Trailero muere calcinado en volcadura, en Ramos Arizpe

Un trailero perdió la vida cuando era ingresado al Hospital Ixtlero, luego de resultar gravemente lesionado en un incendio con volcadura registrado sobre la carretera Monterrey-Saltillo.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar y se estima que tenía entre 40 y 45 años de edad.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por los cuerpos de emergencia, el conductor presentó quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo.

El accidente fue reportado cerca de las 7:30 de la tarde en el kilómetro 28, a la altura del ejido Ojo Caliente.

Según los primeros datos, el tráiler, tipo “chato” y con doble remolque, circulaba de norte a sur con dirección a Saltillo cuando, aparentemente, el conductor perdió el control de la unidad.