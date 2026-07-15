En Saltillo, muere albañil tras caer de más de seis metros

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, muere albañil tras caer de más de seis metros
    Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales al llegar al domicilio. ULISES MARTÍNEZ

El trabajador cayó sobre la reja de una vivienda mientras realizaba labores de construcción en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo

Carlos Leija Hernández, de 45 años y dedicado a la albañilería, perdió la vida la tarde de este martes tras caer de una altura superior a los seis metros mientras realizaba trabajos en una vivienda del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, en Saltillo.

De acuerdo con vecinos del sector, el trabajador se encontraba sobre el techo de una casa colocando bloques cuando, presuntamente, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rina-por-conflicto-sentimental-deja-a-un-hombre-herido-con-arma-blanca-y-mordeduras-de-perro-en-saltillo-EI22198862

Según las versiones recabadas en el lugar, el hombre cayó sobre la reja de la vivienda contigua, donde se incrustó en los picos metálicos. Posteriormente cayó al interior del domicilio.

El accidente ocurrió sobre la calle San Lorenzo. Habitantes del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al lesionado; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de campo y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Asesino de paisanos

Asesino de paisanos
true

Los mexicanos estamos ‘satisfechos’ con la vida
true

POLITICÓN: De Múzquiz a Palacio Nacional: ¿Sheinabum buscó marcar distancia de Tania Flores y Nancy Nápoles?
Francisco Javier Mancillas González consideró que las reformas educativas federales han relegado el aprendizaje de conocimientos fundamentales.

’Sello de la Nueva Escuela Mexicana es la ideología y no el aprendizaje’: Unión Nacional de Padres de Familia Coahuila
Extrabajadores mantienen bloqueados los accesos de AHMSA y han reiterado que no permitirán la salida de maquinaria mientras no se cubran los finiquitos pendientes.

Monclova: jueza da ultimátum al síndico de AHMSA para entregar equipo; advierten posible tensión con extrabajadores
Oscar Colás amplió la ventaja de Saltillo con su jonrón número 11 de la temporada ante los Dorados.

Christian Villanueva y Oscar Colás lideran triunfo de Saraperos sobre Dorados
Los dos grupos criminales ya estaban en la lista se sanciones de la OFAC por actividades ligadas al narco.

Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas
Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026.

Recula Trump, no cobrará la tasa del 20 % a los buques que transiten por Ormuz