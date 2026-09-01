México “no se entrega y no se comparte”, dice Sheinbaum sobre relación con EU en Segundo Informe

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió durante su Segundo Informe de Gobierno a la administración de Donald Trump que la soberanía de la nación no está sujeta a negociación; afirmando que la República Mexicana no se someterá, así como tampoco está sujeta a entrega, ni detención. Esta declaración se da luego de reconocer que la relación bilateral ha enfrentado dificultades y reiterar que la cooperación en seguridad no implica subordinación.

“MÉXICO NO SE SOMETE NI SE DETIENE” Al cierre el Segundo Informe, mientras abordaba el tema de política exterior, Sheinbaum Pardo endureció el tono frente al Gobierno de Estados Unidos, afirmando que mientras ella permanezca en la Presidencia, defenderá la independencia y dignidad ante cualquier presión externa. “Y mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia (...) Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, sentenció la Mandataria Federal. En materia de seguridad, la Presidenta aseguró que los acuerdos alcanzados con EU están sustentados en cuatro principios: 1.- Respeto a la soberanía e integridad territorial;

2.- Responsabilidad compartida y diferenciada;

3.- Respeto y confianza mutua;

4.- Cooperación sin subordinación. “En México queremos cooperación, diálogo y con todas las naciones. Pero cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Puntualizó que México “es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, destacando que en 23 meses se han presentado grandes cambios, y se ha demostrado que México es “es fuerte, tiene un pueblo extraordinario. Sabemos dialogar y nos entendemos como un país democrático”. “México no se somete ni se detiene. México es libre, es soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de nuestro legado de grandeza. Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo”, puntualizó la Presidenta. Reconoció que la relación con la Administración del Presidente Donald Trump ha atravesado momentos complicados, aunque sostuvo que su Gobierno ha optado por mantener abiertos los canales de interlocución. “En este marco subrayo la relación con el Gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento”, expresó. La relación bilateral ha estado marcada por presiones de EU en materia de narcotráfico, migración y comercio, así como por amenazas de acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos y señalamientos estadounidenses sobre la actuación de políticos y funcionarios mexicanos.

DEFIENDE LA ‘CUARTA TRANSFORMACIÓN’ La Presidenta de México defendió el modelo de administración de la denominada “Cuarta Transformación”; además de que enfatizó que el ejercicio de la gobernanza debe regirse por una estricta honradez y apego al servicio de la ciudadanía. Señaló que la “autoridad política y moral” se escribe todos los días y “no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”. “Precisamente, porque somos leales a esos principios, podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días. Esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”, afirmó la mandataria.

Reiteró que de forma expresa que únicamente mediante la honestidad es posible entregar buenas cuentas a la nación y asegurar un futuro sustentable de bienestar social. “Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública; que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimiento; lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad. Los ojos del mundo están puestos en México porque aquí un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia. Consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar”, indicó ante posibles señalamientos de rupturas políticas dentro del movimiento.