Coahuila: ¿Quiénes son los aspirantes a la Rectoría de la UAAAN?

El pasado 17 de septiembre, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) dio a conocer los nombres de quienes solicitaron su registro para participar en el proceso de elección de Rector para el periodo 2026-2030. La lista está integrada por ocho académicos de distintas áreas de la institución, quienes ahora deberán someterse a la evaluación del Consejo Directivo que determinará si pueden ser candidatos oficiales. Entre ellos se encuentran doctores, maestros en ciencias, académicos e investigadores de distintas áreas de la Universidad, así como exrectores y exfuncionarios que han ocupado cargos directivos dentro de la institución.

Lorenzo Alejandro López Barboza, uno de los aspirantes, es ingeniero agrónomo en Desarrollo Rural, con maestría y doctorado en esa área. Desde 1994 forma parte de la UAAAN como profesor investigador de tiempo completo y ha ocupado cargos directivos, entre ellos la Coordinación de la División de Ciencias Socioeconómicas. Su trabajo académico se relaciona con el desarrollo rural, los recursos naturales y las políticas públicas. Guillermo Galván Gallegos es maestro en ciencias y egresado de la Facultad de Zootecnia en Saltillo. Está adscrito al Departamento de Administración Agropecuaria y anteriormente se desempeñó como director de Docencia y secretario ejecutivo del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. Su interés por la Rectoría se remonta al proceso de sucesión de 2018. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo es ingeniero agrónomo forestal, con maestría en Ciencias Agrícolas y doctorado en Ciencias Forestales. Es profesor del Departamento Forestal y ha desarrollado investigación en ecofisiología, dendrocronología y silvicultura; además, es miembro del Padrón del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) en el área de Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas. También fue rector de la UAAAN, cargo que concluyó en 2014. Francisco Daniel Hernández Castillo es profesor investigador del Departamento de Parasitología. Cuenta con un doctorado por la Université de Nantes, Francia, y su especialidad es la fitopatología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel 1). Antes de registrarse ocupó la Secretaría General de la universidad. Luis Alberto Aguirre Uribe es ingeniero agrónomo, maestro en Parasitología Agrícola y doctor por la Texas A&M University. Su trabajo se enfoca en el manejo integrado de plagas y el control biológico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel 1) en México y recibió el Premio Nacional de Sanidad Vegetal. Está adscrito al Departamento de Parasitología y anteriormente fue rector de la UAAAN.

Armando Rodríguez García es profesor investigador del Departamento de Fitomejoramiento. Fue director del Centro Académico Regional Chiapas y secretario general de la universidad. Su área de trabajo académico es el mejoramiento genético de plantas y cultivos. José Antonio González Fuentes es ingeniero agrónomo en Horticultura, maestro en Ciencias en Horticultura y doctor en Horticultura y Agronomía por la University of California, Davis. Ha ocupado cargos como coordinador de la División de Agronomía, secretario general y subdirector de Licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel 1). En 2022 también participó en el proceso para elegir rector. Rosalinda Mendoza Villarreal, única mujer aspirante en la contienda, es profesora investigadora del Departamento de Horticultura. Cuenta con un doctorado en Fitomejoramiento por la UAAAN y desarrolla trabajo académico en microbiología agrícola, bioquímica vegetal y agricultura protegida. Cuenta con más de 70 publicaciones científicas registradas en plataformas internacionales y mantiene la distinción de Investigador Nacional Nivel 1 del SNI. Ha ocupado cargos en el área de posgrado y participó en el proceso de sucesión de 2022. Desde la fundación de la Narro en 1923, la institución nunca ha sido liderada por una mujer. La lista corresponde a personas que solicitaron su registro, por lo que todavía no implica que hayan sido declaradas candidatas. El órgano universitario deberá evaluar los perfiles conforme a las disposiciones de la convocatoria. La elección está prevista para el 27 de octubre de 2026, mientras que la toma de protesta del próximo rector se contempla para el 11 de noviembre del mismo año.

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Educación Elecciones A20

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