Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: discurso íntegro de la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes su Segundo Informe de Gobierno, a casi dos años de asumir la Presidencia de México, con un mensaje en el que hizo un balance de los avances y acciones de su administración en materia económica, social, educativa, de salud, seguridad, infraestructura, energía y política exterior. Durante su discurso, Sheinbaum destacó los resultados que, de acuerdo con su gobierno, se han alcanzado en estos 23 meses y defendió la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, al tiempo que recordó algunas de las políticas impulsadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La mandataria también contrastó su administración con gobiernos anteriores y afirmó que su gobierno mantiene como principios la austeridad, la honestidad, el bienestar y la soberanía nacional. A continuación se encuentra el discurso completo que brindó Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno:

Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos escuchan a distancia. Muchas gracias. Comparezco ante el pueblo de México a casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República. Lo hago con la certeza de que estamos transformando la vida pública del país. Cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito. Que el bienestar llegue a todas y a todos. Estoy convencida de que México camina por el rumbo de la prosperidad compartida con independencia, libertad y con mucha dignidad. Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad. Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidades. Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y lo digo claro, debe continuar de esa manera. Se separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad. Hoy existe una relación distinta entre el gobierno y el pueblo. Somos un gobierno que está presente en cada rincón del territorio que recorre el país, que escucha, atiende y rinde cuentas. Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso; no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado a recursos públicos a gastos innecesarios los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado además hemos reducido el gasto corriente en 200 000 millones de pesos comparado con 2024 sin afectar las áreas sustantivas. Estos ahorros nos han permitido mejorar las condiciones de quienes menos ganan en el servicio público, así como aumentar el salario de las y los maestros en 10% en 2025 y en 26% y en 9% en 2026. Garantizamos además la creación de 30 000 nuevas plazas para la Guardia Nacional, seguridad, servicios de salud, educación y tres nuevos programas de bienestar. Estos resultados no hubieran sido posibles sin una recaudación eficiente y honesta. En 2025, los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 000 millones de pesos. Esto significa 487 000 millones de pesos más que en 2024. Al cierre de agosto de 2026, la recaudación registra ya 149 000 millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2025. Los recursos públicos se convierten en programas para el bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de trenes y seguridad. Al menos 3 días a la semana recorremos el país para escuchar, atender e informar. En estos 23 meses hemos recorrido 84 407 km por aire y 20 000 km por tierra, visitando comunidades y regiones de las 32 entidades de la República, lo que representa haberle dado 2.6 vueltas a la Tierra. Hemos realizado 475 conferencias mañaneras como un ejercicio permanente de información, diálogo, de la réplica. Gobernamos promoviendo y garantizando el ejercicio de las libertades y la democracia. No se repime, no se reprime al pueblo. No se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto. Se respeta plenamente la libertad de expresión y manifestación. Las instituciones públicas tienen como origen la voluntad ciudadana. Hoy viene el poder judicial; es elegido por el pueblo y se establecen mecanismos para garantizar el derecho de las audiencias en los medios masivos de comunicación. Esta es una transformación en la manera de entender y ejercer el poder público. Un gobierno que trabaja para todas y todos, pero mantenemos la máxima de la prosperidad compartida o, dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. El humanismo mexicano y la economía moral parten de una idea sencilla. La economía debe estar al servicio de la gente y eso solo puede lograrse con honestidad. No podemos esperar que los beneficios del crecimiento lleguen por sí solos a todas las familias. Desde nuestra perspectiva, el Estado tiene una responsabilidad rectora. Planear e impulsar el desarrollo, garantizar los derechos sociales, fortalecer una distribución justa de la riqueza, fortalecer los sectores estratégicos al mismo tiempo que se garantiza una economía de mercado. Es por esta razón que, después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019 las y los trabajadores viven una primavera. El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, 154% más en términos reales. En la frontera norte, el salario mínimo alcanza 13 mil 409 pesos mensuales. El salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 212 pesos mensuales, el más alto de la historia. Gracias a