Trailero sale del camino y termina volcado, en Saltillo

Un operador de transporte de carga resultó ileso luego de sufrir una salida de camino con volcadura la noche de este jueves en el libramiento Norponiente.

Los primeros reportes realizados al sistema de emergencias 911 señalaban la posible presencia de personas prensadas, situación que posteriormente fue descartada por elementos de la Guardia Nacional (GN) que acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, a la altura del kilómetro 10, todavía dentro del territorio de Saltillo. El camión en el que viajaba el operador pertenece a la empresa Valdez Trucking y circulaba de oriente a poniente.