Transforman banquetas del Centro Histórico de Saltillo para facilitar el paso peatonal

SALTILLO, COAH.- Las banquetas del Centro Histórico de Saltillo entraron en una nueva etapa de rehabilitación con trabajos que buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes diariamente recorren a pie esta zona de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González supervisó este viernes las obras que se desarrollan en distintos puntos del primer cuadro, acompañado por personal de la Dirección de Distrito Centro y de Infraestructura y Obra Pública.

Durante el recorrido, el Edil constató el avance de los trabajos en el cruce de Miguel Hidalgo y Juan Antonio de la Fuente, donde la intervención se encuentra prácticamente concluida. De acuerdo con Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, la rehabilitación de la calle Miguel Hidalgo abarca el tramo comprendido entre Mariano Escobedo y Juárez, con un avance aproximado del 95%.

Las labores también se extendieron a la calle Álvaro Obregón, donde comenzaron trabajos entre Manuel Pérez Treviño y Cristóbal Colón. La intervención forma parte de las acciones emprendidas para recuperar espacios peatonales y mejorar la imagen urbana del Centro Histórico. El programa tiene como antecedente trabajos realizados durante 2025 en las calles Guadalupe Victoria, Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, en los tramos comprendidos entre Ignacio Allende y Álvaro Obregón. La estrategia municipal no se limita a las banquetas. Durante la actual administración también se han realizado trabajos de pintura de fachadas, retiro de cableado en desuso, limpieza profunda y otras acciones de mantenimiento en el primer cuadro. La rehabilitación cobra relevancia en una zona donde convergen actividad comercial, servicios, oficinas y atractivos históricos, generando un flujo constante de peatones.

El Ayuntamiento señaló que la supervisión continuará para verificar que las obras avancen conforme a lo programado y que los espacios intervenidos ofrezcan mejores condiciones para quienes transitan por el Centro Histórico.