ello, la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde 2005. Las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con seguro social y reciben reparto de utilidades. El sello laboral para la exportación de productos agropecuarios garantiza la seguridad social y el salario de las y los jornaleros agrícolas e inicia su operación en este septiembre. Se aprobó la reforma que reduce la jornada laboral de manera paulatina hasta llegar a solo 40 horas semanales en el 2030. En estos casi 2 años hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos. En particular, los aranceles a la exportación de vehículos, acero, aluminio y sus derivados, así como la guerra en Irán que elevó los precios internacionales del petróleo, han generado difíciles circunstancias para nuestro país y para todo el mundo. Aún en estas difíciles condiciones, la economía mexicana permanece estable y avanzando. Aquí les presento varios indicadores que lo muestran. Récord en inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026, alcanzando los 35 mil millones de dólares. Este monto representa un crecimiento del 12% comparado con el mismo periodo del 2024. En el segundo trimestre, el PIB de México tuvo un crecimiento de 1.4% respecto al primer trimestre anterior y de 1.9% respecto al segundo trimestre de 2025. Se alcanzaron los 60 millones de personas con empleo, lo que representa una tasa de desempleo de tan solo 2.7%. Al cierre de agosto, sin considerar plataformas digitales, se crearon 86 765 puestos de trabajo formales respecto al cierre de julio de este año. La inflación va a la baja gracias a los incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector social y el gobierno. No ha aumentado el precio de la gasolina regular ni del diésel y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% en términos reales. El peso está fuerte, se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo. Por segundo año consecutivo, la balanza comercial, positiva. Alcanzamos la cifra de 51.1 millones de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 7.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Arribaron por crucero 6.6 millones de visitantes, 15.2% más que el año anterior, y su derrama económica aumentó 18.7%. En unos días presentaremos el nuevo paquete fiscal y presupuestal para el 2027. Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación. Recientemente se aprobó la ley para la inversión que está permitiendo acelerar la inversión pública y mixta durante el segundo semestre de 2026 para fortalecer la infraestructura y el desarrollo nacional. Es importante establecer una premisa. Recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público. Significa contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que al mismo tiempo garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética. Durante décadas predominó un modelo que redujo la participación del Estado en la economía y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones. Todos sabemos que ese modelo hoy el Estado recupera la rectoría en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos, utilizando de manera inteligente instrumentos financieros para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público. A eso nos referimos con inversión mixta. Al inicio del gobierno presentamos el Plan México, que tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior. Se publicaron dos decretos con incentivos para la inversión privada, en particular para 25 polos del desarrollo económico para el bienestar, de los cuales 10 ya están en proceso de desarrollo. 25 de los parques industriales que anunciamos como meta ya están en operación. Por otro lado, creamos la oficina de la presidencia para la promoción de las inversiones, que cuenta con una ventanilla única que aprueba en un máximo de 60 días los trámites. Con esta se han aprobado en 4 meses 19 proyectos por un monto de 3760 millones de dólares. Además, se ha simplificado y eliminado el 60% de los trámites; se redujeron en 66% los requisitos y disminuyó en 50% el tiempo promedio de respuesta. Destaca la simplificación del 100% de los trámites en Cofepris. Para llevar este modelo a todo el país, estamos implementando el catálogo único de trámites y servicios con estados y municipios para reducirlos al menos al 50%. Nuestra visión también implica promover la innovación soberana que se traduce en desarrollo para todas y todos. Por ello, conformamos equipos de trabajo de profesores, investigadores y estudiantes de universidades, instituciones de educación superior públicas dedicados al desarrollo de 20 proyectos estratégicos de innovación, desarrollo de tecnología nacional y estudios humanistas. Entre ellos destaca el minivehículo eléctrico Olinia que ya entra en su fase de producción. El proyecto Kutsari, taller de diseño de semiconductores; los satélites de observación XLI; el sistema metaoceánico de monitoreo climático y protección civil; y Quetzal, diseño y producción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación. Informo también que hemos incrementado en 193% los apoyos a proyectos de investigación científica. En 70% las becas al extranjero y en 23% las estancias posdoctorales. Además, creamos la cátedra de la diáspora mexicana para incorporar a 900 académicos mexicanos que están