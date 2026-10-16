‘Turistea’ por Saltillo la Secretaria Federal de Turismo; recorre instalaciones del Museo del Desierto

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Saltillo
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    ‘Turistea’ por Saltillo la Secretaria Federal de Turismo; recorre instalaciones del Museo del Desierto
    Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México (segunda de izquierda a derecha), visitó este jueves las instalaciones del Museo del Desierto, en Saltillo. CORTESÍA

El recorrido permitió mostrar el patrimonio paleontológico y natural de Coahuila, así como el potencial del recinto para la divulgación científica

El Museo del Desierto recibió este jueves a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, quien recorrió las instalaciones del recinto para conocer la riqueza natural, histórica y paleontológica que alberga en Saltillo.

La visita permitió mostrar parte del patrimonio que resguarda el museo, enfocado en la divulgación científica y la conservación de elementos representativos de la historia natural del norte del País.

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DESTACAN RIQUEZA NATURAL Y PALEONTOLÓGICA

Durante el recorrido, los representantes del Mude compartieron con la funcionaria federal los contenidos y colecciones que dan cuenta de la biodiversidad, la evolución y el pasado paleontológico de la región, con especial atención en el desierto chihuahuense.

$!El Museo del Desierto destacó su labor de divulgación científica y promoción del patrimonio paleontológico del desierto chihuahuense.
El Museo del Desierto destacó su labor de divulgación científica y promoción del patrimonio paleontológico del desierto chihuahuense. CORTESÍA

El recinto destacó la importancia de acercar estos conocimientos al público y fortalecer la promoción del patrimonio natural de Coahuila, mediante espacios que vinculan la investigación científica con la experiencia de los visitantes.

BUSCAN IMPULSAR EL PATRIMONIO DE COAHUILA

La visita también puso de relieve el papel de los espacios culturales y científicos en la oferta turística del estado, al integrar contenidos educativos y de divulgación en las experiencias que pueden disfrutar quienes visitan Saltillo.

$!La visita permitió mostrar parte de la oferta cultural y científica que distingue al Museo del Desierto como espacio de interés para los visitantes de Coahuila.
La visita permitió mostrar parte de la oferta cultural y científica que distingue al Museo del Desierto como espacio de interés para los visitantes de Coahuila. CORTESÍA

El Museo del Desierto reiteró su compromiso con la difusión del conocimiento y la conservación del patrimonio regional, en un contexto en el que el turismo cultural y de naturaleza representa una alternativa para mostrar la riqueza del norte de México.

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