaria, y dejarlos atrás no era una opción. Sin embargo, trasladarlos implicó meses de planeación y una inversión económica considerable.

Cada uno de los perros necesitó esquemas específicos de vacunación, certificados veterinarios y documentación sanitaria exigida por las autoridades canadienses. Además, fue necesario investigar durante semanas qué tipo de kennels cumplían con las normas de las aerolíneas: dimensiones exactas, materiales resistentes y ventilación adecuada.

Por su tamaño, los tres perros tuvieron que viajar en el área de equipaje, lo que implicó pagar boletos adicionales. El trayecto fue largo y complejo: de Saltillo a Monterrey y de allí a Ciudad de México, Toronto y, finalmente, Winnipeg, en la provincia de Manitoba. El recorrido tomó casi dos días completos entre vuelos, escalas y traslados.

Para reducir el estrés del viaje, durante meses Juan y su esposa acostumbraron a los perros a permanecer dentro de las cajas. Todos los días los alimentaban ahí, les daban agua y los dejaban pasar períodos cada vez más largos en el interior, con la intención de que el encierro no fuera una experiencia traumática.

Al llegar a Canadá, los retos continuaron. En los primeros días, los tres perros presentaron problemas de salud que requirieron atención veterinaria. Juan recuerda que los costos fueron significativamente más altos que en México, pero los asumieron con amor y esperanza en la pronta recuperación de sus mascotas.

Cruzar el Atlántico sin dejar atrás a un miembro de la familia

Para Mónica Martínez, mudarse a Irlanda significó comenzar una nueva etapa de vida, pero hacerlo sin Estela, su golden retriever, nunca estuvo sobre la mesa. Desde el momento en que supo que tendría que cambiar de país, inició una investigación detallada sobre los requisitos sanitarios, los tiempos de cada trámite y las condiciones de transporte permitidas.

El proceso fue largo y exigente. Estela tuvo que cumplir con vacunas específicas, certificados médicos y períodos de espera obligatorios. Semanas antes del viaje, Mónica comenzó a prepararla emocionalmente: la fue acostumbrando a su caja de transporte, colocó dentro juguetes y objetos familiares y estableció rutinas para que el traslado fuera lo menos estresante posible.

La llegada a Irlanda implicó una adaptación gradual. Nuevos olores, un clima distinto y espacios desconocidos marcaron las primeras semanas. Mónica optó por paseos frecuentes y recorridos cortos por los alrededores para que Estela reconociera su nuevo entorno como un lugar seguro.