en el extranjero a colaborar con docencia e investigación en México. Asimismo, se inició el desarrollo de Cuatlicue, la supercomputadora más potente de América Latina con una capacidad estimada de 314 000 billones de operaciones por segundo. Los programas del bienestar son una expresión de la convicción de que nadie construye una nación solo y de que tenemos la obligación de apoyar a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados. Los programas sustentan y se sustentan en el humanismo mexicano en una idea sencilla, pero poderosa. La riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo. Por eso, una pensión para un adulto mayor, una beca para un estudiante o un apoyo para quien trabaja la tierra no son concesiones del poder, sino una forma de reconocer la dignidad y el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos. Es una nueva manera de entender el Estado. No como espectador de las desigualdades, sino como instrumento de justicia, y quizá ahí se encuentra una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo. Haber convertido el amor en política pública y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México. Al cierre del 2026, los programas para el bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes con una inversión histórica de un billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente. 13 millones 788 000 adultos mayores reciben una pensión de 6400 pesos bimestrales. 2 millones 873 000 mujeres de 60 a 64 años cuentan con pensión Mujeres Bienestar como reconocimiento a toda una vida de trabajo y de cuidados. 2 millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente de 3300 pesos bimestrales. Medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro. 300 mil niñas y niños de madres trabajadoras de familias reciben atenciones y cuidado. Apoyamos a cerca de 200 mil pescadores de bien pesca. En el campo estamos impulsando la soberanía alimentaria y garantizando el desarrollo, apoyando directamente a quienes producen la riqueza de nuestra tienda. Un millón 889 mil campesinos participan en producción para el bienestar. Más de 2 millones 157 mil productores reciben fertilizantes gratuitos; 445 mil sembradores reciben Sembrando Vida y millones de familias se benefician de los programas de alimentación para el bienestar y precios justos. Apoyamos sembradores de caña, de cacao, de miel y de frijol. Este año, gracias a ello, la producción de frijol llegará a 300 mil toneladas más. La de maíz a 1 millón de toneladas más y garantizamos leche accesible a 7 millones de familias. Este año firmamos un acuerdo histórico entre productores de semillas en zumos para el campo, productores agrícolas y compradores para ordenar la comercialización del maíz blanco nacional. El objetivo principal es garantizar que los pequeños y medianos productores obtengan una ganancia justa que cubra sus costos de producción, estabilizar el mercado de la tortilla y fortalecer la soberanía alimentaria del país. Asimismo, con el objeto de conservar las diferentes razas de maíz nativo y el derecho a la alimentación, estamos llevando a cabo el programa de maíz del maíz es la raíz que este año está organizando a 600 000 campesinos en grupos de productores para la mejora de semilla a través de métodos tradicionales con el objetivo de aumentar la productividad, garantizar el autoconsumo, el precio justo del maíz y la conservación de la diversidad genética. 25 000 productores y pescadores han accedido al sistema de créditos para el campo con el programa Cosechando Soberanía. La transformación también se vive en las aulas. Una beca puede hacer la diferencia entre continuar en la escuela o abandonarla. Igual a las condiciones de llegada. Por ello, todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Tacetiña. Este año, 8 millones de estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares. Cerca de 5 millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la beca Benito Juárez y, al final de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios cuentan con las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Es decir, todos los estudiantes de primaria y preparatoria están becados y vamos también por más becas en la educación superior. A través de la Escuela es Nuestra en 2026, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior han recibido recursos para mejorar sus instalaciones junto con padres y madres de familia. Como nos comprometimos, hemos dedicado esfuerzos y recursos para fortalecer y ampliar la educación media superior y superior. Para ello creamos el Bachillerato Nacional con el objetivo de unificar todas las preparatorias y tecnológicos del país bajo un mismo paraguas educativo, garantizando su cobijo con alguna institución de educación superior. Este año ya ingresaron más de 657 mil jóvenes de la primera generación del bachillerato nacional con una doble certificación, la del propio bachillerato de la Secretaría de Educación Pública y la de una institución de educación superior, gracias a un acuerdo con 29 universidades y tecnológicos nacionales y estatales. Eliminamos el examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades. A diferencia de años anteriores, a las y los adolescentes se les hacía creer que había buenas y malas escuelas y que