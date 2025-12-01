‘Tunean’ camiones, taxis y tráileres, para la Virgen de Guadalupe

Durante la peregrinación se hicieron presentes unidades de transporte populares de Saltillo, como la ruta Periférico, ruta 17, ruta 5B, unidades de transporte privadas y tráileres, los cuales recorrieron en caravana el bulevar Isidro López Zertuche y la calle Emilio Carranza, hasta llegar al santuario de Guadalupe. Al término del recorrido, eran esperados por los sacerdotes y seguidores creyentes del Santuario, los cuales bendijeron con agua bendita, cada unidad que participo en el evento. DEVOTOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, SIGUEN CON LAS CELEBRACIONES EN SALTILLO

Saltillenses, creyentes de la Virgen de Guadalupe, iniciaron los festejos desde el pasado 28 de noviembre, con la peregrinación de danzantes y una cabalgata, la cual salió de la plaza de las ciudades hermanas y culminó en el santuario de Guadalupe. Este domingo 30 de noviembre, se llevó a cabo la peregrinación y bendición de transporte público de empresas y tráiler de Saltillo, la cual se realizó desde el bulevar Isidro López Zertuche y Periférico Luis Echeverría, tomando después la calle Emilio Carranza, hasta llegar al santuario de Guadalupe.

Durante los próximos días, se esperan más celebraciones organizadas por el Santuario, culminando con el gran festejo el día 12 de diciembre con misas a cada hora, las cuales se impartirán en el mismo santuario de Guadalupe, para que todos los saltillenses puedan asistir y llevar sus ofrendas de agradecimiento hacia la virgen. RUTAS SALTILLENSES SE UNEN PARA PEREGRINAR

Durante la peregrinación, se hicieron presentes unidades de trasporte urbano de Saltillo, como la ruta Periferico, ruta 17, ruta 5B, unidades de personal privadas, taxistas y tráilers, los cuales fueron decorados con globos, flores e imágenes de la virgen. Recorriendo en caravana hasta el santuario de Guadalupe, la devoción se hizo presente en Saltillo durante este domingo, las familias de los choferes acompañaron durante el recorrido a los conductores, los cuales manejaron las unidades hasta el término de la peregrinación.

A su llegada, ya eran esperados por los padres del santuario, los cuales bendijeron cada una de las unidades que pasaban frente al santuario, mientras que usuarios en redes sociales compartieron fotografías y videos, tomados durante el recorrido, en el cual predominó la devoción personal y familiar. DEVOCIÓN QUE SE TRANSMITE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Saltillo, siendo la capital de Coahuila, vigésimo segundo estado más católico de México, congrega a familias completas de Saltillo en este tipo de eventos, quienes participan juntas en las peregrinaciones, entre ellos niños, los cuales acompañan a sus familias durante todo el recorrido, demostrando que la devoción se va inculcando desde el hogar en la capital de Coahuila. Durante el evento de este domingo 30 de noviembre, dentro de la caravana se hizo presente un pequeño saltillense, el cual transitó en un mini tráiler de juguete en compañía de su mamá, decorado con flores e imágenes de la virgen, este tráiler llamo la atención de los asistentes al ver que era conducido por un pequeño creyente.

De igual forma, durante la primera celebración del itinerario de eventos realizados, para el día de la Virgen de Guadalupe, la juventud Saltillense también se hizo presente, incluyéndose en las danzas que participaron durante la peregrinación de bendición de danzas, los cuales danzaron y bailaron, durante todo el recorrido, hasta llegar al santuario donde dieron las gracias a la Virgen.

EVENTOS QUE VIENEN POR EL DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

Los eventos restantes, organizados por el santuario de Guadalupe, se reanudarán el miércoles 3 de diciembre, cuando se llevarán a cabo las peregrinaciones del sindicato de taxistas de la CROC y del sindicato único de trabajadores y empleados al servicio del municipio. Mientras que el viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo la misa peregrinación del presbiterio diócesis de Saltillo y el domingo 7 de diciembre, la peregrinación de los trabajadores guadalupanos, de transportistas y rutas.