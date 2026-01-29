Tren Saltillo-Monterrey: lanzan licitación para señalización, casetas y telecomunicaciones

Saltillo
/ 29 enero 2026
    Tren Saltillo-Monterrey: lanzan licitación para señalización, casetas y telecomunicaciones
    La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado abrió una nueva licitación para el suministro e instalación de sistemas de señalización, telecomunicaciones y control del proyecto ferroviario. FOTO: ARCHIVO

En total se han lanzado nueve licitaciones desde diciembre de 2024 para la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo

El Tren Saltillo-Monterrey entró en una nueva licitación luego de que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) abrió la convocatoria para el “suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas de señalización ferroviaria, telecomunicaciones y control”.

El concurso se publicó el pasado 22 de enero a través de plataformas oficiales y tiene como fecha de presentación de proposiciones el próximo 17 de marzo. Se espera que el fallo se realice a finales de ese mes.

La licitación contempla aquellas obras que servirán para asegurar la operatividad del sistema como puestos locales de seguridad, señalética, puestos de control de tráfico ferroviario, control de comunicaciones, el control de talleres y cocheras, salas de crisis y “videowall”.

Entre las telecomunicaciones que se mencionan en el proceso licitatorio están el Circuito Cerrado de Televisión, el control de accesos, la telefonía e interfonía, una red multiservicio, así como el Wi-Fi.

También se licitan aspectos como detectores de caída de objetos, de cajas calientes, ventilaciones y protecciones contra incendios.

SUMAN NUEVE LICITACIONES

Con la anterior, suman en total nueve licitaciones que el Gobierno Federal ha emitido desde diciembre de 2024 para la construcción del tren que irá desde Saltillo hasta Nuevo Laredo.

Empresas integrantes de grupo ICA ganaron la correspondiente a la “Construcción y diseño de 100.05 km del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo, segmentos 16 y 17 Unión San Javier – Arroyo del Sauz” así como la “Construcción y diseño de 136.28 km del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo, segmentos 18, 19 Y 20, Arroyo del Sauz – Nuevo Laredo”.

El mismo grupo también participó para la construcción de las estaciones que se ubicarán en Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García, fallo que se dará este viernes.

Operadora CICSA, S.A. de C.V. -propiedad de Carlos Slim- y FCC Construcción, S.A. ganaron la correspondiente a “Operadora CICSA, S.A. de C.V. y FCC Construcción, S.A.”.

Además de los sistemas ferroviarios, sigue abierta la licitación para la “Construcción y diseño de 8.854 km del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo, segmento 15 “A1”, Zona Metropolitana de Monterrey”.

