Turismo Saltillo promueve recorridos en tranvía y caminatas guiadas por el Centro Histórico

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Turismo Saltillo promueve recorridos en tranvía y caminatas guiadas por el Centro Histórico
    Los tours peatonales gratuitos permiten a habitantes y visitantes conocer la historia y los principales atractivos del primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA

El Gobierno Municipal invita a saltillenses y visitantes a conocer la historia de la ciudad a través de recorridos en tranvía y tours peatonales en el Centro Histórico

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Turismo, invitó a la ciudadanía y a visitantes a disfrutar de los recorridos turísticos disponibles en el Centro Histórico, los cuales incluyen paseos en tranvía y tours peatonales para conocer la historia y los principales atractivos de la ciudad.

La directora de Turismo, Lydia González Rodríguez, informó que el tranvía turístico se encuentra operando actualmente y hasta el domingo 5 de abril, con salidas desde la Catedral de Santiago.

$!El Gobierno Municipal de Saltillo invita a disfrutar los recorridos turísticos en tranvía por el Centro Histórico, con salidas desde la Catedral de Santiago.
El Gobierno Municipal de Saltillo invita a disfrutar los recorridos turísticos en tranvía por el Centro Histórico, con salidas desde la Catedral de Santiago. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/con-programa-aqui-andamos-atienden-espacios-publicos-y-vialidades-en-distintos-sectores-de-saltillo-JM19738054

Detalló que los horarios de salida son a las 11:00 de la mañana, 1:00, 3:00 y 6:00 de la tarde, así como a las 8:00 de la noche, con un costo de 80 pesos para adultos y 50 pesos para niños.

$!En Paseo Capital se colocó un espacio temático relacionado con la próxima fiesta del fútbol que se vivirá en el país.
En Paseo Capital se colocó un espacio temático relacionado con la próxima fiesta del fútbol que se vivirá en el país. CORTESÍA

TOURS PEATONALES GRATUITOS

Además del recorrido en tranvía, el municipio ofrece tours peatonales por el Centro Histórico, los cuales estarán disponibles del jueves 2 al domingo 5 de abril, también con punto de partida en la Catedral de Santiago.

“Estos son para quienes prefieren caminar; estos recorridos históricos son totalmente gratuitos, para que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda conocer la historia de la ciudad”, señaló la directora de Turismo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alistan-lanzamiento-de-nuevas-rutas-alimentadoras-en-saltillo-modernizaran-reglamentos-FM19733574

Los recorridos a pie tendrán salidas cada hora, de las 12:00 del mediodía a las 6:00 de la tarde, permitiendo a los participantes conocer distintos puntos emblemáticos del primer cuadro de la ciudad.

$!En la Plaza El Mirador se instalaron espacios de “photo opportunity” con imágenes de los atractivos turísticos de Saltillo.
En la Plaza El Mirador se instalaron espacios de “photo opportunity” con imágenes de los atractivos turísticos de Saltillo. CORTESÍA

ESPACIOS PARA FOTOGRAFÍAS

Como parte de las actividades para promover el turismo local, la Dirección de Turismo también instaló photo opportunity y memoramas con imágenes de los principales atractivos de Saltillo en la Plaza El Mirador.

Asimismo, en Paseo Capital se colocó un espacio temático relacionado con la próxima fiesta del fútbol que se vivirá en el país, donde habitantes y visitantes aprovechan para tomarse fotografías.

De acuerdo con la dependencia municipal, estos espacios se han convertido en un punto de convivencia donde saltillenses y turistas de otros municipios, estados e incluso del extranjero capturan recuerdos de su visita a la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
Vacaciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Miguel Mery Ayup afirma que los jueces de Coahuila arrastran con una de las cargas de trabajo más pesadas en el País.

Presidente del PJ de Coahuila llama a la unidad tras controversia con gremios de abogados
Peces agolfados

Peces agolfados
true

El cuerpo del delito
true

POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción
Myra Cheng, candidata a doctora en informática Cinoo Lee, investigadora postdoctoral en psicología, y Dan Jurafsky, profesor de informática y lingüística en el campus universitario de Stanford, California.

Estudio alerta sobre chatbots que refuerzan que las personas tomen malas decisiones y dañan sus relaciones
Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

Noelia y la Eutanasia
Jugadores y cuerpo técnico encabezado por Daniel Suárez e Israel Carrillo sellaron el boleto nacional.

Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra