Adient fortalece operaciones en Monclova; proyecta 1,500 nuevos empleos

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    Adient fortalece operaciones en Monclova; proyecta 1,500 nuevos empleos
    Directivos de Adient y autoridades estatales encabezaron el anuncio de expansión de la planta en Monclova, donde se prevé la creación de mil 500 empleos para la Región Centro-Desierto de Coahuila. LIDIET MEXICANO

La empresa Adient anunció una inversión cercana a los 200 millones de pesos para ampliar sus operaciones en Monclova, proyecto que contempla la generación de alrededor de mil 500 nuevos empleos entre 2026 y 2028

MONCLOVA, COAH.- La empresa Adient anunció una nueva etapa de expansión en Monclova con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

Este proyecto, que se desarrollará entre 2026 y 2028, contempla la creación de alrededor de mil 500 empleos para la Región Centro-Desierto de Coahuila.

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El anuncio se realizó en las instalaciones de la planta ubicada en Monclova, con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal, directivos de la empresa, representantes sindicales y trabajadores.

Durante su intervención, Romeo Martínez Salinas, gerente de la planta, explicó que la decisión de ampliar operaciones en Monclova responde al desempeño y productividad del personal que integra actualmente la compañía.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que Coahuila continúa atrayendo inversiones internacionales gracias a factores como seguridad, estabilidad laboral e infraestructura industrial.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que Coahuila continúa atrayendo inversiones internacionales gracias a factores como seguridad, estabilidad laboral e infraestructura industrial. LIDIET MEXICANO

Detalló que la planta cuenta con más de 2 mil 700 colaboradores, de los cuales el 65 por ciento son mujeres, situación que calificó como una fortaleza importante para la empresa.

Además, indicó que la expansión permitirá integrar a cientos de nuevas familias a la operación en los próximos años, generando empleos formales y seguros para la región.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez destacó que esta inversión representa una señal positiva para la economía de Coahuila y particularmente para la Región Centro-Desierto, al tratarse de una empresa con presencia internacional que continúa apostando por Monclova para crecer.

“Estamos muy contentos porque seguimos avanzando en nuestro estado y porque esta empresa sigue confiando en Coahuila. Hoy se anuncia esta nueva inversión cercana a los 200 millones de pesos, que entre 2026 y 2028 permitirá generar alrededor de mil 500 nuevos empleos para nuestra gente”, expresó.

El mandatario estatal señaló que, ante el panorama económico internacional y la desaceleración de inversiones registrada en otras partes del país por temas de aranceles y ajustes globales, Coahuila ha logrado mantenerse competitivo y atraer nuevos proyectos industriales.

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Indicó que la estrategia del estado ha sido trabajar para que las inversiones que llegan a México encuentren en Coahuila las mejores condiciones para instalarse y crecer.

“Lo que buscamos es que, de las inversiones que llegan al país, la mayor cantidad posible aterrice aquí en Coahuila, y lo estamos logrando gracias al trabajo en equipo y a las condiciones que ofrecemos como estado”, afirmó.

Jiménez Salinas resaltó que factores como seguridad, estabilidad laboral, estado de derecho, infraestructura industrial, disponibilidad de agua y energía, así como mano de obra calificada, han permitido que la entidad continúe siendo atractiva para empresas internacionales.

También reconoció el trabajo de las mujeres que forman parte de la planta, al señalar que representan una de las mayores fortalezas de la industria en Monclova.

“Mujeres trabajadoras, profesionales y muy capaces que representan una de las mejores manos de obra calificadas no solamente de México, sino también del mundo”, señaló.

$!La planta de Adient en Monclova cuenta actualmente con más de 2 mil 700 colaboradores, de los cuales el 65 por ciento son mujeres, señaló la empresa durante el anuncio de expansión.
La planta de Adient en Monclova cuenta actualmente con más de 2 mil 700 colaboradores, de los cuales el 65 por ciento son mujeres, señaló la empresa durante el anuncio de expansión. LIDIET MEXICANO

El gobernador agregó que el trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales, empresarios, sindicatos y sociedad civil ha sido clave para mantener el crecimiento económico en la región.

Asimismo, destacó que junto con el alcalde Carlos Villarreal se han impulsado nuevas estrategias para fortalecer la economía de Monclova y atraer más inversiones a la Región Centro.

Finalmente, adelantó que continúan las negociaciones con otras compañías interesadas en expandirse en Coahuila, por lo que en los próximos meses podrían anunciarse nuevos proyectos industriales para Monclova y municipios cercanos.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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