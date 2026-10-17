Tupy fortalece el bienestar y la integración de sus colaboradores con el cierre de su Torneo de Futbol 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Tupy fortalece el bienestar y la integración de sus colaboradores con el cierre de su Torneo de Futbol 2026
    Real Sociedad, el equipo campeón. FOTOS: CORTESÍA

La competencia reunió a 10 equipos de la planta Ramos Arizpe y promovió la actividad física, el trabajo en equipo y la convivencia familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una jornada marcada por el compañerismo, la sana competencia y la participación de las familias, Tupy celebró el pasado 9 de octubre la gran final de su Torneo de Futbol 2026 de la planta Ramos Arizpe, una iniciativa que forma parte de su estrategia para promover el bienestar integral de sus colaboradores y fortalecer los vínculos dentro de su comunidad laboral.

$!Real Sociedad alza el trofeo tras coronarse campeón del Torneo de Futbol Tupy 2026 en una emotiva jornada deportiva.
Real Sociedad alza el trofeo tras coronarse campeón del Torneo de Futbol Tupy 2026 en una emotiva jornada deportiva.

La competencia, inaugurada el pasado 7 de agosto en las Canchas VK de Saltillo, reunió a 10 equipos conformados por trabajadores de distintas áreas de la compañía, quienes participaron en encuentros de fútbol siete que pusieron a prueba sus habilidades deportivas y reforzaron valores como la disciplina, el respeto, la colaboración y el trabajo en equipo.

Tras varias semanas de competencia, Real Sociedad se coronó campeón del torneo, mientras que Pandilla Maquinado obtuvo el segundo lugar y Guerreros Tupy SG alcanzó la tercera posición, cerrando una edición caracterizada por el entusiasmo, la dedicación y el compromiso de los participantes.

$!El trabajo en equipo y la pasión definieron el camino de Pandilla Maquinado hacia el subcampeonato.
El trabajo en equipo y la pasión definieron el camino de Pandilla Maquinado hacia el subcampeonato.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo se consolidó como un espacio de encuentro que permitió a los colaboradores compartir experiencias fuera de sus actividades cotidianas, fortalecer las relaciones entre compañeros de diferentes áreas y fomentar hábitos saludables a través de la práctica deportiva.

Las familias también desempeñaron un papel fundamental durante la competencia, al acompañar a los jugadores, brindarles apoyo y compartir momentos de convivencia. Desde su inauguración, el torneo integró actividades recreativas dirigidas a los familiares de los colaboradores, como juegos, dinámicas infantiles y espacios de entretenimiento, reforzando el sentido de pertenencia y comunidad que Tupy busca promover.

$!Emanuel Cerda Martínez destacó el impacto del deporte en el bienestar integral y la integración de los colaboradores de Tupy.
Emanuel Cerda Martínez destacó el impacto del deporte en el bienestar integral y la integración de los colaboradores de Tupy.

“En Tupy sabemos que el bienestar de nuestros colaboradores va más allá del entorno laboral. A través del deporte buscamos generar espacios donde puedan fortalecer sus relaciones, compartir con sus familias y desarrollar valores que también nos distinguen como organización, como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. Nos llena de orgullo ver cómo este torneo reunió a compañeros de distintas áreas en torno a un mismo objetivo, demostrando que, tanto dentro como fuera de la cancha, juntos somos más fuertes”, destacó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

$!Guerreros Tupy SG celebra el tercer puesto consolidando el compromiso con la salud y el deporte en la planta Ramos Arizpe.
Guerreros Tupy SG celebra el tercer puesto consolidando el compromiso con la salud y el deporte en la planta Ramos Arizpe.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de bienestar integral de Tupy, que contempla acciones orientadas a promover la salud física y emocional de sus trabajadores, mediante actividades deportivas y programas relacionados con nutrición, psicología, ergonomía y cuidado de la salud.

A través de estos esfuerzos, la compañía reconoce que el desarrollo de sus colaboradores no se limita al ámbito profesional, sino que también implica impulsar espacios de recreación, integración y convivencia que contribuyan a mejorar su calidad de vida y fortalecer el ambiente laboral.

$!La convivencia familiar se convirtió en el motor principal durante las finales del torneo en las Canchas VK de Saltillo.
La convivencia familiar se convirtió en el motor principal durante las finales del torneo en las Canchas VK de Saltillo.

Con el cierre de su Torneo de Fútbol 2026, Tupy reafirma su compromiso de fomentar una cultura organizacional centrada en las personas, donde la colaboración, el bienestar y la participación de las familias sean elementos fundamentales para construir una comunidad laboral más unida, bajo la convicción de que juntos somos más fuertes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


Tupy

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

Selección de los editores
El llamado ‘Rey de la Taquilla’ protagonizó un regreso triunfal a Saltillo.

Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Forjadoras de la democracia

NosotrAs: Forjadoras de la democracia
Círculo vicioso

Círculo vicioso
Trabajadores sindicalizados del seguro social hicieron cierres intermitentes en la lateral de reforma a la altura de las oficinas principales del IMSS.

Trabajadores del IMSS prevén oferta salarial de 6%
El hombre señalado por agredir a una trabajadora de un hotel en la Ciudad de México fue entregado a autoridades mexicanas en Tijuana.

Deportan de EU a Octavio “N”, acusado de atacar a recepcionista en hotel de Santa Fe
El Huracán Trudy, el Frente Frío 2 y la gran Masa de Aire Frío azotarán al Territorio Mexicano con lluvias torrenciales, heladas y granizadas.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy formarán una Tormenta Negra; azotarán a México con lluvias torrenciales, heladas de -5 grados, granizadas y vientos de hasta 120 km/h
Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión

Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión
Lise Klaveness y Michele Kang destacan entre los nombres que podrían disputar la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino en las elecciones de 2027, aunque ninguna ha confirmado su candidatura.

¿Quién puede quitarle la FIFA a Infantino? Estos son los favoritos para 2027