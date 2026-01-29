UAdeC abre convocatoria para cursar la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural

Saltillo
/ 29 enero 2026
    UAdeC abre convocatoria para cursar la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural
    Los interesados en cursar la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural, pueden comunicarse con la Dra. Ana Isabel Pérez Gavilán FOTO: CORTESÍA

A través del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias, la Universidad Autónoma de Coahuila invita a profesionistas interesados en la gestión cultural y el desarrollo comunitario a cursar un posgrado con enfoque intercultural y orientación a la transformación social

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias (CEII), lanzó la convocatoria para ingresar a la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural, un programa académico dirigido a personas interesadas en la comprensión, gestión e intervención de procesos culturales y comunitarios que contribuyan al fortalecimiento de los derechos humanos y al desarrollo social y cultural de manera sostenible.

El posgrado está orientado a la formación de profesionales capaces de diseñar e implementar proyectos culturales con impacto en territorios, organizaciones y comunidades, bajo una perspectiva intercultural, estratégica y comunitaria, que permita atender problemáticas socioculturales desde un enfoque profesionalizante.

TE PUEDE INTERESAR: Abre Universidad Politécnica de Ramos Arizpe proceso de admisión 2026

El registro y pago correspondiente a la primera convocatoria estará disponible hasta el 30 de enero de 2026; la segunda convocatoria se desarrollará del 23 de febrero al 6 de marzo, mientras que la tercera se abrirá del 21 de abril al 1 de mayo del mismo año.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA CON IMPACTO SOCIAL

El objetivo del programa es formar especialistas en los procedimientos y herramientas teórico-metodológicas de la gestión cultural y las políticas culturales, con una visión integral que articule la planeación estratégica, la intervención comunitaria y la sostenibilidad de los proyectos.

Al concluir la maestría, las y los egresados contarán con la capacidad de analizar la práctica cultural tanto en el ámbito conceptual como operativo, intervenir en procesos de gestión comunitaria, pública y privada, así como diseñar, planificar y ejecutar políticas y proyectos culturales. Además, desarrollarán habilidades para la macro y micro planeación de la cultura, así como para la administración y ejecución de programas culturales.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse con la coordinadora de la maestría, Dra. Ana Isabel Pérez Gavilán, al correo electrónico mpdc@uadec.edu.mx, o bien consultar la página oficial del programa en http://ceii.uadec.mx/mpdc.html.