su calificación en un examen determinaba a cuál de ellas podían acceder. Hoy saben las y los jóvenes que todas las escuelas de educación media superior públicas son buenas y que ellos pueden decidir a cuál ir a partir del lugar donde viven y de su interés. El nuevo sistema tiene un nombre con mucho simbolismo. Mi derecho, mi lugar. Este This year, the majority of the students found a in the first two options. Con el examen de admisión, los estudiantes podían llegar a estudiar en su décima opción, lo que los hacía desertar en el primer año. Los jóvenes deben de estar en la escuela. Además, en 2026 habremos creado 156 nuevos lugares en educación media superior gracias a 485 construcciones y ampliaciones y llegaremos a 400 mil nuevos lugares para alcanzar el 90% de la cobertura nacional en este nivel educativo para 2030. Con respecto a la educación superior, para 2026 la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá 13 nuevas unidades académicas en todo el país con 119 280 estudiantes. Se alcanzaron 239 Universidades del Bienestar Benito Juárez con 285 000 alumnos. En todo el sistema público de universidades autónomas, politécnicos y tecnológicos públicos, en 2 años se habrán creado 245,111 lugares adicionales. Es decir, 1/4 de millón de jóvenes que antes no encontraban lugar hoy tienen la opción de estudiar. Se han basificado, sumado al millón de profesores que se basificaron durante el sexenio del presidente López Obrador, 200 mila maestras y maestros más. A partir de este mes inicia una consulta, escuela por escuela para que todas las maestras y maestros de educación pública decidan con libertad la forma en la que desean que se promueva la movilidad vertical y horizontal, así como su transparencia. A diferencia de la reforma educativa en la época de Peña Nieto que fue impuesta, nosotros consultamos democráticamente a todas las maestras y los maestros. Se distribuyeron en educación básica 154.5 millones de libro de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. Y ya se está trabajando para que en 2027 se incorporen tres libros de texto más, historia de México, enseñanza de las matemáticas y lectoescritura. La educación artística también es una prioridad; desde 2025 se eliminaron las cuotas en todas las escuelas de Limbal, Elina y el centro de capacitación cinematográfica y se mejoraron integralmente 1600 espacios educativos. Abrimos el nuevo centro de capacitación cinematográfica en Chapultepec, que multiplicó por cinco la matrícula. La Orquesta Escuela Carlos Chávez tiene sede por primera vez después de 37 años y con el Fondo de Cultura Económica se editaron 2.5 millones de libros para jóvenes de 14 países y se han promovido más de 26 000 grupos de lectura.

México vive un momento histórico en el deporte. Alcanzamos la mejor participación de nuestra historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuestras y nuestros deportistas están conquistando los primeros lugares en campeonatos mundiales de distintas disciplinas como clavados, ciclismo, remo, flag football y tiro con arco, por mencionar algunas. Estos resultados comienzan desde la base, ypara la Olimpiada Nacional constituyen el semillero deportivo más grande del país y a más de 4 millones de niñas y niños y jóvenes. Los Juegos Deportivos Nacionales Escolares reúnen a más de 5 millones de estudiantes y programas como Ponte Pila y centros de deporte estatal y municipal llevan la actividad física a todos lados de la República. En el alto rendimiento, las y los atletas cuentan con el respaldo del estado mexicano. Destinamos más de 1 000 millones de pesos a becas de alimentación. Estancias, campamentos, atención médica y competencias internacionales. Hoy existe una planeación metodológica y científica que acompaña cada etapa de su preparación. Por eso los resultados no son casualidad; son producto, por supuesto, del talento y el esfuerzo de nuestras y nuestros deportistas, de su disciplina y del respaldo de un gobierno que entiende que el deporte es un derecho y una herramienta de transformación. Como parte de la celebración de la Copa Mundial de Ftbol, desarrollamos el Mundial Social. A que a través de estas actividades se construyeron 2226 canchas de fútbol por parte del Gobierno de México y un número similar de municipios y estados; mil 123 murales alusivos al fútbol realizados por el Instituto de la Juventud, mil 166 recuperaciones de espacios deportivos, así como 74 mundialitos y copas con la participación de 1.1 millones de personas de todas las edades. Los torneos escolares permanecerán todos los años. En salud estamos recuperando un derecho que durante años fue abandonado. Cuando llegó el gobierno de la Cuarta Transformación, había un profundo retroceso en el sistema de salud pública en México. Hay que recordarlo. Para que se den una idea, entre 1943 y 1982 se construyeron en el INSS 29 500 camas hospitalarias, mientras que en el periodo del neoliberalismo, de 1983 a 2018, solo se agregaron 4 mil camas. Es decir, en el mismo número de tiempo, 29 mil, en los siguientes 36 años solo 4 mil camas. Fue tal el desdén y negligencia que al final de esa época había más de 80 hospitales a medio construir o inservibles que presumían haber inaugurado. Los medicamentos y los insumos médicos se compraban a un reducido