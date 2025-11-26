Tupy concluye con éxito su campaña anual de donación de sangre 2025
Hasta 72 personas se verán beneficiadas a través de esta labor altruista de los colaboradores de la empresa
SALTILLO Y RAMOS ARIZPE.- Con espíritu de solidaridad y unión, los días 18 y 19 de noviembre, Tupy llevó a cabo su campaña anual de donación de sangre, una iniciativa que no sólo impulsa la salud y el bienestar de la comunidad, sino que refleja también la calidad humana que distingue a sus colaboradores.
A lo largo de esta jornada, colaboradoras y colaboradores participaron de manera voluntaria, ofreciendo un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia entre la vida y la esperanza.
Cada persona donante aportó 450 mililitros de sangre, una cantidad capaz de beneficiar hasta a 4 pacientes que enfrentan situaciones críticas como leucemia, accidentes automovilísticos, accidentes laborales o complicaciones durante el embarazo. Gracias a eso, se beneficiará a 72 personas que lo necesiten.
Este esfuerzo conjunto es un reflejo de los valores de Tupy y de su gente: empatía, cooperación y un profundo sentido de comunidad.
“Queremos agradecer a todas los que participaron, reconociendo su altruismo, su generosidad y su voluntad de donar vida. Su gesto demuestra que cuando la generosidad se convierte en acción, podemos construir puentes con la sociedad, promover entornos más saludables y seguir siendo un aliado para los coahuilenses” expresó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy.