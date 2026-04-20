Apoya Ayuntamiento de Saltillo a familias de El Jazminal tras daños por lluvias

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 abril 2026
    Apoya Ayuntamiento de Saltillo a familias de El Jazminal tras daños por lluvias
    Entregan colchonetas, cobijas y apoyos básicos a los habitantes. CORTESÍA

Se detectaron afectaciones por encharcamientos y daño a un bordo

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, personal del Ayuntamiento de Saltillo acudió al ejido El Jazminal para brindar apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, se trasladó junto con su equipo para evaluar los daños y entregar colchonetas, cobijas y otros insumos básicos a la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/destinaran-mas-de-110-mdp-para-impulsar-comunidades-rurales-de-saltillo-JC20111109

“Derivado de las lluvias se dañó un bordo cercano al ejido y hubo algunos encharcamientos, por lo que acudimos por instrucciones del alcalde para apoyar a quienes lo requieren”, explicó.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, realizó la entrega de paquetes alimentarios y encabezó un censo para identificar las viviendas afectadas y canalizar su atención.

En las labores también participaron Julio Medrano y Sergio Robles, quienes apoyaron en las acciones de evaluación y asistencia.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar brindando apoyo a los habitantes del ejido El Jazminal, a fin de atender las afectaciones y contribuir a la recuperación de las viviendas dañadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ejidos
Tormentas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer avances tras una mesa de coordinación entre autoridades estatales y municipales para atender proyectos estratégicos en Piedras Negras.

Aprueban desincorporación de terrenos para proyectos de salud y cuidado infantil en Piedras Negras
Detenciones arbitrarias, abuso en funciones públicas y fallas en la prestación de servicios encabezan las principales denuncias contra corporaciones de seguridad y dependencias estatales.

Aumentan las quejas por violaciones a derechos humanos en el norte de Coahuila
Experiencia integra educación, viaje y entorno internacional durante temporada mundialista.

¿Y qué tal si estudias inglés en Canadá durante el Mundial de Futbol? Lanza Tec Saltillo invitación
Diversos perfiles del tricolor buscan una curul en este proceso electoral.

Aspirantes del PRI se registran para diputaciones locales en Coahuila
Holocausto perruno

Holocausto perruno
Todo podría pasar

Todo podría pasar
true

Lo comido y lo demás
La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales.

Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda