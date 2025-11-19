Transporte de personal no respeta semáforo y provoca percance vial al norte de Saltillo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Transporte de personal no respeta semáforo y provoca percance vial al norte de Saltillo
    Testigos del choque señalaron que el camión de transporte habría avanzado con la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El choque entre una camioneta repartidora y un vehículo de personal en el cruce de Nazario Ortiz Garza e Isidro López Zertuche causó daños materiales y carga vial

Un choque registrado en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza e Isidro López Zertuche, al norte de Saltillo, dejó daños materiales considerables, además de afectaciones temporales en la circulación durante la mañana de ayer miércoles.

Alrededor de las 7:00 horas, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta repartidora de frituras avanzaba por Nazario y pretendía incorporarse a Isidro, cuando tenía la luz verde del semáforo según la sincronización del cruce.

$!No hubo personas lesionadas en el accidente.
No hubo personas lesionadas en el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En ese momento, un camión de la empresa de transporte Ibsom intentó incorporarse por Isidro López Zertuche, presuntamente con la luz roja, lo que provocó que la camioneta lo impactara en la parte lateral derecha.

Tras el choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para atenciones médicas.

$!Elementos de Tránsito Municipal arribaron al punto para realizar el peritaje y coordinar el retiro de las unidades involucradas.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al punto para realizar el peritaje y coordinar el retiro de las unidades involucradas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Dos automovilistas que fueron testigos del accidente señalaron al vehículo de personal como responsable y, aunque el chofer no aceptó la culpa, ambos dejaron sus datos y la hoja de hechos llena, por si fueran requeridos como testigos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento, realizar el peritaje correspondiente y supervisar el retiro de las unidades involucradas.

