Tras apagones, CFE anuncia atención prioritaria a sistemas de bombeo de agua en Saltillo

Luego de las afectaciones registradas en el suministro eléctrico y sus repercusiones en la operación de pozos de agua, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este sábado que dará atención prioritaria a los sistemas de bombeo que han presentado problemas en Saltillo. En un comunicado, la dependencia señaló que, para el caso de Coahuila y particularmente de la capital del estado, buscará coordinarse con el organismo operador de agua y las autoridades locales para identificar las causas de las interrupciones y definir las acciones técnicas que considere necesarias para fortalecer la continuidad del suministro eléctrico.

La medida se enmarca en una estrategia de alcance nacional que, según informó la CFE, contempla 913 pozos de bombeo considerados estratégicos en diferentes puntos del país. De acuerdo con la Comisión, estos pozos están identificados en sus sistemas con datos sobre ubicación, número de servicio, circuito principal y circuito de respaldo, información que, aseguró, permitirá agilizar su diagnóstico y atención. La CFE indicó además que el pasado 8 de septiembre instruyó a sus Superintendencias de Zona a realizar recorridos coordinados con los organismos operadores de agua para revisar infraestructura, identificar necesidades y definir alternativas de solución. Según el comunicado, los avances serán revisados cada 15 días hasta la conclusión de las acciones. Para los sistemas de bombeo que presenten afectaciones, la Comisión señaló que, con base en los diagnósticos, brindará asesoría técnica para fortalecer los esquemas de protección de los equipos y mitigar los efectos de las interrupciones eléctricas.

Entre las medidas consideradas, la CFE mencionó arrancadores temporizados, arrancadores suaves, variadores de frecuencia, relevadores de baja tensión y dispositivos de protección contra sobretensiones. La dependencia sostuvo también que entre enero y agosto de 2026 las interrupciones en los circuitos que suministran energía “a estos pozos” disminuyeron 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. La Comisión indicó que reforzará las acciones de manera prioritaria en coordinación con organismos operadores de agua y autoridades municipales y estatales. AFECTACIONES EN SALTILLO El posicionamiento de la CFE se dio después de varios días de problemas en el suministro de agua en Saltillo, los cuales Aguas de Saltillo (Agsal) ha relacionado con interrupciones eléctricas que afectaron la operación de sus equipos de bombeo. Agsal informó este viernes que desde la noche del jueves quedó restablecida la energía eléctrica en los pozos de la Captación Sur, aunque explicó que el abasto de agua se recuperaría gradualmente debido al tiempo requerido para restablecer los niveles de presión y llenado de la red. El alcalde Javier Díaz González informó que en lo que va de 2026 se han registrado 38 apagones con una duración o tiempo de restablecimiento superior a una hora, frente a 39 durante todo 2025, y pidió a la CFE garantizar el suministro eléctrico requerido para mantener en operación los equipos de bombeo.