grupo de empresas intermediarias que cobraban a sobreprecio y había una ineficiencia en la distribución que entorpecía la entrega en las zonas de mayor marginación. El Seguro Popular contrataba servicios privados en lugar de fortalecer la capacidad de las instituciones públicas y funcionaba por medio de un catálogo de enfermedades que definía si podías o no recibir atención médica. Por eso estamos revirtiendo el daño causado por el abandono en décadas en materia de salud. En el sexenio del presidente López Obrador se creó el IMSS Bienestar, al que hoy se han incorporado 24 estados. Para este año, la atención en estas entidades federativas que se incorporaron al IMSS Bienestar, la atención en consultas de especialidad habrá crecido 106% comparado con 2022. En tan solo dos años de gobierno concluimos y están operando 33 nuevos hospitales del INSS, del INSS y del INSS Bienestar, además de 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios. Asimismo, habilitamos 650 quirófanos modernos y en el sexenio construiremos 152 unidades de salud nuevas que aportarán 9000 camas más. Gracias a un cambio en la concepción, se forman y contratan el doble de médicos especialistas cada año comparado con el periodo neoliberal. Para atender el abasto oportuno de medicamentos, insumos médicos, se realizan compras consolidadas directamente con los proveedores y creamos el programa Rutas de la Salud para las unidades médicas y hospitales del sistema IMSS Bienestar, a través de las cuales se han distribuido 2 mil millones de piezas. Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos. Creamos el programa Salud Casa por Casa, a través del cual 20 000 profesionales de la salud han realizado más de 23 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad. Es el programa de prevención de la salud más importante de todo el mundo. Creamos el Servicio Universal de Salud para conjuntar los esfuerzos de las tres principales instituciones de salud pública federal. Para ello, de septiembre a diciembre implementaremos más de 12 000 consultorios en los 24 estados adheridos al INPS Bienestar con el objetivo de fortalecer la atención primaria y la prevención de la salud. Con nuestro gobierno recuperaron su capacidad para hacer viviendas y no solamente otorgar créditos injustos. Entre estas dos instituciones y la Comisión Nacional de Vivienda tenemos como meta construir 1 millón 800 mil viviendas para familias que ganen menos de 2.9 salarios mínimos. A la fecha se han contratado 668, de las cuales 278,000 están en construcción y ya se asignaron 90,000 viviendas. Así mismo, estas instituciones junto con Sociedad Hipotecaria Federal dan créditos más accesibles a familias con mayores percepciones. Hoy se han entregado 779,000 créditos a familias. La meta es otorgar 2.2 millones. Por otro lado, se han beneficiado 717 000 familias con créditos de apoyo de mejoramiento de vivienda de los 108 millones que tenemos como meta. Además, hemos corregido una de las mayores injusticias heredadas del pasado. 5 millones de familias dejaron de estar atrapadas en créditos impagables. Impresionante lo que sucedía en el pasado. Gente pedía crédito por 60 000 pesos. Había pagado durante 20 años y su deuda había ascendido a 1 millón de pesos. Ahora todo eso fue reestructurado y hay millones de familias que ya pagaron su vivienda. Para garantizar la propiedad, hemos regularizado 337,000 hogares de 1.2 millones que tenemos como meta. Juntando todas estas acciones, el programa de vivienda alcanzará a 12 millones de familias al finalizar el sexenio. Hay algo que me llena de orgullo como primera mujer presidenta. Las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República. Pese a la misoginia y al machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario. Además, este año habremos llegado a 1001 centros libres en el país. Hemos distribuido 27 millones de cartillas de derechos de las mujeres y formado una red de 190 375 mujeres tejedoras de la patria. Se presentó la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Con los pueblos indígenas y afroamericanos hemos iniciado una nueva etapa, gracias a la modificación del artículo segundo de la Constitución, en el que se reconoce a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho público con todos sus derechos. Los recursos llegan directamente a las comunidades para que sean asambleas quienes decidan su destino. En 2 años ya son 25 000 millones de pesos entregados a 19 000 comunidades. Además, hemos restituido 13 000 ha de tierras comunales a los pueblos Rarámuri, Yaqui, Seris, Wixárika, Ódami y Otomí. Están en proceso el retorno de 177 632 hectáreas adicionales. Se fortalecen lenguas originarias en 400 centros y se impulsan planes integrales de justicia y desarrollo para 35 pueblos indígenas y afro-mexicanos, y se encuentra bajo consulta la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos. Estamos recuperando la soberanía energética de la nación. Modificamos la Constitución para recuperar a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas. Al concluir el sexenio, se habrán incorporado 32 000 MW adicionales al sistema interconectado nacional, elevando la participación de las energías renovables de 24 a 38% para cumplir nuestro compromiso ambiental y al mismo