Apoya Ayuntamiento de Saltillo a familias de El Jazminal tras daños por lluvias

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, se trasladó junto con su equipo para evaluar los daños y entregar colchonetas, cobijas y otros insumos básicos a la población.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, personal del Ayuntamiento de Saltillo acudió al ejido El Jazminal para brindar apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias.

“Derivado de las lluvias se dañó un bordo cercano al ejido y hubo algunos encharcamientos, por lo que acudimos por instrucciones del alcalde para apoyar a quienes lo requieren”, explicó.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, realizó la entrega de paquetes alimentarios y encabezó un censo para identificar las viviendas afectadas y canalizar su atención.

En las labores también participaron Julio Medrano y Sergio Robles, quienes apoyaron en las acciones de evaluación y asistencia.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar brindando apoyo a los habitantes del ejido El Jazminal, a fin de atender las afectaciones y contribuir a la recuperación de las viviendas dañadas.