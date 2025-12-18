Así serán las estaciones del tren Saltillo-Monterrey: cafetería, locales, bici estacionamiento
Documentos públicos detallaron las amenidades con las que contarán los pasajeros del tren a Nuevo Laredo
La licitación de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey permitió conocer con mayor detalle las amenidades, características operativas y el tipo de servicios que ofrecerán cada una de las paradas contempladas en este proyecto ferroviario, considerado estratégico para la movilidad regional entre Coahuila y Nuevo León.
De acuerdo con documentos públicos, las estaciones de Derramadero, Ramos Arizpe serán catalogadas como como de “baja demanda”, mientras que la de Saltillo será una terminal de “alta demanda”.
Según declaraciones hechas por Tanech Sánchez titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, la de la capital se ubicará en el actual patio ferroviario donde opera la empresa Kansas City Southern de México (KCSM) en traslados de carga.
Esta contará con particularidades como una cafetería o bar, baños familiares, una paquetería, un centro de objetos perdidos, locales comerciales grandes y pequeños, un área de cajeros automáticos así como un cuarto de lactancia.
En el exterior también contará con particularidades como una plaza cívica, bahía para taxis, estacionamiento para bicicletas y motocicletas, bahía para ascenso y descenso de pasajeros del transporte público, además de jardines y banquetas.
Asimismo, la documentación pública expone que las estaciones de Derramadero y Ramos Arizpe contarán con las mismas características en el exterior, principalmente para la movilidad de los pasajeros.
No obstante no contarán con aspectos como paquetería, locales comerciales pequeños, una cafetería, área de lactancia o área de cajeros automáticos o baños familiares.
El proyecto establece que en todos los casos las estaciones deberán garantizar la mayor accesibilidad posible para personas con discapacidad, incorporando criterios de accesibilidad universal en su diseño y operación.
“Las estaciones de baja demanda (como Derramadero y Ramos Arizpe) se orientan a brindar servicios básicos con infraestructura esencial; las de demanda media requieren instalaciones más amplias para atender flujos intermedios, con áreas de espera y servicios complementarios; mientras que las de alta demanda (como Saltillo) concentran funciones propias de una terminal, con mayor capacidad y complejidad operativa”, señalan documentos del proyecto.
“En todos los casos, el diseño debe garantizar funcionalidad, accesibilidad universal, confort y seguridad, optimizando el uso del suelo y favoreciendo la integración con los distintos modos de transporte urbano y regional”, detallan textualmente los informes técnicos de la licitación.