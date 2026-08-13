Trailero sale del camino y termina volcado, en Saltillo
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Conductor hizo una maniobra que lo sacó del camino
Un operador de transporte de carga resultó ileso luego de sufrir una salida de camino con volcadura la noche de este jueves en el libramiento Norponiente.
Los primeros reportes realizados al sistema de emergencias 911 señalaban la posible presencia de personas prensadas, situación que posteriormente fue descartada por elementos de la Guardia Nacional (GN) que acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, a la altura del kilómetro 10, todavía dentro del territorio de Saltillo. El camión en el que viajaba el operador pertenece a la empresa Valdez Trucking y circulaba de oriente a poniente.
De acuerdo con los primeros informes, el conductor habría realizado una maniobra para evitar un choque frontal con otro tráiler, lo que provocó que saliera del camino y se impactara contra las vallas metálicas de contención.
Tras el impacto, el tractocamión, junto con el remolque, terminó en un barranco, donde sufrió daños principalmente en la zona del motor.
Por fortuna, el operador logró salir por su propio pie y solicitar ayuda a través de la línea de emergencias 911. Posteriormente, elementos de las autoridades acudieron para realizar las diligencias correspondientes y tomar conocimiento del accidente.
El caso será consignado ante el Ministerio Público para determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados.