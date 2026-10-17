Tupy fortalece el bienestar y la integración de sus colaboradores con el cierre de su Torneo de Futbol 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una jornada marcada por el compañerismo, la sana competencia y la participación de las familias, Tupy celebró el pasado 9 de octubre la gran final de su Torneo de Futbol 2026 de la planta Ramos Arizpe, una iniciativa que forma parte de su estrategia para promover el bienestar integral de sus colaboradores y fortalecer los vínculos dentro de su comunidad laboral.

La competencia, inaugurada el pasado 7 de agosto en las Canchas VK de Saltillo, reunió a 10 equipos conformados por trabajadores de distintas áreas de la compañía, quienes participaron en encuentros de fútbol siete que pusieron a prueba sus habilidades deportivas y reforzaron valores como la disciplina, el respeto, la colaboración y el trabajo en equipo. Tras varias semanas de competencia, Real Sociedad se coronó campeón del torneo, mientras que Pandilla Maquinado obtuvo el segundo lugar y Guerreros Tupy SG alcanzó la tercera posición, cerrando una edición caracterizada por el entusiasmo, la dedicación y el compromiso de los participantes.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo se consolidó como un espacio de encuentro que permitió a los colaboradores compartir experiencias fuera de sus actividades cotidianas, fortalecer las relaciones entre compañeros de diferentes áreas y fomentar hábitos saludables a través de la práctica deportiva. Las familias también desempeñaron un papel fundamental durante la competencia, al acompañar a los jugadores, brindarles apoyo y compartir momentos de convivencia. Desde su inauguración, el torneo integró actividades recreativas dirigidas a los familiares de los colaboradores, como juegos, dinámicas infantiles y espacios de entretenimiento, reforzando el sentido de pertenencia y comunidad que Tupy busca promover.

“En Tupy sabemos que el bienestar de nuestros colaboradores va más allá del entorno laboral. A través del deporte buscamos generar espacios donde puedan fortalecer sus relaciones, compartir con sus familias y desarrollar valores que también nos distinguen como organización, como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. Nos llena de orgullo ver cómo este torneo reunió a compañeros de distintas áreas en torno a un mismo objetivo, demostrando que, tanto dentro como fuera de la cancha, juntos somos más fuertes”, destacó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de bienestar integral de Tupy, que contempla acciones orientadas a promover la salud física y emocional de sus trabajadores, mediante actividades deportivas y programas relacionados con nutrición, psicología, ergonomía y cuidado de la salud. A través de estos esfuerzos, la compañía reconoce que el desarrollo de sus colaboradores no se limita al ámbito profesional, sino que también implica impulsar espacios de recreación, integración y convivencia que contribuyan a mejorar su calidad de vida y fortalecer el ambiente laboral.

Con el cierre de su Torneo de Fútbol 2026, Tupy reafirma su compromiso de fomentar una cultura organizacional centrada en las personas, donde la colaboración, el bienestar y la participación de las familias sean elementos fundamentales para construir una comunidad laboral más unida, bajo la convicción de que juntos somos más fuertes.