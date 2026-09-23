Trailero muere calcinado en volcadura, en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Trailero muere calcinado en volcadura, en Ramos Arizpe
    Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio.
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    Trailero muere calcinado en volcadura, en Ramos Arizpe

Se sale del camino por el rumbo del ejido Ojo caliente

Un trailero perdió la vida cuando era ingresado al Hospital Ixtlero, luego de resultar gravemente lesionado en un incendio con volcadura registrado sobre la carretera Monterrey-Saltillo.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar y se estima que tenía entre 40 y 45 años de edad.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por los cuerpos de emergencia, el conductor presentó quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo.

El accidente fue reportado cerca de las 7:30 de la tarde en el kilómetro 28, a la altura del ejido Ojo Caliente.

Según los primeros datos, el tráiler, tipo “chato” y con doble remolque, circulaba de norte a sur con dirección a Saltillo cuando, aparentemente, el conductor perdió el control de la unidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-en-cuatrimoto-se-impacta-contra-camioneta-en-la-salle-saltillo-KP23685186

El tractocamión salió del camino y cayó a un barranco que comunica con el libramiento Norponiente y la autopista. Tras la volcadura, la cabina se incendió en su totalidad, al igual que uno de los remolques.

El accidente provocó una movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes acudieron para controlar el incendio y atender al conductor.

También se aproximaron patrullas de la Policía Preventiva Municipal, cuyos elementos se encargaron de resguardar el lugar y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Los rescatistas lograron extraer al conductor de la cabina y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado aún con vida al Hospital Ixtlero, donde ingresó en condiciones delicadas.

Sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras, perdió la vida al momento de ser ingresado al nosocomio.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para tomar conocimiento del fallecimiento y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarían los procedimientos de ley y se continuaría con las labores para establecer su identidad.

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