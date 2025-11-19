Tupy fortalece su compromiso con la comunidad: 45 voluntarios rehabilitan la plaza de la colonia Omega en Saltillo

A través del programa de voluntariado Transformadores Tupy, el pasado 6 de noviembre se llevó a cabo una jornada de rehabilitación de la plaza pública de la colonia Omega , en el municipio de Saltillo, Coahuila. Al ser un espacio comunitario y un punto de encuentro en la zona norte de la ciudad, su mejora representa una importante contribución al bienestar del vecindario.

Estas labores fueron realizadas por 45 voluntarios de Tupy que, durante 180 horas de trabajo en conjunto, se encargaron de la limpieza general, deshierbe, reparación de la malla ciclónica del perímetro de la cancha y la aplicación de 70 litros de pintura para revitalizar mobiliario urbano y juegos infantiles.

El programa Transformadores Tupy, presente en México, se consolida como un eje de responsabilidad social de la empresa. En 2024, empleados, sus familiares y la comunidad realizaron un total de 2 mil 480 horas de voluntariado, en proyectos que incluyen revitalización de escuelas, campañas solidarias, limpieza de espacios públicos, donaciones de sangre y actividades recreativas.

Con esta acción en la colonia Omega, Tupy reafirma su compromiso con las comunidades en las que opera, promoviendo espacios más seguros, atractivos y funcionales para las familias. “Estamos convencidos de que invertir tiempo y esfuerzo en el entorno donde vivimos y trabajamos es parte esencial de nuestra cultura corporativa”, señaló Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.