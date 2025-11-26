Tupy concluye con éxito su campaña anual de donación de sangre 2025

SALTILLO Y RAMOS ARIZPE.- Con espíritu de solidaridad y unión, los días 18 y 19 de noviembre, Tupy llevó a cabo su campaña anual de donación de sangre, una iniciativa que no sólo impulsa la salud y el bienestar de la comunidad, sino que refleja también la calidad humana que distingue a sus colaboradores.

A lo largo de esta jornada, colaboradoras y colaboradores participaron de manera voluntaria, ofreciendo un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia entre la vida y la esperanza. PUEDE INTERESAR: Donación de sangre... mitos, realidades y beneficios sobre esta labor altruista Cada persona donante aportó 450 mililitros de sangre, una cantidad capaz de beneficiar hasta a 4 pacientes que enfrentan situaciones críticas como leucemia, accidentes automovilísticos, accidentes laborales o complicaciones durante el embarazo. Gracias a eso, se beneficiará a 72 personas que lo necesiten.