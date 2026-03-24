Tras sanciones, bares en Saltillo ya instalan videovigilancia conectada al C4

Destacó que la seguridad es una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, en este caso, de los propietarios de bares y restaurantes.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez , señaló que los tres bares sancionados en Saltillo días atrás ya cumplieron con el acuerdo de instalar cámaras de videovigilancia y conectarlas al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública.

Fernández Montañez reiteró la invitación a bares, restaurantes y centros de entretenimiento para instalar cámaras inteligentes conectadas al C4, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y contar con herramientas tecnológicas que fortalezcan las labores de seguridad e inteligencia.

Indicó que, aunque actualmente no existe una obligatoriedad en la legislación, ya se trabaja para que esta medida sea considerada próximamente tanto en el Poder Legislativo como en los reglamentos municipales, impulsada por las instituciones de seguridad.

Subrayó que la seguridad se construye día a día y requiere la participación conjunta de autoridades y sociedad, particularmente de los propietarios de establecimientos de este giro.

El Fiscal General reiteró que Coahuila es un estado vanguardista y que, de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se consolida como una entidad líder en materia de videovigilancia.

Finalmente, hizo un llamado a empresarios de este y otros sectores a sumarse a esta estrategia y formar una red que permita no solo proteger a las personas, sino también fortalecer la actividad económica.