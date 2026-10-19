$!Tupy impulsa la inclusión y el desarrollo de habilidades productivas de estudiantes del CAM 41 en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Como parte de su compromiso con el desarrollo de las comunidades donde opera, Tupy abrió las puertas de su planta Saltillo a estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 41, quienes participaron en una jornada de exposición y venta de productos elaborados durante sus actividades de formación para el trabajo. La iniciativa, realizada el pasado 8 de octubre en colaboración con el programa Sinergia Empresarial en la Educación, permitió que los estudiantes ofrecieran accesorios, postres y manualidades a los colaboradores de la compañía, generando un espacio para visibilizar sus capacidades, reconocer su trabajo y fomentar una cultura de inclusión y participación comunitaria.

El CAM 41 es una institución educativa de Saltillo dedicada a la formación laboral de jóvenes con discapacidad. A través de talleres de gastronomía, lavandería, jardinería y sublimación, promueve el desarrollo de habilidades prácticas, sociales y productivas que contribuyen a fortalecer su autonomía y sus oportunidades de participación en la vida económica y social. En este contexto, las jornadas de comercialización representan una oportunidad para que los estudiantes lleven sus aprendizajes más allá del aula, desarrollen habilidades de atención al público y experimenten de manera directa el proceso de ofrecer y vender los productos que elaboran. Como parte de la actividad, Tupy realizó una ceremonia de corte de listón para dar la bienvenida a los visitantes y convocó a sus colaboradores a sumarse a la iniciativa mediante la adquisición de productos. La respuesta del personal permitió que la totalidad de los artículos ofrecidos fueran adquiridos, reflejando el respaldo de la comunidad laboral al esfuerzo y talento de los estudiantes.

La jornada contó con la participación de distintas áreas de la compañía, entre ellas Recursos Humanos, Operaciones, Comunicación y Capacitación, así como del equipo de voluntariado Transformadores Tupy, que impulsa iniciativas de responsabilidad social orientadas a generar un impacto positivo en las comunidades cercanas a sus operaciones. “En Tupy creemos que la inclusión también se construye generando espacios donde las personas puedan demostrar sus capacidades, desarrollar su talento y encontrar nuevas oportunidades. Recibir a los estudiantes del CAM 41 nos permitió reconocer el esfuerzo que hay detrás de cada uno de sus productos y, sobre todo, involucrar a nuestros colaboradores en una iniciativa que demuestra cómo las pequeñas acciones pueden generar un impacto significativo. A través de Transformadores Tupy, buscamos que nuestro compromiso con la comunidad se traduzca en acciones concretas que promuevan una sociedad más inclusiva y solidaria”, destacó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

La actividad con el CAM 41 se suma a los esfuerzos desarrollados junto con el programa Sinergia Empresarial en la Educación, mediante el cual la compañía ha participado en acciones de mejoramiento de infraestructura escolar y apoyo a comunidades educativas de Saltillo.

Más allá de abrir sus instalaciones para la comercialización de productos, Tupy generó un espacio de participación económica, inclusión y reconocimiento al talento de jóvenes con discapacidad. Esta iniciativa permitió que los estudiantes del CAM 41 pusieran en práctica las habilidades adquiridas durante su formación, interactuarán directamente con los colaboradores de la compañía y compartieran el resultado de su trabajo. De esta manera, Tupy reafirma su compromiso con una inclusión que trasciende el discurso y se convierte en oportunidades concretas para fortalecer la autonomía, la confianza y la participación de las personas con discapacidad en la comunidad.

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