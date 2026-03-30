Turismo Saltillo promueve recorridos en tranvía y caminatas guiadas por el Centro Histórico

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Turismo, invitó a la ciudadanía y a visitantes a disfrutar de los recorridos turísticos disponibles en el Centro Histórico, los cuales incluyen paseos en tranvía y tours peatonales para conocer la historia y los principales atractivos de la ciudad. La directora de Turismo, Lydia González Rodríguez, informó que el tranvía turístico se encuentra operando actualmente y hasta el domingo 5 de abril, con salidas desde la Catedral de Santiago.

Detalló que los horarios de salida son a las 11:00 de la mañana, 1:00, 3:00 y 6:00 de la tarde, así como a las 8:00 de la noche, con un costo de 80 pesos para adultos y 50 pesos para niños.

TOURS PEATONALES GRATUITOS Además del recorrido en tranvía, el municipio ofrece tours peatonales por el Centro Histórico, los cuales estarán disponibles del jueves 2 al domingo 5 de abril, también con punto de partida en la Catedral de Santiago. “Estos son para quienes prefieren caminar; estos recorridos históricos son totalmente gratuitos, para que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda conocer la historia de la ciudad”, señaló la directora de Turismo.

Los recorridos a pie tendrán salidas cada hora, de las 12:00 del mediodía a las 6:00 de la tarde, permitiendo a los participantes conocer distintos puntos emblemáticos del primer cuadro de la ciudad.

ESPACIOS PARA FOTOGRAFÍAS Como parte de las actividades para promover el turismo local, la Dirección de Turismo también instaló photo opportunity y memoramas con imágenes de los principales atractivos de Saltillo en la Plaza El Mirador. Asimismo, en Paseo Capital se colocó un espacio temático relacionado con la próxima fiesta del fútbol que se vivirá en el país, donde habitantes y visitantes aprovechan para tomarse fotografías. De acuerdo con la dependencia municipal, estos espacios se han convertido en un punto de convivencia donde saltillenses y turistas de otros municipios, estados e incluso del extranjero capturan recuerdos de su visita a la ciudad.

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