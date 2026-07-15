En Saltillo, muere albañil tras caer de más de seis metros

Carlos Leija Hernández, de 45 años y dedicado a la albañilería, perdió la vida la tarde de este martes tras caer de una altura superior a los seis metros mientras realizaba trabajos en una vivienda del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, en Saltillo. De acuerdo con vecinos del sector, el trabajador se encontraba sobre el techo de una casa colocando bloques cuando, presuntamente, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Según las versiones recabadas en el lugar, el hombre cayó sobre la reja de la vivienda contigua, donde se incrustó en los picos metálicos. Posteriormente cayó al interior del domicilio. El accidente ocurrió sobre la calle San Lorenzo. Habitantes del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al lesionado; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de campo y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.