Así serán las estaciones del tren Saltillo-Monterrey: cafetería, locales, bici estacionamiento

La licitación de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey permitió conocer con mayor detalle las amenidades, características operativas y el tipo de servicios que ofrecerán cada una de las paradas contempladas en este proyecto ferroviario, considerado estratégico para la movilidad regional entre Coahuila y Nuevo León.

De acuerdo con documentos públicos, las estaciones de Derramadero, Ramos Arizpe serán catalogadas como como de “baja demanda”, mientras que la de Saltillo será una terminal de “alta demanda”.

Según declaraciones hechas por Tanech Sánchez titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, la de la capital se ubicará en el actual patio ferroviario donde opera la empresa Kansas City Southern de México (KCSM) en traslados de carga.

Esta contará con particularidades como una cafetería o bar, baños familiares, una paquetería, un centro de objetos perdidos, locales comerciales grandes y pequeños, un área de cajeros automáticos así como un cuarto de lactancia.

En el exterior también contará con particularidades como una plaza cívica, bahía para taxis, estacionamiento para bicicletas y motocicletas, bahía para ascenso y descenso de pasajeros del transporte público, además de jardines y banquetas.