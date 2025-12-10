Tren Saltillo-Monterrey: listos $14 mil mdp para iniciar obra en 2026

La ejecución del proyecto incluye, a través de varias licitaciones, la construcción de trenes, el tendido de vías y diferentes tipos de estaciones y paraderos: tres en Coahuila, seis en Nuevo León, una en Nuevo Laredo y dos más cuya ubicación aún no se define.

En esta ruta se contemplan 94 pasos inferiores ferroviarios, 17 superiores, 110 vías inferiores vehiculares y puentes ferroviarios, además, rectificaciones de carretera, túneles, vías dobles, vías sencillas y viaductos.

A diferencia de otros casos, en el tramo de Saltillo a Monterrey existirán dos vías para el transporte de pasajeros: una de ida y otra de regreso, y una más para el traslado de mercancías, resaltó previamente el funcionario durante su conferencia “Cómo será el tren del Golfo de México que cruzará Saltillo”.

En lo correspondiente al trecho Derramadero-Santa Catarina, serán ejercidos $34 mil millones, de los cuales se invertirán durante 2026 los primeros 14 mil millones de pesos, declaró a VANGUARDIA el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, al término de una sesión informativa organizada por empresarios de la región.

T E PUEDE INTERESAR: Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

En cuanto al servicio de pasajeros, la nueva línea ferroviaria permitirá el transporte de 19 mil personas diarias, quienes para el efecto contarán con 10 estaciones.

Luego de la aprobación del presupuesto de egresos federal, la inversión para la construcción del Tren del Golfo en su tramo Saltillo-Nuevo Laredo se fijó finalmente en 141 mil millones de pesos, informó Tanech Sánchez Ángeles.

Durante el encuentro, organizado por la agrupación Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional (E4T), Tanech Sánchez anunció que se construirá una estación de pasajeros en la zona industrial de Derramadero, otra en la zona centro de Saltillo y una más en el centro de la cabecera municipal de Ramos Arizpe, aunque a la fecha se desconoce cuáles serán sus ubicaciones exactas.

Para una mayor movilidad, los trenes que operarán en esta red serán “interurbanos y regionales”, procurándose que tengan el menor costo posible para el usuario, que podrá viajar a una velocidad de entre 160 a 200 kilómetros por hora, dijo.

También dio a conocer que, a fin de evitar contratiempos en el aprovechamiento de terrenos, se está en permanente diálogo con propietarios, campesinos y empresas para acordar las formas de aprovechamiento, e indicó que se encuentra a salvo el medio ambiente, tanto como el patrimonio cultural de la entidad.

El funcionario explicó que el programa se encuentra en su penúltima etapa, que es la elaboración del respectivo proyecto ejecutivo, mismo que está a cargo de Grupo Carso, S.A.B. de C.V., pero es incierta la fecha en que será terminado.

“Su elaboración empezó hace casi un mes, desde entonces estamos a la espera de que Carso nos dé la alentadora noticia de que ya lo concluyó, a fin de poder colocar nosotros la primera piedra lo antes posible”, señaló.

Precisó que será en Derramadero donde inicie el desarrollo ferroviario que comprende 396 kilómetros, en dirección a Nuevo Laredo, “lo cual se dará a conocer en su momento, a fin de que todos tengamos mayor claridad y precisión sobre los tiempos y las fechas”.

En el evento, que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo, del TecNM, Sánchez Ángeles se comprometió a promover, dentro de sus atribuciones, la participación de empresas locales en el desarrollo del proyecto.

Previó que, si bien las grandes compañías constructoras han asumido el reto de crear la nueva infraestructura, el proyecto es tan ambicioso que requerirán el apoyo de otras empresas, infinidad de insumos y la contratación de miles de trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Gobierno de Sheinbaum avances del Tren Saltillo-Nuevo Laredo

“En lo que a nosotros respecta —expuso—, vamos a seguir pugnando por que se utilice talento local, pues además esto les conviene a las grandes empresas que ganaron las licitaciones, ya que de esta manera pueden abatir costos”.

“Vamos a coadyuvar en la medida de lo que esté en nuestras manos para que se puedan abrir canales fidedignos”, a través de los cuales las compañías locales puedan incorporarse al megaproyecto, reiteró.