tiempo garantizar la soberanía energética. En 2 años se terminaron de construir seis nuevas plantas de ciclo combinado con una capacidad de 3000 MW, así como rehabilitar, modernizar y repotenciar ocho centrales hidroeléctricas. Para avanzar en la meta de energías renovables, en febrero de 2026 se convocó a la iniciativa privada a participar en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica mediante esquemas de inversión mixta que mantengan la proporción establecida en la ley de 54% público y 46% privado. A partir de concursos transparentes, se aprobaron 38 proyectos que aportarán una capacidad total de generación de 8025 MW y más de 2500 MW de almacenamiento con una inversión de 10600 millones de dólares. En este mismo año se publicarán otros concursos bajo esta modalidad innovadora. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad ya inició la implementación del plan de inversión por más de 244 000 millones de pesos para modernizar y ampliar las redes de transmisión y distribución. El plan de justicia energética ha llevado a cabo 20 377 obras de electrificación en beneficio de más de 600 000 personas de 13 000 comunidades apartadas. El objetivo es alcanzar 99.9% de electrificación en el 2030. Se han instalado 5000 paneles fotovoltaicos para viviendas en la ciudad de Mexicali y vamos a ampliar este programa. Redujimos la deuda de Pemex en 20 000 millones de dólares. Hoy producimos 1.77 millones de barriles diarios y casi 5000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, mientras que el sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios. A todos aquellos que criticaron la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que gracias a la misma hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo. Estamos concluyendo, perdón, la construcción de dos coquizadoras para producir más gasolinas y diésel con bajo contenido de azufre en Tula y Salina Cruz. La primera terminará este año y la segunda en el primer semestre de 2027. Al cierre del 2025, la producción de fertilizantes de Pemex, que había sido abandonada durante el periodo neoliberal y rescatada durante el periodo del presidente López Obrador, alcanzó en 2026 1185 toneladas, lo que representa 38% más de producción de fertilizantes que en 2024. Ya iniciamos el rescate de la petroquímica nacional mediante los proyectos de Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera.

Hemos puesto en marcha el Plan Nacional de Gaseoductos con una inversión histórica de 141 000 000 de pesos proyectada hacia el año 2030. Esta estrategia integral moderniza y amplía la red de transporte de gas natural para abastecer el sureste. Las 13 nuevas centrales de ciclo combinado y los polos de desarrollo para el bienestar. Formamos un comité plural de expertos de diferentes instituciones públicas en diferentes disciplinas para analizar la viabilidad de explotar el gas no convencional en nuestro país para fortalecer la soberanía energética sin comprometer los recursos hídricos. En la actualidad, 75% del gas natural que consumimos es importado y 90% del mismo proviene de recursos no convencionales. En su primera conclusión, este grupo estableció la prohibición de su explotación en la cuenca Tampico-Misantla para no dañar a comunidades y recursos naturales. Conclusión que vamos a respetar y publicar. Y se estudia la disponibilidad de aguas al obra profunda en la cuenca de Burgos. Como hasta ahora, seguiremos informando con transparencia. En caminos hemos avanzado un 88% en la repavimentación de los 51 000 km de carreteras libres de peaje del país. Concluimos obras estratégicas como la Vavispe, Nuevo Casas Grandes, el puente Nichupté, Cancún, Real del Monte, Huaxca, en Hidalgo, la carretera Pasca-Huayaburupan y San Ignacio Tayoltita. El proyecto de mejoramiento y ampliación de la red de carreteras es sumamente ambicioso. Se trata de inversión por un monto de 700 000 millones de pesos para 5000 km. Los ejes carreteros principales son el corredor del Golfo de México con la carretera Macuspán-Escárcega, la terminación de la carretera Veracruz de sur a norte y el mejoramiento y ampliación de Tampico a Reynosa pasando por Ciudad Victoria. Corredor del Pacífico, la mejora de la carretera de Salina Cruz a Michoacán. La mejora de las carreteras 57 y 405 que cruzan de sur a norte por el centro del país, la carretera Guaymas-Chihuahua-Toluca y Huatanejo, la conexión de la Huasteca desde Hidalgo hasta Tamaulipas pasando por San Luis Potosí y la carretera Ocozingo-Palenque en Chiapas. En estos dos años construimos 70 puentes y distribuidores viales y estamos haciendo 35 más. Entre ellos se encuentran 68 en Guerrero, siete en Colima, Veracruz, Puerto, Coatzacoalcos, cruce Valle de Banderas, Puerto Vallarta, el puente Amado Nervo. Duplicamos el presupuesto para caminos artesanales y junto con comunidades indígenas hemos construido 135 caminos equivalentes a 368 km. Además, intervenimos más de 1,100 km de infraestructura carretera en la Mixteca de Oaxaca y de Puebla. Seguimos recuperando el ferrocarril de pasajeros, sello de la Cuarta Transformación de la vida pública. Inauguramos el tren insurgente de Santa Fe Observatorio, el cual ya ha transportado a más de 25 millones de pasajeros, y el tren Felipe Ángeles en su tramo Lechería AIFA se consolida como una alternativa moderna de movilidad para cerca de 3 millones de habitantes, además de permitir el acceso rápido al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Avanzan además los trenes AIFA Pachuca, Ciudad de México, Querétaro, Querétaro, Nuevo Laredo, Querétaro, Guadalajara, Salina Cruz, Ciudad Hidalgo, Roberto Ayala, Dos Bocas y el tren Maya de carga. Aprovecho para informarles a todos aquellos que auguran que no funciona que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros. Mexicana de Aviación ha transportado un millón de pasajeros y llegaremos a triplicar esa cifra con 14 aviones más gracias a Meta. La línea ha transportado 3,6 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026, incluso a pesar del plan. El tren interoceánico ha transportado 2 millones de toneladas y el tren de pasajeros reanudará sus operaciones entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, dependiendo de los tramos. Después de decenas de años de saqueo del recurso hídrico, en diciembre de 2025 se publicó la reforma integral a la ley de aguas nacionales, con la cual el agua dejó de concebirse como una mercancía para reconocerse como un derecho humano y un recurso de la nación. Mucho hemos hablado de lo que significó para el país la privatización de los recursos energéticos, pero en el agua, convertir el agua en una mercancía tuvo efectos gravísimos. Gracias al cambio en esta ley y al recuperarse el agua como un derecho humano y un recurso de la nación desprivatizamos más de 5000 millones de metros cúbicos de agua agua suficiente para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas. También gracias a ellos pudimos entregar 12346 títulos de concesión a comunidades, pequeños y medianos productores, y asignar agua a los municipios que antes tenían que pagar por ella a particulares. Por ejemplo, Mexicali y Tijuana hoy compran; hoy tienen la concesión directa de la Comisión Nacional del Agua, cuando antes tenían que pagarla a particulares. Avanzamos en la primera etapa para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma, Santiago. Tula, en estos ríos se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 km de colectores. Se desasolvan y limpian cauces y se construyen espacios públicos, entre otras actividades. Además, estamos saneando los ríos Tijuana en Baja California, Nogales en Sonora y la Sabana en Guerrero. Estamos modernizando y tecnificando la infraestructura hidroagrícola en más de 250,000 ha, lo que permitirá aumentar la productividad del campo y al mismo tiempo liberar agua para consumo humano. Las obras se realizan en 19 distritos de riego en 15 estados de la República. Asimismo, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y disminuir el riesgo de inundaciones, se impulsan 17 proyectos estratégicos. Hemos concluido 200 km de redes troncales de agua saludable para la laguna en Coahuila. Llevamos 40% del plan de la zona oriente del Estado de México y están en ejecución con un 40% de avance el plan integral para la zona metropolitana del Valle de México, la presa El Novillo en Baja California Sur, el acuaférico de Campeche, Acapulco se transforma contigo, que incluye obras de agua potable, drenaje, saneamiento y prevención contra inundaciones. La segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en Tamaulipas, un nuevo acueducto para llevar agua a la ciudad de Colima, la presa Tunal 2 en Durango, el acueducto Zacualcos en Veracruz, el acueducto El Peaje San José en San Luis Potosí, obras de protección contra inundaciones en Tabasco y estamos por iniciar la presa Mujer Solteca para llevar agua la ciudad de Oaxaca, planta desaladora para Tijuana y Rosarito, sistema de pozos para llevar agua a Hermosillo, Sonora, agua para Guanajuato y agua para Zacatecas. Además, con recursos coordinados entre los tres niveles de gobierno, llevamos a cabo 24 000 obras de agua potable y drenaje en 2183 municipios del país. Estamos modernizando siete puertos y ya iniciaron los trabajos en el puerto de Manzanillo. Avanzamos en el mantenimiento y ampliación y modernización de 11 aeropuertos internacionales, entre los que destaca: la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Puerto Escondido y el Aeropuerto de Tepic. La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del gobierno. Miles de guardias nacionales, soldados, marinos, agentes de seguridad y servidores públicos trabajan todos los días en los cuatro ejes de la estrategia de seguridad que nos hemos planteado. Atención a las causas, consolidación de Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y coordinación entre las instituciones del Gobierno Federal, la Fiscalía y coordinación con las entidades federativas. Los resultados hablan por sí mismos. Hemos logrado 51% de disminución en homicidios dolosos desde que llegamos a la presidencia. Lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Debe resaltarse que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años. En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54% respecto a 2018. También se registraron disminuciones en el robo a transportista con violencia, robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. De octubre de 2024 a julio de 2026 ha habido 63 000 personas detenidas relacionadas. con algún delito y 207 de ellos objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada. Se decomisaron 32 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. Además, fueron desarticulados y desmantelados 2725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Con la atención a las causas, se llevaron a cabo 665 ferias de paz y se brindaron más de un millón de atenciones, acercando servicios de salud, educación, empleo, trámites y servicios gubernamentales, orientación, talleres y actividades comunitarias a la población. Trabajamos con especial atención en diversos territorios prioritarios, entre los que se encuentran 10 municipios de Michoacán, Cuautla, Morelos, Culiacán, Sinaloa, la montaña de Guerrero y 40 municipios prioritarios a los que llevamos el programa. Jóvenes unen al barrio. Jóvenes construyendo el futuro. Preparatorias Margarita Maza. La construcción de centros deportivos México Imparable, boxeando por la paz, conciertos, actividades deportivas, se trabaja casa por casa para atender de forma integral a las familias.

Quiero agradecer al gabinete de seguridad, al general secretario Ricardo Treviño Trejo, al almirante secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles, al secretario de seguridad Omar García, a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y a la consejera jurídica Misa María Alcalde por el trabajo permanente durante estos meses, estos 2 años, para poder alcanzar estos resultados en seguridad. Aunque sabemos que la seguridad es fruto de la justicia. Gracias también al cambio en el poder judicial, porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente. Se atendieron acerca de 100 000 familias afectadas por las lluvias torrenciales en cinco estados de la República en octubre de 2025. Se realizaron actividades continuas de apertura de caminos por cerca de 1 mes y medio en el que se realizó el puente aéreo más importante que se haya realizado nunca en México. Se encuentran en construcción todos los caminos y puentes afectados. Agradezco entrañablemente a todos los elementos de las Fuerzas Armadas que trabajaron sin descanso, así como a las y los servidores de la Nación, a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y a todos los que participaron en aquellas jornadas. En ese momento se mostró la fraternidad sin condiciones, que es un sello que nos caracteriza y del que nos sentimos sumamente orgullosos. En política exterior hemos mantenido los principios constitucionales, no solo porque esa es nuestra obligación, sino por convicción propia, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En este marco, subrayo la relación con el gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento. Quizá uno de los aspectos más dolorosos ha sido el trato que han recibido las y los mexicanos a través de detenciones y la dolorosa muerte de 17 de nuestros connacionales en centros de detención y operativos. Frente a ello, además de los canales diplomáticos, decidimos interponer denuncias en los casos en los que fue necesario y les damos seguimiento y exigimos que se respeten plenamente los derechos humanos de nuestras y nuestros compatriotas. Para mejorar la atención a nuestros paisanos y para que sepan que los consulados son espacio de entendimiento y acompañamiento de resolución, transformamos la atención consular, la simplificamos, la acercamos y, sobre todo, la hicimos más humana. Hoy todos nuestros cónsules tienen la responsabilidad de acercarse a las comunidades, escuchar sus necesidades y defender sus derechos. Con el programa México te abraza, hemos apoyado a más de 281 mil compatriotas que han regresado de los Estados Unidos con alimentos calientes, traslado a sus comunidades, atención médica y psicológica y documentos de identidad. En materia comercial, tenemos diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento. En materia de seguridad, hemos alcanzado acuerdos de colaboración que parten de cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. in Mexico. Queremos cooperación, diálogo y con todas las naciones. Pero cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios. Y mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. En estos 23 meses de grandes cambios hemos mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario. Sabemos dialogar y nos entendemos como un país democrático.

Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública; que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimiento; lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad. Los ojos del mundo están puestos en México porque aquí un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia. Consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar. México no se somete ni se detiene. México es libre, es soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de nuestro legado de grandeza. Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente, porque somos leales a esos principios, podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días. Esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello y justamente por ello insistimos en que solo con honestidad se dan verdaderamente resultados.amos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino. Que viva nuestra independencia. Que viva México. Que viva México. Que viva México.