Transporte de personal no respeta semáforo y provoca percance vial al norte de Saltillo

Un choque registrado en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza e Isidro López Zertuche, al norte de Saltillo, dejó daños materiales considerables, además de afectaciones temporales en la circulación durante la mañana de ayer miércoles. Alrededor de las 7:00 horas, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta repartidora de frituras avanzaba por Nazario y pretendía incorporarse a Isidro, cuando tenía la luz verde del semáforo según la sincronización del cruce.

En ese momento, un camión de la empresa de transporte Ibsom intentó incorporarse por Isidro López Zertuche, presuntamente con la luz roja, lo que provocó que la camioneta lo impactara en la parte lateral derecha. Tras el choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para atenciones médicas.