Trailero pierde el control de su unidad en la carretera a Monclova; operador sufre crisis hipertensiva

Un operador de tráiler de 34 años fue valorado por cuerpos de emergencia luego de que la unidad que conducía se saliera del camino sobre la carretera antigua a Monclova, aparentemente después de perder el control del volante. El accidente ocurrió sobre el kilómetro 10+300 de dicha vialidad, cuando el tráiler circulaba de oriente a poniente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente perdió el control de la unidad, provocando que esta abandonara la carpeta asfáltica y terminara fuera del camino.

El operador viajaba al volante de una unidad perteneciente a la empresa Sabritas, la cual transportaba mercancía de dicha compañía. Había salido de Saltillo y tenía como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.