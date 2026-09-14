Trailero pierde el control de su unidad en la carretera a Monclova; operador sufre crisis hipertensiva
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Operador de 34 años resultó ileso tras salir del camino en la carretera antigua a Monclova; paramédicos detectaron una crisis hipertensiva
Un operador de tráiler de 34 años fue valorado por cuerpos de emergencia luego de que la unidad que conducía se saliera del camino sobre la carretera antigua a Monclova, aparentemente después de perder el control del volante.
El accidente ocurrió sobre el kilómetro 10+300 de dicha vialidad, cuando el tráiler circulaba de oriente a poniente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente perdió el control de la unidad, provocando que esta abandonara la carpeta asfáltica y terminara fuera del camino.
El operador viajaba al volante de una unidad perteneciente a la empresa Sabritas, la cual transportaba mercancía de dicha compañía. Había salido de Saltillo y tenía como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Tras el percance se movilizaron elementos de los cuerpos de emergencia, quienes realizaron una valoración al conductor para descartar que hubiera resultado lesionado.
Aunque no presentó heridas ni manifestó alguna molestia derivada del accidente, durante la revisión se detectó que atravesaba por una crisis hipertensiva, por lo que recibió atención en el lugar.
El hombre decidió permanecer en el sitio y no ser trasladado a un hospital, por lo que firmó la responsiva correspondiente, quedando en espera de las autoridades encargadas de tomar conocimiento del accidente.
Finalmente, se realizaron las diligencias correspondientes para establecer las causas exactas que provocaron la salida del camino y determinar los daños ocasionados a la unidad.